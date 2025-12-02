به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر «شهر»، هیئت انتخاب آثار دو بخش کودک و نوجوان متشکل از مریم معترف، مریم کاظمی، علی عطایی، آرش شریف زاده و امین اکبری نسب، ۱۱ اثر در بخش کودک و ۹ اثر در بخش نوجوان را به شرح زیر و بدون اولویت به دبیرخانه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» معرفی کردند:

الف: بخش کودک

۱. «آهای کوزه کجا؟ کجا؟» به نویسندگی و کارگردانی مهدی مقیمی اسفندآبادی

۲. «اوکاپی» به نویسندگی امین رضا ملک محمودی و زهرا ناظری و کارگردانی: زهرا ناظری

۳. «برفک و تخت یخی» به نویسندگی فاطمه میرشجاعی و کارگردانی حسین قاسمی هنر

۴. «بچه نهنگ» به نویسندگی زیبا برجی فلاح و کارگردانی احسان مجیدی

۵. «پرفسور توتوی» کوچولو به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا حسینعلی

۶. «جادوی روز تولد» به نویسندگی کیومرث قنبری آذر و سپیده دبیری و کارگردانی عطا مقیمی

۷. «راز پاپاپا» به نویسندگی شادی غفوریان و کارگردانی مریم رادپور

۸. «رییس باغچه‌ای» به نویسندگی محمدحسین حبیبی و کارگردانی سمیه مهری

۹. «مترسک» به نویسندگی فرشته صفری و کارگردانی مجید بذرپاچ

۱۰. «می‌خوام به دنیا بیام» به نویسندگی و کارگردانی بهناز مهدیخواه

۱۱. «نسیم» به نویسندگی و کارگردانی: میثم یوسفی

ب: بخش نوجوان:

۱. «بابایی بخند» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا ملک محمودی

۲. «بازیگر سایه ها» به نویسندگی و کارگردانی امیرفرزام دهنوی

۳. «پدر و پسر» به نویسندگی ابراهیم مکی و کارگردانی رحمت امینی

۴. «زندگی بسیار کوتاه است» به نویسندگی مهدی مهدی آبادی و کارگردانی مجتبی گوهرخای

۵. «سه رنگ اصلی» به نویسندگی سعید سالمی و کارگردانی روشنک بستانچی

۶. «شازده کوچولو» به نویسندگی و کارگردانی عبدالرضا یعقوبی

۷. «کمانی که کشیده شد» به نویسندگی علیرضا دهقانی و کارگردانی ماندانا عبقری

۸. «مهمان جامانده» به نویسندگی نسرین خنجری و کارگردانی رضا عبدالعلی زاده

۹. «هچل» به نویسندگی امیرافسر شیبانی و شروین حاجی آقاخانی و کارگردانی امیر افسر شیبانی

مدیریت بخش کودک و نوجوان این رویداد برعهده ناصر آویژه است.

جشنواره تئاتر «شهر» که پس از یک وقفه هشت‌ساله بار دیگر برگزار می‌شود، امسال با شعار «تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل» تمرکز ویژه‌ای بر ابعاد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی پایتخت خواهد داشت.

هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.

