خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اصغر نصیری کارگردان و تهیه‌کننده سینما درگذشت

اصغر نصیری کارگردان و تهیه‌کننده سینما درگذشت
کد خبر : 1721857
لینک کوتاه کپی شد.

اصغر نصیری کارگردان و تهیه‌کننده سینما دوشنبه شب ۱۰ آذر دار فانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا، اصغر نصیری کارگردان و تهیه‌کننده سینما دوشنبه شب ۱۰ آذر دار فانی را وداع گفت.

خانه سینما در پیامی کوتاه درگذشت اصغر نصیری را به جامعه هنری تسلیت گفت و برای خانواده و بازماندگان آن مرحوم آرزوی صبر و آرامش کرد.

این هنرمند فقید، از سه روز قبل به دلیل مشکلات شدید تنفسی با وضعیت بحرانی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود اما با وجود تلاش‌های کادر درمان، ساعت ۱۹ شب گذشته ۱۰ آذر جان خود را از دست داد.

اصغر نصیری متولد میانه بود و فعالیت سینمایی خود را از دهه ۷۰ آغاز کرد. او نویسنده، تهیه‌کننده، کارگردان و حتی تدوین‌گر و طراح صحنه آثار بسیاری بوده که مهم‌ترین آثار او در مقام فیلمساز می‌توان به مجروح جنگی (۱۳۷۷)، لوکوموتیوران (۱۳۷۹)، ستیز با درون (۱۳۸۳)، شغال (۱۳۸۴)، منفی هجده (۱۳۸۶)، آخرین حرف (۱۳۸۷)، پارمیدا (۱۳۸۸)، آتش‌بس بیمارستان (۱۳۸۸)، سرزمین من سرسبز بود (۱۳۹۰)، اشک و سکوت (۱۳۹۰)، تله‌فیلم ماهرخ (۱۳۹۴)، مسلخ (۱۳۹۵) و ازدواج جنجالی (۱۴۰۰) اشاره کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی