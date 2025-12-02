به گزارش ایلنا، اصغر نصیری کارگردان و تهیه‌کننده سینما دوشنبه شب ۱۰ آذر دار فانی را وداع گفت.

خانه سینما در پیامی کوتاه درگذشت اصغر نصیری را به جامعه هنری تسلیت گفت و برای خانواده و بازماندگان آن مرحوم آرزوی صبر و آرامش کرد.

این هنرمند فقید، از سه روز قبل به دلیل مشکلات شدید تنفسی با وضعیت بحرانی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود اما با وجود تلاش‌های کادر درمان، ساعت ۱۹ شب گذشته ۱۰ آذر جان خود را از دست داد.

اصغر نصیری متولد میانه بود و فعالیت سینمایی خود را از دهه ۷۰ آغاز کرد. او نویسنده، تهیه‌کننده، کارگردان و حتی تدوین‌گر و طراح صحنه آثار بسیاری بوده که مهم‌ترین آثار او در مقام فیلمساز می‌توان به مجروح جنگی (۱۳۷۷)، لوکوموتیوران (۱۳۷۹)، ستیز با درون (۱۳۸۳)، شغال (۱۳۸۴)، منفی هجده (۱۳۸۶)، آخرین حرف (۱۳۸۷)، پارمیدا (۱۳۸۸)، آتش‌بس بیمارستان (۱۳۸۸)، سرزمین من سرسبز بود (۱۳۹۰)، اشک و سکوت (۱۳۹۰)، تله‌فیلم ماهرخ (۱۳۹۴)، مسلخ (۱۳۹۵) و ازدواج جنجالی (۱۴۰۰) اشاره کرد.

