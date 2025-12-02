برگزاری کنسرت گروه قمر در تالار وحدت

خبرگزاری کار ایران
گروه قمر به سرپرستی نوید دهقان، یازدهم آذرماه ساعت در تالار وحدت به اجرای برنامه‌ «دیدارِ پاییزی»، می‌پردازند.

به گزارش ایلنا، گروه قمر به سرپرستی نوید دهقان و با صدای مصطفی جلالی‌پور یازدهم آذرماه ساعت ۲۱ در تالار وحدت به اجرای برنامه‌ای تازه با عنوان «دیدارِ پاییزی» خواهد پرداخت.

این کنسرت شامل مجموعه‌ای از قطعات ساخته‌ی نوید دهقان و علیرضا گرانفر است و همچنین آثاری از مرتضی‌خان نی‌داوود و علی تجویدی در فهرست برنامه قرار دارد. قطعات این کنسرت در دستگاه شور و آوازهای دشتی و اصفهان اجرا می‌شود.

گروه قمر و مصطفی جلالی‌پور نوروز ۱۴۰۳ یک کنسرت روستایی در کاروانسرای تاریخی مزینان از بخش داورزن سبزوار برگزار کردند.  پس از آن، در خردادماه، این گروه به همراه چاووش‌نوازان خراسان در مشهد دو شب در مجتمع شریعتی روی صحنه رفتند.

گفتنی‌ست سال گذشته در جشن خانه‌ی موسیقی ایران، آلبوم «ماه پشت ابر» از گروه قمر با خوانندگی مصطفی جلالی‌پور و سالار عقیلی، از میان ۲۰۰ آلبوم منتشرشده بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، به عنوان یکی از پنج کاندیدای نهایی دریافت جایزه‌ی بهترین آلبوم موسیقی ایرانی (ردیف دستگاهی) شناخته شد؛ موفقیتی که جایگاه این گروه را در میان جریان‌های فعال موسیقی امروز ایران تثبیت کرد. 

شایان ذکر است که بلیط کنسرت دیدار پاییزی  در سایت ایران کنسرت iranconcert. com قابل تهیه است.

