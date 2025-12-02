همصدایی بخشخصوصی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی/ تحول در بومگردی، آموزش و سرمایهگذاری؛ چشمانداز نو گردشگری ایران
نشست تشکلهای حرفهای گردشگری کشور با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، فرصتی طلایی برای ترسیم چشمانداز نو گردشگری ایران شد؛ از توسعه بومگردی و تسهیل سرمایهگذاری گرفته تا ارتقای آموزش نیروی انسانی و جذب بازارهای بینالمللی.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، نشست صبح امروز سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ تشکلهای حرفهای گردشگری کشور با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، فرصتی برای مرور دستاوردهای بینالمللی، بررسی چالشها و ترسیم مسیر تازه توسعه صنعت گردشگری کشور شد.
نشستهای فصلی و مشارکت فعال بخشخصوصی
انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری، آغاز نشست را به سیاست قطعی وزیر برای برگزاری جلسات فصلی با تشکلها اختصاص داد و گفت: این جلسات بستری برای انتقال نظرات، نقدها و پیشنهادهای فعالان و همچنین ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه است. به موازات این جلسات، نشستهای ماهانه اختصاصی وزیر با هر تشکل نیز برقرار است؛ امکانی که اهمیت مشارکت بخشخصوصی در سیاستگذاریهای کلان گردشگری را نشان میدهد.
سفر وزیر به ریاض؛ پروژهای ملی
محسنیبندپی سفر وزیر به عربستان را «یک پروژه ملی» توصیف کرد و گفت: این سفر طی چهار ماه کار کارشناسی و هماهنگی در ستاد وزارتخانه و بخشهای مختلف آماده شد و با هدف کاهش وابستگی به بازار محدود اروپا و تمرکز بر کشورهای دارای ظرفیت بالا مانند آسیای میانه، همسایگان، حوزه خلیجفارس، حوزه تمدنی نوروز، هند، چین و روسیه برنامهریزی شده است.
وی افزود: در این سفر نخستین مرکز مطالعات توسعه و ترویج صنایعدستی و گردشگری مورد تایید سازمان جهانی گردشگری در ایران تأسیس شد. همچنین دیدار با رئیس جدید سازمان جهانی گردشگری و گفتوگوی ویژه با وزیر گردشگری عربستان از دیگر دستاوردهای مهم بود.
رشد مثبت گردشگران و ارزیابی عملکرد
معاون گردشگری با اشاره به ارزیابیهای برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: وزارتخانه بیش از ۹۶ درصد تحقق اهداف را داشته است. روند ورود گردشگران پس از ماهها کاهش رو به بهبود است و از مهرماه شاهد رشد مثبت آمارها هستیم که امید میرود در ادامه سال تقویت شود.
نمایشگاه بینالمللی گردشگری و جشن نوروز
محسنیبندپی ضمن دعوت از تشکلها برای مشارکت فعال در نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایعدستی تهران (۲۳ تا ۲۶ بهمن)، گفت: این نمایشگاه از اهمیت بالایی برخوردار است و وزیر میراثفرهنگی در سفر به ریاض، وزرای گردشگری کشورهای مختلف را برای حضور در این رویداد دعوت کرده است.
وی همچنین به میزبانی ایران در جشن بینالمللی نوروز اشاره کرد و توضیح داد: این رویداد با تصویب هیئت وزیران به وزارتخانه سپرده شده و قرار است اوایل بهار با حضور وزرای گردشگری حوزه نوروز و دیگر کشورها برگزار شود. وزیر شخصا تماس با وزرای خارجی را بر عهده گرفته و دعوتنامهها در حال ارسال است.
جذب گردشگران چینی
محسنیبندپی با اشاره به سفر وزیر به چین گفت: اگر تنها یک درصد از حدود ۱۶۰ میلیون گردشگر چین جذب ایران شوند، بیش از یک و نیم میلیون نفر به ورود گردشگران کشور افزوده خواهد شد.
شفافیت در مشارکت بینالمللی
وی همچنین خبر داد: برای نخستین بار معیارهای شفاف و تخصصی برای تخصیص غرفههای رایگان در نمایشگاه فیتور اسپانیا تدوین شده تا عدالت، شفافیت و اثربخشی بیشتری در مشارکت بینالمللی فعالان گردشگری ایجاد شود. این معیارها با مشورت تشکلها تعیین شده و شامل شاخصهایی مانند سابقه عملکرد، میزان جذب گردشگر و رضایتسنجی از خدمات است.
تحول در تسهیلات و توسعه بومگردی
محسنیبندپی افزایش چشمگیر تسهیلات حمایتی بخش گردشگری را یک تحول توصیف کرد و گفت: سیاست اصلی وزارتخانه بر محور «هر روستا یک بومگردی و هر بومگردی یک صنایعدستی» بنا شده است. این سیاست علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، نقش مهمی در تثبیت جمعیت روستایی، مهاجرت معکوس و حفظ هویت فرهنگی دارد.
علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی، نیز با اشاره به تنوعبخشی ابزارهای تأمین مالی گفت: سرمایهگذاریهای موضوعی مانند گردشگری هوایی و بالنسواری اولویتهای در حال پیگیری ما هستند. صدور ۳۱ مجوز بینام برای تاسیسات گردشگری آبی، پرداخت وام چهار درصدی به بومگردیها، رشد ۲۰ برابری منابع تسهیلاتی و استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص به عنوان ابزار مالی جدید، بخشی از برنامههای ما برای تسهیل سرمایهگذاری است.
دفاتر خدمات مسافرتی؛ احیای نقش مرکزی
اکبر غمخوار به وضعیت حساس دفاتر خدمات مسافرتی اشاره کرد و گفت: این حوزه پس از دوران کرونا هنوز به سطح فعالیت پایدار بازنگشته و بسیاری از دفاتر هیچگونه تسهیلات مؤثری دریافت نکردهاند. دفاتر مسافرتی بیشترین نقش را در معرفی ایران در بازارهای خارجی ایفا میکنند و اگر این بخش دچار رکود شود، عملاً چرخه ورود گردشگر خارجی از کار میافتد.
وی خواستار تشکیل کارگروهی مشخص برای بازتعریف نظام حمایتی دفاتر و هماهنگی با دیگر دستگاهها شد.
دخالت دستگاهها و ثبات مدیریتی
حرمتالله رفیعی به مشکلات ناشی از دخالت دستگاههای غیرمتخصص اشاره کرد و افزود: بارها شاهد صدور بخشنامهها و دستورالعملهایی بودهایم که خارج از وزارت گردشگری تدوین شده و بخشخصوصی را با ابهام و آشفتگی روبهرو کرده است. زمانی میتوان انتظار رشد گردشگری داشت که تنها یک مرجع مشخص در سطح ملی مسئول تصمیمگیری باشد.
هتلها و سرمایهگذاری؛ تسهیل مسیر توسعه
جمشید حمزهزاده با تمرکز بر وضعیت پروژههای هتلی گفت: بسیاری از پروژهها در مرحله نیمهتمام باقی مانده و هزینههای نگهداری، مالیات و بروکراسی بانکی فشار قابل توجهی بر سرمایهگذاران وارد کرده است. هر واحد اقامتی جدید، زنجیرهای از اشتغال و خدمات وابسته را فعال میکند و تسهیل روند رفع موانع بانکی و نظارتی، تکمیل چندین پروژه پنجستاره را بلافاصله ممکن میکند.
گردشگری سلامت؛ یکپارچگی و شفافیت
حسین نیکنام با اشاره به مشکلات گسترده گردشگری سلامت گفت: ایجاد ساختارهای موازی بدون پشتوانه حقوقی موجب بیثباتی، سردرگمی و آسیب به اعتبار بینالمللی ایران شده است. باید مرجعی رسمی برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات فعالان تعیین شود.
آموزش گردشگری؛ ضرورت احیای موسسات آموزشی
مرتضی بذرافشان خاطرنشان کرد: نقش آموزش در کیفیت تجربه گردشگری غیرقابل جایگزین است و اگر نیروی انسانی حرفهای تربیت نشود، گردشگر خدمات سطحی و غیر استاندارد دریافت خواهد کرد.
بومگردی؛ توسعه روستاها و تثبیت جمعیت
یاور عبیری به مشکلات نظام صدور مجوزهای اقامتی اشاره کرد و گفت: سازوکارهای فعلی باعث شده بسیاری از واحدهای کوچک روستایی با بروکراسی سنگین و فشار غیرمجازها مواجه شوند. خواستار بازنگری در نظام قیمتگذاری، حمایت از زنجیرههای بومگردی و اصلاح قوانین اشتغال و تسهیلات روستایی هستیم.