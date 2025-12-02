خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حجت‌الاسلام قمی در دیدار نخبگان و اساتید دانشگاه:

حمایت از حلقه‌های میانی یکی از راه‌های مهم شکوفایی ظرفیتهای مردمی است

حمایت از حلقه‌های میانی یکی از راه‌های مهم شکوفایی ظرفیتهای مردمی است
کد خبر : 1722001
لینک کوتاه کپی شد.

در نشست با نخبگان و اساتید، اعضای حاضر در جلسه به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص روش تبلیغ و ظرفیتهای موجود در سازمان تبلیغات اسلامی پرداختند و راهکارهایی نیز برای افزایش ارتباط میان نخبگان با سازمان تبلیغات اسلامی ارائه کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، در این نشست، نخبگان حاضر در جلسه به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص روش تبلیغ و ظرفیتهای موجود در سازمان تبلیغات اسلامی پرداختند و راهکارهایی نیز برای افزایش ارتباط میان نخبگان با سازمان تبلیغات اسلامی ارائه کردند.

حجت‌الاسلام قمی نیز با توضیح در خصوص برخی مأموریت‌های تبلیغی تبیینی خانواده سازمان تبلیغات اسلامی، با اشاره به نقش مهم مجموعه‌های مردمی در حکمرانی فرهنگی بیان کرد: یکی از مأموریت‌های مهم و اصلی سازمان تبلیغات اسلامی حمایت از مجموعه‌های مردمی برای شکوفایی ظرفیتهای آنها در عرصه فرهنگی در سراسر کشور است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خاطر نشان کرد: حمایت از حلقه‌های میانی یکی از راه‌های اصلی شکوفایی ظرفیتهای مردمی است و ما حمایت و پشتیبانی از حلقه‌های میانی را یکی از مأموریتهای اصلی خود در خانواده تبلیغ اسلام ناب می‌دانیم.

حجت‌الاسلام قمی تصریح کرد: مردم پای کار ایران و اسلام و انقلاب هستند و وظیفه ما این است که شرایط را برای بالفعل شدن و افزایش این ظرفیت عظیم مردمی در سراسر کشور مهیا کنیم.

گفتنی است در این جلسه صمیمی، جمعی از نخبگان جوان علمی و تعدادی از اساتید شاخص کشور حضور داشتند که دکتر محمد انصاری (فوق دکتری هوش مصنوعی)، دکتر مهدی محمودی (دکتری پژوهش هنر)،  دکتر محمد نبی سروستانی (مسئول هیئت نخبگان دانشگاه صنعتی اصفهان) از جمله آن‌ها بودند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی