کارگردان نمایش «سندروم»:

بی‌صبری و شهرت، بزرگ‌ترین چالش نسل جوان تئاتر است

«سندرم» به زودی روی صحنه می‌رود

یک کارگردان تئاتر گفت: آینده تئاتر هم امیدوارکننده است و هم ترسناک. امیدوارکننده از آن جهت که نسل جدید باهوش‌تر و خلاق‌تر است، و ترسناک به دلیل اینکه نسبت به نسل‌های گذشته بی‌حوصله‌تر و از لحاظ فنی ضعیف‌تر عمل می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  توحید حاجیوند که قرار است به زودی نمایش «سندرم» را روی صحنه ببرد، درباره فضای فعلی تئاتر با ایلنا گفتگو کرد.

او در رابطه با مشکلات و مصائب ورود به حوزه تئاتر گفت: چالش‌های ورود جوانان به عرصه تئاتر کم نیست، اما اگر بخواهیم اهم آن‌ها را بررسی کنیم، باید بگویم آرزوی شهرت و انتخاب مسیر غلط از بزرگ‌ترین چالش‌هاست.

او افزود: نسل امروز صبر کافی ندارد و به‌ جای پیمودن راه صحیح، به‌ دنبال میان‌بُر است؛ مسیری که معمولاً هیچ نتیجه‌ای در پی ندارد. هیچ پاداشی بدون تلاش، صبوری و انتخاب درست به دست نمی‌آید. از سوی دیگر، کمبود امکانات، نبود آموزش اصولی و کاهش حضور افراد کاردان، مسیر را سخت‌تر کرده است. بها دادن به جوانان مستعد نیز پیچیده و گاه ناجوانمردانه شده است. 

او ادامه داد: نقش جوانان در نوآوری و تغییر جریان‌های تئاتری انکارناپذیر است. در سال‌های اخیر، بسیاری از کارهای موفق توسط کارگردانان، نویسندگان و حتی تهیه‌کنندگان کاراولی شکل گرفته و این خود نشانه‌ای روشن از خلاقیت و جسارت نسل جوان است. البته ما جوان‌ها باگ‌های زیادی هم داریم، اما خلاقیت و انرژی ما بسیاری از ناممکن‌ها را ممکن می‌کند. 

حاجیوند تأکید کرد: در پروژه‌ها و تمرین‌ها، آزادی عمل به بازیگران و عوامل بسیار مهم است. نباید سلایق شخصی را بر دیگران تحمیل کرد. بهترین روش، دادن فضا، زمان و آزادی برای بروز خلاقیت است؛ چراکه همین روند نوعی آزمایش و تجربه‌ورزی محسوب می‌شود و در نهایت هم بازیگر و هم کارگردان می‌توانند نتیجه مطلوب را از دل این خلاقیت‌ها استخراج کنند.

او گفت: تمرین‌هایی هم وجود دارد که باعث افزایش هوش، حافظه و خلاقیت می‌شود و ما از آن‌ها غافل نیستیم. 

او با نگاهی به آینده افزود: آینده تئاتر هم امیدوارکننده است و هم ترسناک. امیدوارکننده از آن جهت که نسل جدید باهوش‌تر و خلاق‌تر است، و ترسناک به دلیل اینکه نسبت به نسل‌های گذشته بی‌حوصله‌تر و از لحاظ فنی ضعیف‌تر عمل می‌کند. مهم‌تر از همه اینکه اخلاق، احترام و حرفه‌ای‌گری در میان نسل امروز کم‌رنگ شده و این مسئله نگران‌کننده است. 

او درباره ارتباط میان نسل‌ها گفت: اگر جوان‌ترها احترام بزرگ‌ترها را نگه دارند و گوش‌شنوا برای تجربه‌ها و نصیحت‌های آنان باشند، این خود نقطه اتصال مهمی میان دو نسل خواهد بود و بی‌تردید خروجی ارزشمندی در پی خواهد داشت. 

حاجیوند در بخش دیگری از صحبت‌هایش از فعالیت جدیدش خبر داد و گفت: این روزها مشغول ساخت یک نمایش صحنه‌ای هستیم که انشاءالله اواخر آذرماه روی صحنه خواهد رفت. اثری کمدی، شیک و محترمانه، دور از شوخی‌های نازل و سرشار از خلاقیت به نام «سندرم».

در اینجا از همه بازیگران و اعضای تیم که صادقانه همراه ما بودند تشکر می‌کنم و همچنین از میلاد صفری، دوست عزیزم که تهیه‌کنندگی کار را برعهده دارد. «سندرم» را از دست ندهید.

انتهای پیام/
