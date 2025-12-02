پیام دبیر سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان:
جشنواره میدان شکلگیری نگاههای تازه به جهان کودکی
آزاده انصاری گفت: سه دهه کوشش، جشنواره را به جایگاهی رسانده که دیگر تنها میزبان نمایشها نیست، بلکه میدان شکلگیری نگاههای تازه به جهان کودکی است.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، آزاده انصاری دبیر این رویداد، در آستانه برگزاری این رویداد پیامی منتشر کرد.
متن پیام بدین شرح است:
«بنام خداوند مهربان
سیامین جشنوارهی بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در آستانهی آغاز است؛ فرصتی برای بازنگری آنچه بودهایم و آنچه میتوانیم باشیم. سه دهه کوشش، این جشنواره را به جایگاهی رسانده که دیگر تنها میزبان نمایشها نیست، بلکه میدان شکلگیری نگاههای تازه به جهان کودکی است.
شعار امسال جشنواره، «کودک امروز، روایت تازه، صحنهی فردا» یادآور حقیقتی ساده اما بنیادین است: آینده از دل امروز ساخته میشود. کودک، نخستین صدا و نخستین نگاه این ساختن است. اگر روایت تازهای لازم است، از او آغاز میشود؛ و اگر صحنهای برای فردا باید بنا شود، بر شانهی همین نگاه بنا میگردد.
امسال، هر گروه نمایشی با خود تجربهای نو میآورد؛ نه برای تکرار مسیر گذشته، بلکه برای افزودن بر آن. همدان بار دیگر خانهی همین کوششهاست؛ شهری که سالهاست جایگاهی امن برای گفتوگو با جهان کودک فراهم کرده.
از همهی هنرمندان و همراهانی که ارزش تئاتر کودک را درک کردند و برای آن قدم برداشتند، قدردانی میکنم. آیندهی تئاتر، در همین لحظههایی شکل میگیرد که روی صحنهی کوچک کودکی جان میگیرند.
به سیامین جشنواره خوش آمدید.
آزاده انصاری
دبیر جشنواره»
سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.