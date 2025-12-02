پژمان بازغی استعفا داد
پژمان بازغی، بازیگر و رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران، با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش از این سِمَت استعفا داد.
به گزارش ایلنا، پژمان بازغی در این مورد نوشت: «اینجانب پژمان بازغی با این اطلاعیه، پس از چند سال، استعفای خود را به دلایل شخصی و کاری از سمت ریاست انجمن بازیگران اعلام میکنم. در طول این دوران، تمام تلاشم را به کار گرفتم تا در مسیر ارتقای کیفیت انجمن و حفظ شان و شخصیت اعضا قدم بردارم. همواره به عنوان عضوی از خانواده سینما در کنار این انجمن خواهم ایستاد. امیدوارم دوستانم در هیات مدیره انجمن، نقشه راه روشن و امیدوارانهای را که ترسیم کردهاند، به سلامت و موفقیت به انجام برسانند.»