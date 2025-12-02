خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام دبیر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان:

جشنواره میدان شکل‌گیری نگاه‌های تازه به جهان کودکی

جشنواره میدان شکل‌گیری نگاه‌های تازه به جهان کودکی
کد خبر : 1721998
لینک کوتاه کپی شد.

آزاده انصاری گفت: سه دهه کوشش، جشنواره را به جایگاهی رسانده که دیگر تنها میزبان نمایش‌ها نیست، بلکه میدان شکل‌گیری نگاه‌های تازه به جهان کودکی است.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، آزاده انصاری دبیر این رویداد، در آستانه برگزاری این رویداد پیامی منتشر کرد.

متن پیام بدین شرح است: 

«بنام خداوند مهربان

سی‌امین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در آستانه‌ی آغاز است؛ فرصتی برای بازنگری آنچه بوده‌ایم و آنچه می‌توانیم باشیم. سه دهه کوشش، این جشنواره را به جایگاهی رسانده که دیگر تنها میزبان نمایش‌ها نیست، بلکه میدان شکل‌گیری نگاه‌های تازه به جهان کودکی است. 

شعار امسال جشنواره، «کودک امروز، روایت تازه، صحنه‌ی فردا» یادآور حقیقتی ساده اما بنیادین است: آینده از دل امروز ساخته می‌شود. کودک، نخستین صدا و نخستین نگاه این ساختن است. اگر روایت تازه‌ای لازم است، از او آغاز می‌شود؛ و اگر صحنه‌ای برای فردا باید بنا شود، بر شانه‌ی همین نگاه بنا می‌گردد. 

امسال، هر گروه نمایشی با خود تجربه‌ای نو می‌آورد؛ نه برای تکرار مسیر گذشته، بلکه برای افزودن بر آن. همدان بار دیگر خانه‌ی همین کوشش‌هاست؛ شهری که سال‌هاست جایگاهی امن برای گفت‌وگو با جهان کودک فراهم کرده. 

از همه‌ی هنرمندان و همراهانی که ارزش تئاتر کودک را درک کردند و برای آن قدم برداشتند، قدردانی می‌کنم. آینده‌ی تئاتر، در همین لحظه‌هایی شکل می‌گیرد که روی صحنه‌ی کوچک کودکی جان می‌گیرند. 

به سی‌امین جشنواره خوش آمدید. 

آزاده انصاری

دبیر جشنواره»

سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی