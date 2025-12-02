به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی یازدهمین جشنواره موسیقی «بیت و حیران»، مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره ظهر امروز با حضور ریباز میرزایی (فرماندار سردشت)، حسن حسن زاده (دبیر جشنواره)، ناصح بهرام بیگی (دبیر اجرایی جشنواره)، محمدرضا سعیدزاده (شهرادر سردشت)، علی‌اکبر مرادی، مجتبی قیطاقی، محمدعلی مرآتی، حیدر کاکی، منیره پوری (برگزارکننده جشنواره) و بسیاری از هنرمندان، مسئولان و علاقمندان در سالن هفتم تیر سردشت برگزار شد.

در ابتدای برنامه بعد از تلاوت آیاتی از قرآن مجید توسط فریدون محمدزاده و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی، حسن حسن زاده (دبیر جشنواره و مدیرکل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی سردشت) ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری یازدهمین جشنواره موسیقی «بیت و حیران» گفت: امروز مردم فرهنگ دوست سردشت میزبان بهترین اساتید موسیقی به عنوان داوران جشنواره و شرکت کنندگان عزیزی از جای جای ایران اسلامی هستند. خدا را شاکریم که امروز در یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بیت و حیران فرصتی فراهم شد که دوباره در خدمت جمع کثیری از هنرمندان ایران اسلامی باشیم که در حوزه موسیقی فعایت می‌کنند.

وی ادامه داد: ده دوره گذشته جشنواره هر روز و هر دوره تجربه ارزشمند، خاطره‌ای ماندگار و گامی رو به جلو در مسیر معرفی هنر بومی و اصیل موسیقی ایرانی بوده است و این ده دوره فقط یک سلسله نبود، بلکه مسیر شکوفایی بوده که ما در سردشت طی کرده‌ایم.

مدیرکل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی سردشت تصریح کرد: در آغاز راه هدف از جشنواره موسیقی «بیت و حیران» فقط زنده نگه داشتن میراث گرانبهای بیت و حیران بود. اما در ادامه این روند تبدیل به گردهمایی هنرمندان موسیقی نواحی سراسر کشور در سردشت شد و دوره یازدهم پیام همدلی، هم نوایی و هم صدایی ملت بزرگ ایران است که امیدواریم خاطرات خوبی برای هنرمندان شرکت کننده ثبت شود.

دبیر یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران به تغییرات روند برگزاری این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت: امسال سایت جشنواره راه اندازی کردیم و نحوه حضور شرکت کنندگان به صورت مجازی انجام شد و در مرحله اول ۴۰۶ اثر و ۹۷۰ هنرمند از سراسر کشور در جشنواره حضور یافتند که پس از بازبینی اولیه، امروز میزبان ۲۵۰ هنرمند در سردشت هستیم. از سوی دیگر در گذشته ما افتخار حضور سه استاد را به عنوان داور داشتیم که امسال در خدمت ۵ تن از بهترین داوران و اساتید موسیقی ایران هستیم.

بخش بعدی این مراسم به تقدیر از خضر قادری هنرمند ۱۰۹ساله سردشتی اختصاص داشت که به نوعی نماد هنر بیت و حیران‌خوانی محسوب می‌شود.

خضر که به دلیلی بیماری امکان حضور در این مراسم را نداشت با فیلمی ضبط شده طی سخنانی از برگزارکنندگان مراسم قدردانی کرد. در ادامه نیز حاضران به تشویق این نماد فرهنگی سردشت پرداختند.

در ادامه مراسم افتتاحیه یازدهمین جشنواره موسیقی «بیت و حیران» به دعوت رحیم احمدزاده مجری مراسم، ریباز میرزایی فرماندار سردشت پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی ضمن خیرمقدم به اساتید موسیقی و هنرمندان شرکت کننده گفت: جشنواره «بیت و حیران» امسال می‌تواند نمادی از ترکیب ایران عزیزمان با تنوع قومیتی، مذهبی و فرهنگی باشد که از جای جای میهن عزیزمان در این جشنواره حضور دارند و این نشان دهنده وحدت و یکپارچگی کشور عزیزمان ایران است.

