گردهمایی بزرگ مدیران فرهنگی منطقه در شیراز
نشست بینالمللی همکاریهای سینمایی با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، حسینعلی امیری استاندار فارس و مسئولین و مقامات فرهنگی ۲۳ کشور عصر دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ همزمان با پنجمین روز از چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، در تالار بینالمللی وصال واقع در هتل هما شهر شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، نشست بینالمللی همکاریهای سینمایی، عصر روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ در تالار بینالمللی وصال واقع در هتل همای شهر شیراز برگزار شد.
این مراسم با پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.
در ادامه و پس از پخش تیزر جشنواره، محمد طیب، مدیرکل امور جشنوارهها و همکاریهای بینالملل سازمان سینمایی، ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان حاضر در مراسم گفت: این نشست به منظور بررسی زمینههای همکاری در خصوص فعالیتهای سینمایی و آشنایی با ساختار سازمان سینمایی تدارک دیده شده است.
پس از آن، کلیپی با مضمون نهادها، مجموعهها و مراکز سینمایی ایران، نظیر موزه سینما و فیلمخانه ملی ایران به نمایش درآمد.
در ادامه طیب گفت: میزبانی چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در استان فارس و شهر شیراز اتفاق افتاده است و بخشی از این استقبال، به واسطه جذابیت شهر شیراز برای مهمان است.
در بخش بعدی نشست دکتر حسینعلی امیری، استاندار فارس در سخنانی گفت: به رسم میزبانی و ادب حضور مهمانان عزیز، خانمها و آقایان، شخصیتهای سینمایی از کشورهای مختلف که به شهر شیراز تشریف آوردهاند خوش آمد میگویم. استان فارس یکی از بزرگترین استان های جمهوری اسلامی ایران است و تعداد بیشترین شهرستان، بخش و شهر در کشور، متعلق به استان فارس است.
او ادامه داد: استان فارس دارای ۳۷ فرمانداری ۹۷ بخش و ۱۳۷ شهر است. این استان دارای ۸ فرودگاه بوده که ۳ فرودگاه در شهرهای شیراز، لار و لامرد، بینالمللی هستند. افتخار داریم تا امروز میزبان مسئولین سینمایی کشورهای مختلف در شهری هستیم که محل تلاقی ۳ تمدن است. هخامنشی، ساسانی و اسلامی از جمله مهمترین تمدنهایی هستند که در تاریخ این منطقه شکل گرفتهاند.
او بیان کرد: استان فارس در کشور به عنوان یک منطقه فرهنگی شناخته میشود. حافظ و سعدی از جمله شعرایی هستند که دارای شهرت بینالمللی بوده و در این خطه زیست کردهاند. در گذشته این استان مهد شعر، علم، ادب و عرفان بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودهاند استان فارس، استان دین، حماسه و هنر است. مردمانی مهمان نواز، فرهنگ دوست و اهل مدارا در این منطقه زیست می کنند و همین موضوع باعث شده تا در طول سال، میزبان گردشگران متعددی از سراسر جهان باشیم.
امیری تصریح کرد: استان فارس به جهت گردشگری طبیعی، از وضعیت ممتازی برخوردار است. شیراز دارای موقعیت جغرافیایی چهار فصل است. استان فارس از منظر گردشگری توریست درمانی، یکی از قطبهای مهم در کشور و منطقه به شمار میرود. مرکز پیوند اعضای شیراز با حضور پزشکان حاذق، از جمله افتخارات کشور به شمار میرود.
او یاد آور شد: از منظر مذهبی در استان فارس فرزندانی از اهل بیت مدفن دارند. این افتخار را داریم تا در این چند روز با موافقت دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشنواره فاخر جهانی فیلم فجر را در استان فارس برگزار کنیم.
امیری در پایان گفت: به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران حضور مهمانان در جشنواره جهانی فیلم فجر را خیر مقدم عرض میکنم و امیدوارم این اتفاق، شروعی برای ایجاد همکاریهای بیشتر در حوزههای مختلف هنری، به خصوص سینما باشد. هنر زبان مشترک میان ملل دنیا بوده و در این بین، سینما از تاثیرگذارترین آنها به شمار میرود.
در ادامه نشست، دکتر رائد فریدزاده، معاون وزیر فرهنگ و ریاست سازمان سینمایی گفت: خدمت روسا و مقامات فرهنگی کشورهای حاضر در این نشست خوش آمد میگویم. به شیراز شهر فکر، ادب، فرهنگ و گفتوگو خوش آمدید. از استاندار محترم فارس بابت میزبانی بسیار خوب و شایسته جشنواره جهانی فیلم فجر در این استان تشکر میکنم. این جشنواره دارای یک اعتبار جهانی است و بهانهای شد تا میزبان شما عزیزان باشیم. این فضا فرصتی برای گفتوگو، تعامل و بحث و تبادل نظر برای انجام فعالیتهای مشترک فراهم خواهد کرد.
فریدزاده ادامه داد: سینما بیش از هر هنر دیگری امکان گفتوگو را فراهم میکند. در گفتوگو بیش از هر چیز این شنیدن است که اهمیت دارد و سینما به ما این هنر را میآموزد. امیدوارم در روزهای آینده فرصتی برای گفتوگو جهت ایجاد همکاریهای مشترک دو یا چند جانبه فراهم شود تا به واسطه زبان سینما، همکاریهای مشترک را که موجب فهم مشترک میشود، تعمیم و گسترش دهیم.
از حضور همه عزیزان در این نشست بسیار سپاسگزارم و امیدوارم اوقات خوشی را را شهر شیراز و جشنواره جهانی فیلم فجر سپری کنید.
در ادامه سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان حاضر در مراسم، گفت: میدانیم سینما یکی از رسانهها و ابزارهای موثر و مهم در جهت تحکیم پیوندهای تاریخی، تمدنی و فکری مردم جهان است. دنیای امروز از دریچه سینما دیده شده، تفسیر شده و پذیرفته می شود. باید بررسی کرد که چگونه میتوان فرصت همکاریهای مشترک را گسترش دارد. این تولید مشترک میتواند در زمینه تولید فیلمهای داستانی، مستند، پویانمایی و… رقم بخورد.
صالحی ادامه داد: میان همگی ما دغدغهها و ویژگیهای مشترک فرهنگی فراوانی وجود دارد که میتوانیم از آنها روایت تازه خلق کرده و مخاطبان جدیدی را به مخاطبان خود بیفزاییم. سینمای ایران دارای سابقه طولانی و پرافتخاری است. با کشورهای مختلفی زمینههایی همکاری مشترک را آغاز کردیم با کشور پاکستان در خصوص علامه اقبال، با کشور ازبکستان در خصوص ابن سینا پروژههای را حال اجرایی شدن است و با کشور ترکیه نیز طی یک همکاری مشترک فیلمی درباره مولانا ساخته شده است.
او بیان کرد: همچنان میدانهای وسیعی وجود دارد که میتواند فرصتهای فراوانی در زمینه تولید مشترک ایجاد کند. تولید مشترک یک ساخت و ساز جدید از فهم و همدلی مشترک از طریق سینما است. فرصتهای دیده شدن فیلم در کشورهای مختلف نظیر حضور در بازارهای سینمایی و برگزاری هفته فیلم سینما یک میراث بشری و انسانی است. هر اندازه بتوانیم این میراث را بیشتر مبادله کنیم، زمینههایی برای اشتراک بیشتر فرهنگی فراهم میشود. ما این آمادگی را داریم تا این ارتباط فرهنگی چند جانبه را به شکلی گستردهتر ادامه دهیم.
صالحی خاطرنشان کرد: فناوریهای نوین در همه حوزههای زندگی ورود پیدا کرده و به طور خاص در حوزه سینما مورد استفاده قرار میگیرد. سینما فناوری نوین قرن بیستم است که حالا با فناوریهای نوین جهانی اشتراک پیدا کرده است. در ایران تجربههایی در این خصوص آغاز شده که میتواند به نحوی با کشورهای دوست و برادر در این زمینه مبادله صورت گیرد.
وزیر فرهنگ بیان کرد: استفاده از لوکیشن کشورهای یکدیگر نیز از جمله مواردی است که پرداختن به آن اهمیت دارد. فضای بکر ایران، جغرافیا و اقلیم گسترده آن فرصتهای متنوعی برای استفاده به عنوان لوکیشنهای سینمایی ایجاد میکند و قطعا کشورهای دیگر نیز از جغرافیایی متفاوت و بکر بهرهمند هستند.
او ادامه داد: همچنین میتوانیم با یکدیگر در جهت ارتقا منابع انسانی و برگزاری نشستهای آموزشی برنامههای مشترکی را پیگیری کنیم. از حضور همه عزیزانی که دعوت جشنواره را پذیرفتند و به ایران عزیز و شیراز زیبا آمدند سپاسگزاریم. امیدواریم این اجلاس چشم اندازی باشد به همکاری های بیشتر در زمینه سینمای انسانی صلح گرا و عدالت جو.
سپس اسماعیل بقایی سخنگو و رئیس دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه ایران، ضمن خوشآمدگویی به مهمان حاضر در مراسم گفت: از برگزار کنندگان این جشنواره، استانداری فارس و سازمان سینمایی قدردانی میکنم. جشنواره جهانی فیلم فجر برای اولین بار در خارج از پایتخت در حال برگزاری است. این نشست با هدف شناسایی ظرفیتهای همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای شرکت کننده در زمینه فرهنگ و هنر از طریق سینما تدارک دیده شده است. امیدواری بتوانیم دامنه همکاریها را گسترش دهیم. بخش دیپلماسی فرهنگی وزارت آموزش خارجه در این مسیر کمک حال وزارت فرهنگ و سازمان سینمایی کشور است. از آقای فریدزاده که با تمام وجود برای برگزاری این جشنواره تلاش کردند تقدیر میکنم.
بقایی ادامه داد: ما با بسیاری از کشورهایی که نمایندگان آنها در این جمع حضور دارند، تجربه کار مشترک انجام شده یا در دست انجام داریم و امیدواریم که با برگزاری این نشست بتوانیم دامنه همکاریها را بین این کشورها و همینطور کشورهایی که تاکنون چنین تجربهای نداشتند گسترش بدهیم.
او در پایان گفت: در دنیایی که فضایی آکنده از سیطره زور، خشونت و تبعیض آن را احاطه کرده است، برگزاری نشستهایی از این دست فرصتی مغتنم در جهت گسترش فرهنگ، انسان دوستی و یادآوری قدرت هنر و سینما برای نزدیک کردن قلبها به یکدیگر است.
در ادامه اورنگ زینب خان کهیچی وزیر فرهنگ و میراث پاکستان به ایراد سخنرانی پرداخت و در زمینه تولید مشترک میان کشورهای ایران و پاکستان نکاتی را یادآور شد.
سپس لاو گریگوری پاکیچ معاون وزیر فرهنگ صربستان نکاتی را در خصوص جشنواره جهانی فیلم فجر و زمینههایی همکاری مشترک بیان کرد.
در ادامه عابد نظریان، معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان حاضر در مراسم گفت: از حضور در جشنواره جهانی فیلم فجر خوشحالم و از مهمان نوازی مسئولین جشنواره و شهروندان شیراز تشکر میکنم. میان تاجیکستان و ایران تاریخی به قدمت هزار سال جریان دارد و همگی با یکدیگر همزبان هستیم.
او ادامه داد: اخیرا وزیر فرهنگ ایران و تاجیکستان ملاقاتی داشتهاند و ایشان خدمت آقای صالحی سلام رساندند. به عقیده ما سینما میتواند در سراسر جهان فرهنگ یک کشور را به اشتراک بگذارد و من بسیار خشنود هستم که در این جشنواره حاضر هستم. کشور تاجیکستان با متخصصان فرهنگی ایران روابط خوبی دارد و امیدواریم زمینههایی همکاری فرهنگی مشترک میان دو کشور افزایش پیدا کند.
در ادامه محمد سعید شاهیان رئیس تاجیک فیلم نیز گفت: حضور در شیراز زیبا باعث افتخار و سرافرازی برای من است. شهری که شعر و هنر در هر لحظه آن جاری است. امروز با کمال خشنودی در زمینه همکاریهای مشترک میان ایران و تاجیکستان گام برمیداریم، چراکه فیلمی مشترک در آستانه تولید قرار دارد. در این فیلم منظرههای زیبایی از تاجیکستان به تصویر درآمده است. تاجیکستان مانند ایران دارای زمینههایی پررنگی از هنر، صنعت و سینما است. از تمام مسئولین حاضر در این نشست دعوت میکنم تا به تاجیکستان سفر کنند و از فستیوال سینمایی شهر دوشنبه دیدن کنند. به عقیده من این امکانی مناسب است که با یکدیگر در این نشست تبادل نظر میکنیم. سینما هنری انسان ساز است و باید به این ویژگی بیش از پیش توجه شود.
در بخش بعدی، بیرول گوون مدیر کل سینمای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه هم در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت.
سپس شهرتالله رضایف رئیس آژانس سینمایی ازبکستان گفت: من به عنوان نماینده کشور ازبکستان در جشنواره حاضر هستم. شهرهای ازبکستان به عنوان نقاط فرهنگی برجسته در جهان شناخته میشوند. از مهمان نوازی ایرانیها بسیار تشکر میکنم. دین، تاریخ و فرهنگ مشترکی میان ایران و ازبکستان وجود دارد که همین موضوع میتواند زمینههایی برای همکاری مشترک پدید آورد. ما آماده هستیم تا در زمینههای مشترک فرهنگی با ایرانیان همکاری کنیم. پانزده تا هفدهم دسامبر قرار است در مجمع اسلامیه از مسئولین سینمایی سایر کشورها برای همکاری مشترک دعوت کنیم. من از همه شما دعوت میکنم تا در این اجلاس شرکت کنید، چراکه از طریق سینما میتوان فرهنگ انسانی و مشترک را گسترش داد.
