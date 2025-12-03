به گزارش خبرنگار ایلنا، توحید حاجیوند که قرار است به زودی نمایش «سندرم» را روی صحنه ببرد، درباره فضای فعلی تئاتر با ایلنا گفتگو کرد.

او در رابطه با مشکلات و مصائب ورود به حوزه تئاتر گفت: چالش‌های ورود جوانان به عرصه تئاتر کم نیست، اما اگر بخواهیم اهم آن‌ها را بررسی کنیم، باید بگویم آرزوی شهرت و انتخاب مسیر غلط از بزرگ‌ترین چالش‌هاست.

او افزود: نسل امروز صبر کافی ندارد و به‌ جای پیمودن راه صحیح، به‌ دنبال میان‌بُر است؛ مسیری که معمولاً هیچ نتیجه‌ای در پی ندارد. هیچ پاداشی بدون تلاش، صبوری و انتخاب درست به دست نمی‌آید. از سوی دیگر، کمبود امکانات، نبود آموزش اصولی و کاهش حضور افراد کاردان، مسیر را سخت‌تر کرده است. بها دادن به جوانان مستعد نیز پیچیده و گاه ناجوانمردانه شده است.

او ادامه داد: نقش جوانان در نوآوری و تغییر جریان‌های تئاتری انکارناپذیر است. در سال‌های اخیر، بسیاری از کارهای موفق توسط کارگردانان، نویسندگان و حتی تهیه‌کنندگان کاراولی شکل گرفته و این خود نشانه‌ای روشن از خلاقیت و جسارت نسل جوان است. البته ما جوان‌ها باگ‌های زیادی هم داریم، اما خلاقیت و انرژی ما بسیاری از ناممکن‌ها را ممکن می‌کند.

حاجیوند تأکید کرد: در پروژه‌ها و تمرین‌ها، آزادی عمل به بازیگران و عوامل بسیار مهم است. نباید سلایق شخصی را بر دیگران تحمیل کرد. بهترین روش، دادن فضا، زمان و آزادی برای بروز خلاقیت است؛ چراکه همین روند نوعی آزمایش و تجربه‌ورزی محسوب می‌شود و در نهایت هم بازیگر و هم کارگردان می‌توانند نتیجه مطلوب را از دل این خلاقیت‌ها استخراج کنند.

او گفت: تمرین‌هایی هم وجود دارد که باعث افزایش هوش، حافظه و خلاقیت می‌شود و ما از آن‌ها غافل نیستیم.

او با نگاهی به آینده افزود: آینده تئاتر هم امیدوارکننده است و هم ترسناک. امیدوارکننده از آن جهت که نسل جدید باهوش‌تر و خلاق‌تر است، و ترسناک به دلیل اینکه نسبت به نسل‌های گذشته بی‌حوصله‌تر و از لحاظ فنی ضعیف‌تر عمل می‌کند. مهم‌تر از همه اینکه اخلاق، احترام و حرفه‌ای‌گری در میان نسل امروز کم‌رنگ شده و این مسئله نگران‌کننده است.

او درباره ارتباط میان نسل‌ها گفت: اگر جوان‌ترها احترام بزرگ‌ترها را نگه دارند و گوش‌شنوا برای تجربه‌ها و نصیحت‌های آنان باشند، این خود نقطه اتصال مهمی میان دو نسل خواهد بود و بی‌تردید خروجی ارزشمندی در پی خواهد داشت.

حاجیوند در بخش دیگری از صحبت‌هایش از فعالیت جدیدش خبر داد و گفت: این روزها مشغول ساخت یک نمایش صحنه‌ای هستیم که انشاءالله اواخر آذرماه روی صحنه خواهد رفت. اثری کمدی، شیک و محترمانه، دور از شوخی‌های نازل و سرشار از خلاقیت به نام «سندرم».

در اینجا از همه بازیگران و اعضای تیم که صادقانه همراه ما بودند تشکر می‌کنم و همچنین از میلاد صفری، دوست عزیزم که تهیه‌کنندگی کار را برعهده دارد. «سندرم» را از دست ندهید.

