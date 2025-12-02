در نشست خبری جشنواره کارتون »پول و سرمایه» مطرح شد؛
دنبال پیوند «هنر» و «اقتصاد» هستیم/ رسیدن به تعادل در ثروت و تقسیم عادلانه آن مدنظر است
نشست خبری نخستین جشنواره بینالمللی کارتون «پول و سرمایه» صبح امروز سهشنبه یازدهم آذرماه با حضور مسئولان و داوران این رویداد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری نخستین جشنواره کارتون «پول و سرمایه»، صبح امروز سهشنبه یازدهم آذرماه در ساختمان تامین سرمایه تمدن برگزار شد.
اسماعیل کاظمی نظیر (مدیر مسابقه)، شهریار صابری (دبیر مسابقه)، و حمیدرضا مسیبی (دبیر اجرایی) مسئولانی بودند که در این رویداد حضور داشتند و به بیان توضیحاتی پرداختند.
جواد علیزاده و بهمن عبدی، از پیشکسوتان کاریکاتور و از اعضای هیئت داوران نیز در این نشست حضور داشتند.
بنا به گفته برگزارکنندگان، این رویداد از هنرمندان دعوت میکند تا با زبانی طنزآمیز و تصویری، به جنبههای گوناگون این پدیده بپردازند؛ از تأثیر پول بر روابط فردی و اجتماعی، تا چالشهای نظام بانکی و امنیت سرمایه، از تنوع مسیرهای سرمایهگذاری و نوسانات بازارهای مالی و رمزارزها، تا نقش سرمایهگذاری در رشد اقتصادی و توسعه صادرات. هدف اصلی این مسابقه، ترسیم چهرهای چندوجهی از مفهوم سرمایه در جهان معاصر است؛ جایی که نگاه هنرمند میتواند پلی میان آگاهی، نقد و الهام برای ساخت آیندهای آگاهانهتر باشد.
راهبری هنرمندان برای ورود به حوزه اقتصاد و سرمایه
در ابتدا شهریار صابری (دبیر مسابقه) خطاب به حاضران گفت: طی صحبتهایی که با آقای کاظمی داشتیم قرار بر این بود که بین مفهوم و اقتصاد و هنر ارتباطی ایجاد کنیم و در همین راستاست که باید فضای عمومی هنرمندان را به حوزه اقتصادو سرمایه راهبری کنیم.
او افزود: این اتفاق در عرصه کارتون و کاریکاتور که هنر بیبدیل رسانه است و جذابیت دارد، افتاده است. برگزاری جشنوارهها و انجام کارهایی در این رابطه بسیار موثر خواهد بود.
صابری با تاکید بر اینکه نگاه متفاوت هنرمندان همواره کمککننده است، بیان کرد: بنگاههای مالی در این زمینه مسئول هستند. به همین دلیل است که سرمایه تمدن این تصمیم را گرفته تا مسئولانه هنرمندان را حمایت کند، آن هم با نگاه به اقتصاد و بازارهای مالی.
او در ادامه توضیحاتش گفت: تقویت سواد مالی و تزویج آن یکی از رویکردهای ماست. اینکه عموم مردم جامعه را هم به این سمت و سوق دهیم و در این زمینه به آنها کمک کنیم، کار دیگر ماست.
صابری تاکید کرد: خوب است که به حوزه دیپلماسی هم ورود کنیم و این اتفاق هم افتاده و حال از کشورهای دیگر آثار زیادی برای حضور در نخستین جشنواره کارتون «پول و سرمایه» به دستمان رسیده است.
او گفت: ما میخواهیم به شکلگیری عمومی نخبگانی هم کمک کنیم و ورودمان مسئولانه بوده است.
او در بخش دیگری از صحبتهایش طی توضیحات بیشتر، گفت: هنرمندان در موضوع آزاد هستند و این رویداد موضوعمحور است. میخواهیم کارمان مستمر باشد و خروجی در قالب کتاب منتشر میشود و نمایشگاه هم برگزار خواهد شد.
تلاش برای تشکیل تیم داوری قوی
حمیدرضا مسیبی (دبیر اجرایی جشنواره) در ادامه برنامه گفت: اینگونه نبوده که ما در مدت زمانی کوتاه اقدام به انجام کارها کنیم و فراخوان که آخرین مهلت آن تا پایان آذرماه است، از یک سال پیش بسترشناسی شده.
مسیبی ادامه داد: موضوع خوب این بود که کار از سوی برگزار کننده خیلی جلو رفت. این مسائل را نداشتیم که مثلا اسپانسر را متقاعد کنیم و تازه بگوییم کارتون و کاریکارتور چیست و به موارد دیگر برسیم، خیر اینطور نبوده است. زمانی که وارد کار شدم دریافتم که آقای کاظمی در خیلی از حوزهها از بقیه جلوتر است.
دبیر اجرایی جشنواره در ادامه اذعان داشت: سعی کردیم تیم داوری موجه و قوی باشد؛ با تاکید بر اینکه، بستن تیم داوری همیشه مهم است و به کیفیت جشنواره کمک میکند.