در ادامه آتنا کارتالو مدیرکل سینمای مرکز فیلم و سمعی بصری یونان سخنرانی کرد.
سپس سوداث مهادی رئیس شرکت ملی سینمایی سریلانکا گفت: فرصت بزرگی بود که در این جشنواره شرکت کنم و توانستم شهر شاعرانه شیراز را در ایران از نزدیک مشاهده کنم. در شش سال اخیر ایران و سریلانکا در زمینه سینما زمینههایی مشترک را بررسی کردهاند. از عباس کیارستمی ممنونم که ما را برفراز تپهها و دشتها، با طبیعت ایران آشنا کرد. شنیدم که شخصیت اصلی «طعم گیلاس» به تازگی از دنیا رفته و ما به عنوان جامعه فیلم و سینما از این موضوع بسیار ناراحت هستیم. ما همکاریهای بینالمللی در زمینه سینما برنامهریزی کردهایم و میخواهیم سینما را با شرایط امروزی به روز رسانی کنیم. قصد داریم تا طبق برنامه از پیش تعیین شده در تمام جشنوارههای ایرانی شرکت کنیم. سریلانکا کشور زیبایی است و اگر کسی علاقهمند است تا این کشور را ببیند از این اتفاق استقبال خواهیم کرد.
رئیسه عادل رئیس هیئت مرکزی بازبینی فیلم پاکستان نیز گفت: خوشحالم که در این جمع هستم چراکه این جشنواره یادآوری میکند هنر ورای سیاست قابل تعریف است. سینمای ایران نشان داده است که سینما دارای نوعی اصالت است. پاکستان و ایران دارای روح و روان و فرهنگ مشترک هستند و جمع امروز نمایانگر این اتحاد است. سینما تنها جنبه سرگرمی ندارد، بلکه دلیل اتحاد اخلاقی و اجتماعی کشورها و جوامع مختلف است. به عنوان رئیس مرکزی بازبینی فیلم کشور پاکستان امیدوارم شاهد آثاری باشیم که در آن هنجارهای اخلاقی رعایت میشوند.
در ادامه این نشست، الکساندر گستوف معاون استودیو بلاروس فیلم، گفت: از دعوت شما متشکرم. فیلم میتواند نمایانگر فرهنگ مشترک باشد. متاسفانه فیلم مربوط به کشور بلاروس در این جشنواره پذیرفته نشد اما بسیار خوشحالیم که در این جشنواره و شهر شیراز حضور پیدا کردیم. امیدواریم بتوانیم دوباره در این جشنواره شرکت داشته باشیم. قطعا فرصتی پدید خواهد آمد تا بتوانیم با فیلمسازان ایران همکاری داشته باشیم. خوشبختانه سطح روابط خوبی میان ایران و بلاروس وجود دارد.
در بخش بعدی نشست بینالمللی همکاریهای سینمایی، ایاز صلایف، معاون بنیاد دولتی فیلم آذربایجان گفت: ۲۱ سال پیش برای اولین بار در جشنواره فجر حاضر بودیم . در دنیایی زندگی میکنیم که هر دقیقه در حال تغییر است و فکر میکنم کشور من آذربایجان نیز در این خصوص نقش دارد. درباره نقش سینما در دنیای جدید، زمان عامل بسیار مهمی است.
در ادامه نماینده سینمای آفریقا گفت: ایران دارای صنعت سینمایی بسیار مدرن است و همچنین کشورهای آقریقایی دیگری که در اینجا حاضر هستند بر این همکاری اصرار دارند. در آفریقا فستیوالهای سینمایی بسیاری وجود دارد.
در ادامه به عنوان پایانبخش نشست، روحالله حسینی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: از همه دوستان عزیز برای تشریف فرمایی به شهر شیراز ممنونم. سیاستمداری وجود دارد که تاکید دارد صلح از طریق قدرت نظامی باید مستقر شود اما ما به فرهنگ باور داریم و یکی از ابزارهای آن سینما است. این جلسه میتواند آغازگر توسعه و همکاریهای سینمایی باشد که نتیجه ماهها همکاری است. امیدوارم در جشنواره آینده فیلمهایی حضور داشته باشند که به پیشگیری از جنگ و فراگیری صلح کمک کند. از همه دوستان دعوت میکنم که در اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر ساعت ۱۸ روز سهشنبه ۱۱ آذر مهمان ما باشید. ضمن اینکه امشب نیز همگی در ضیافت استاندار فارس حاضر خواهیم بود.