صالحی امیری:
سرمایه تمدنی مشترک، موتور همگرایی نوین در منطقه اکوست/ هدف ما رسیدن به الگوی نوین تردد آزاد در منطقه و تسهیل سفر میان ملتهاست
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه کشورهای عضو اکو از ریشهای واحد در فرهنگ، تمدن و حافظه تاریخی برخوردارند، گفت: ملتهای ما فراتر از مرزهای سیاسی بههم پیوستهاند و این پیوستگی میتواند آیندهای روشن برای همکاریهای فرهنگی، گردشگری و اقتصادی رقم بزند.
بهگزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شامگاه دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ در مراسم سالروز تاسیس سازمان همکاری اقتصادی اکو، با تاکید بر ریشههای عمیق همکاری و همگرایی فرهنگی میان ملتهای منطقه، اظهار کرد: برای من افتخار است که در جمع خانواده بزرگ یکی از مهمترین و باسابقهترین نهادهای منطقه حضور دارم؛ نهادی که بر پایه پیوندهای طبیعی، جغرافیایی و تمدنی شکل گرفته و بهصورت تاریخی، ملتهای ما را کنار یکدیگر قرار داده است.
او با اشاره به پیوستگی فرهنگی ملتهای عضو اکو افزود: اگرچه مرزهای سیاسی ممکن است ما را از یکدیگر جدا کند، اما در فرهنگ، تاریخ، آیین و حافظه جمعی هیچ مرزی میان ما وجود ندارد. نمود این پیوستگی را در آیینهایی چون نوروز و یلدا میبینیم که در جایجای منطقه با شکوه و احترام برگزار میشود.
صالحیامیری، منطقه اکو را نمونهای موفق از همبستگی تمدنی دانست و تصریح کرد: اروپا پس از قرنها جنگ به همگرایی رسید، اما ما در طول تاریخ یکپارچه بودهایم. پیوندهای فرهنگی، دیپلماسی نرم و زنجیرههای تمدنی در منطقه ما قاعدهای پایدار هستند، نه استثنا.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر اهمیت گسترش تعاملات مردمی و تسهیل تردد میان ملتها گفت: شناخت واقعی ملتها در دیدن شهرها، کوچهها و زیست روزمره مردم به دست میآید. ملتهای ما درهمتنیدهاند؛ بخشی از هویت ایران در تاجیکستان و ازبکستان است و بخشی از هویت آن کشورها در ایران. بزرگان فرهنگی ما، از فاریاب تا بخارا و قونیه، حامل پیام واحدی بودهاند که ریشه در فرهنگ مشترک ما دارد.
او میراثفرهنگی منطقه را سرمایهای استراتژیک دانست و اظهار کرد: ما هزار سال میراث کتابت، نگارش، نگارگری و احترام به شعر و هنر داریم؛ میراثی بیبدیل که در هیچ نقطهای از جهان مشابه آن وجود ندارد. نوروز و یلدا ستونهای هویت مشترک منطقهایاند که امروز جهان نیز به ارزش آنها واقف است.
صالحیامیری با اشاره به ضرورت تعریف مزیت رقابتی در جهان معاصر گفت: هر منطقه باید نقطه تمایز خود را شناسایی کند و نقطه تمایز ما، فرهنگ، تمدن، اصالت و نجابت ملتهای ماست. تمرکز بر این سرمایه میتواند مسیر توسعه و همگرایی جدیدی را برای منطقه باز کند.
وزیر میراثفرهنگی در پایان افق آینده همکاریهای منطقهای را چنین ترسیم کرد: چشمانداز من این است که روزی ویزای واحد منطقهای شکل بگیرد؛ روزی که مردم بتوانند آزادانه میان کشورهای همسایه سفر کنند، گردشگران و سرمایهگذاران بدون دغدغه در سراسر منطقه فعالیت کنند و همکاریهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بر پایه روابط ملتها تقویت شود.