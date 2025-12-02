جشنواره تئاتر کودک و نوجوان بخشی از کمکهزینهها را پرداخت کرد
یکسوم کمکهزینه گروههای شرکتکننده در سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان پرداخت شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، میرآرش مصطفایی (مدیر اجرایی سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان)، اعلام کرد: دوشنبه ۱۰ آذرماه یکسوم کمکهزینه گروههای شرکتکننده به عنوان پیشپرداخت به حساب کارگردانهای آثار واریز شد.
مصطفایی با بیان اینکه فرآیند حمایت مالی از گروهها در دستور کار دبیرخانه قرار دارد، گفت: تمام تلاش ما این است که گروههای نمایشی با دغدغه کمتر و تمرکز بیشتر وارد مرحله اجرای آثار شوند. به همین دلیل پرداخت بخش نخست کمکهزینه در اولویت قرار گرفت تا هنرمندان بتوانند امور جاری و اولیه تولید نمایش را بدون تأخیر پیش ببرند.
او تأکید کرد: بخشهای بعدی کمکهزینه نیز پس از تکمیل مراحل اداری و مالی پرداخت خواهد شد.
مدیر اجرایی جشنواره عنوان کرد: سیامین دوره این رویداد با مشارکت گسترده گروههای داخلی و بینالمللی برگزار میشود و دبیرخانه تلاش دارد تمامی تعهدات خود را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد تا کیفیت برگزاری جشنواره در سطحی شایسته کودکان و نوجوانان کشور قرار گیرد.
سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.