وی گفت: آثار رسیده به لحاظ تعداد هنرمندان و کشورها، ما را متعجب کرده است. هم به لحاظ کمی و هم کیفی، آثار خوبی رسیده است.
هدف جایزه نیست
مسیبی گفت: جوایز متعادل است اما دلیل اول برگزاری این رویداد جایزه نیست. جشنوارهای در ژاپن بود که جایزهای خیلی زیادی میداد و اصلا به همین ویژگی شهرت داشت، که آقای درمبخش و امین موئیدی نیز در این رویداد برگزیده شدند و جایزه را بردند. اما اینجا جایزه هدف نیست. برای کارتونیست ارتباط برگزارکننده و شرکت کننده موضوع خیلی مهمی است. در این زمینه نیز مکاتباتی هست که گویای رویکردی صمیمانه است.
مسیبی: موضوع پول و سرمایه است این حاکی از این است که پرداختن به تعادل ثروت و تقسیم عادلانه ثروت را در نظر داریم. کارتون میتواند در این زمینه موثر باشد و هیچ هنر تجسمی این قدرت را ندارد.
او در پایان صحبتهایش گفت: سیام آذر آخرین مهلت است و داوریها از فردا انجام میشود. جشنواره نیز در بهمنماه برگزار میشود.
نیمه خالی لیوان خالی را نبینیم
در ادامه نشست بهمن عبدی کاریکاتوریست و یکی از اعضای هیئت داوران گفت: ما فرهنگ غنی داریم، اما در انجام کارهای مدرن کمی ضعف داریم. کاریکاتور میتواند کمک کند. شاید طی این مسیر نیمه خالی لیوان را ببینیم نه نیمه خالیِ لیوان خالی را!
او گفت: هرچه با پول و سرمایه در ارتباط باشد میتواند موضوع تلقی شود. حتی پولشویی و دلالبازی، که درد اکثر کشورها هم هست.
عبدی درباره داوریها هم گفت: ما در کنار داوران داخلی، داورهای بینالمللی هم داریم چون نگاهها باید مشترک باشد. ما در شیوه داوریها، انتقادها را میبینیم و همه مسائل را کنار تکنیک میگذاریم. اجرا ایدهپردازی و فن در نظر گرفته میشود. هرکس رای خود را میدهد و آثار بینالمللی نیز به همین شکل ارزیابی خواهند شد.
نگاه کاریکاتوریستها، نسبت به پول و سرمایه را اصلاح کنیم
جواد علیزاده (کاریکاتوریست و یکی دیگر از اعضای هیئت داوران) نیز گفت: کاریکاتوریستها اهل صحبت نیستد، اما خب به طور کوتاه توضیحاتی را ارائه میکنم.
او افزود: ما همیشه، زمانی که سوژه سرمایه و پول که مطرح میشود، نگاهمان انتقادی است. این جشنواره میخواهد این نگاه را اصلاح کند. همه میدانیم که در هالیوود نگاهها به فضاییها منفی بودو همواره شاهد این بودیم که فیلمسازان آنها را منفی معرفی میکنند؛ اما اسپیلبرگ با ساخت آثاری این نگاه را تصحیح کرد و اینگونه بیان کرد که ما میتوانیم حتی به این موجودات هم نگاه مثبتی داشته باشیم. امیدوارم جشنواره «پول و سرمایه» هم اینگونه باشد.
او گفت: به هر حال تورم و گرانی هست و اوضاع اقتصادی خوب نیست. با توجه به همه اینها، کاش فضایی ایجاد شود که رانت و انحصار از بین برود و فساد ریشه کن شود. در ادامه است که کارهای فرهنگی قابل انجام و تاثیر گذار خواهند بود.
نگاه عموم جامعه را به بازار سرمایه و پول نزدیک کنیم
در بخش دیگری از نشست، کاظمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا که آیا جشنواره کارتون «پول و سرمایه» ادامه دار خواهد بود یا مانند اغلب رویدادها پس از یک یا دو دوره منحل میشود، بیان کرد: ما میخواهیم اولین و آخرین دوره نباشد. سیاست بانک توسعه و بانک سرمایه فراتر از مسئولیت اجتماعی است. خیلی از مفاهیم پولی و سرمایه برای عامه جامعه، شناخته شده نیست و ما تلاش میکنیم نگاه عموم جامعه را به بازار سرمایه و پول نزدیک کنیم.
او گفت: هدف ما سرمایهگذاری برای تولید است و هدفی جز این نداریم. در واقع هدفمان پیوند بین هنر و اقتصاد است.
کاظمی با اشاره به اینکه بیست و چهار کشور در اولین جشنواره کارتون «پول و سرمایه» حضور دارند، گفت: برای نمایشگاه پنجاه اثر داریم و شش اثر برتر مورد تقدیر قرار میگیرند. سایت تخصصی و اختصاصی راه انداری کردهایم و اثار برتر انجا معرفی میشوند.