وی ادامه داد: امروز گرد هم آمدیم تا با هنر و موسیقی جان تازه‌ای به جامعه و شهروندانمان ببخشیم. وظیفه ما زنده نگه داشتن این هنر موسیقی که ریشه در گذشته و حوادث اجتماعی و تمدن ما دارد و باید این هنر را به عنوان یک میراث به نسل جوان و بعدی تقدیم کنیم.

فرماندار سردشت تصریح کرد: بسیاری از حوادثی که طی سالهای متمادی بر مردم منطقه سردشت گذشته در اشعار حیران نمایان است و اگر کسی بخواهد با آیین و فرهنگ و سنن این منطقه آشنا شود می‌تواند با گوش دادن به نواهای این استان عزیز تا حدود زیادی با این فرهنگ آشنا شود.

وی همچنین گفت: از خانم منیره پوری مدیر موسسه شارو که موتور اصلی این جشنواره بودند و نماد شهروندی مسئولیت‌پذیر هستند که از امکانات‌شان برای برگزاری چنین حرکت فرهنگی و هنری استفاده کرده‌اند باید تقدیر و تشکر کرد.

ریباز میرزایی فرماندار سردشت افزود: این جشنواره سردشت را می‌توان به عنوان نماد صلح و انسان‌دوستی به همگان معرفی کرد.

میزرایی در بخش دیگری از این مراسم ضمن گفتگو با خبرنگار جشنواره با اشاره به درخواست شرکت کنندگان از کشورهای دیگر اظهار داشت: هدف اولیه این جشنواره به صورت محلی بود اما امسال سطح داوران و شرکت کنندگان در حد کشوری شده و قطعا هدفمان بر این است که برای سالهای بعد به صورت بین المللی و با حضور کشورهای منطقه برگزار کنیم چرا که ما اشتراکات و مناسبات فرهنگی بسیاری از کشورهای اطراف از جمله کردستان و ترکیه و ترکمنستان داریم.

در ادامه اجرای موسیقی نواحی توسط کیان ناصری از کرمانشاه، نیما شفیعی و نام خاص صیادی از روانسر، میثم یاراحمدی و حسن سالم از خرم آباد، ابوبکر آذررو از پیرانشهر، تینا حدادیان از فاروج، سلیمان نوروزی از سرپل ذهاب، شریف شکل زهی و محسن نیک نژاد از ایرانشهر، سید ولی برزنجی از شوط، رحیم خضری از بوکان، رحمت نوری زاده از پاوه، یوسف خلیلی از ارومیه، قوربان پورولی و اکبر سربازی از ارومیه، علیرضا ابراهیمی و کیان عبدالله زاده از ایلام، رادمهر سلیمان احمدی از مشهد، غفور امانیان و لقمان امانیان از بندر ترکمن، صاحب غبیشاوی و محمد حیدری از بندرماهشهر و نیز ارائه مقاله پژوهشی توسط عبدالکریم سروش و حیران خوانی ابوبکر آذررو از دیگر بخش‌های مراسم افتتاحیه یازدهمین جشنواره موسیقی «بیت و حیران» بود.

این در حالی‌ است که عصر روز گذشته (دوشنبه ۱۰ آذر) نیز مراسم استقبال از یازدهمین دوره این جشنواره با حضور ۱۲ نوازنده‌ی سازهای نرمه نای، دوزله، سرنا و دهل از استان‌های کردستان، آذربایجان و ایلام با همراهی یک گروه رقص کُردی ۱۰ نفره در سه خیابان اصلی آغاز شده است. این اجراها یک ساعت به طول انجامیده و با استقبال جالب توجه مردم سردشت در میدان پارک شهر به پایان رسید.

بخش رقابتی یازدهمین جشنواره موسیقی «بیت و حیران» از امروز کار خود را با داوری علی‌اکبر مرادی، اردشیر کامکار، مجتبی قیطاقی، محمدعلی مرآتی و حیدر کاکی آغاز خواهد کرد و طی دو روز تعداد ۱۲۶ موزیسین در بخش رقابتی و ۹۵ موزیسین نیز در بخش جنبی از ۲۰ استان کشورمان به روی صحنه خواهند رفت.

یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران توسط موسسه فرهنگی هنری شارو و به دبیری حسن حسن زاده و دبیری اجرایی ناصح بهرام بیگی از ۱۱ تا ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۴ در سالن یادمان شهدای شیمیایی ۷ تیر سردشت برگزار می‌شود.

