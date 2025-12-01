«آقای قاضی ۳» ساخته میشود/ مجموعه «جنگ، هویت، زندگی» در سالگرد دفاع مقدس ۱۲روزه روی آنتن میرود
برخی افراد خارج از تلویزیون منتقد هستند و روی آنتن سکوت میکنند
نشست خبری مدیران مرکز سیمرغ صداوسیما صبح امروز دوشنبه دهم آذر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید اکبرشاهی مدیر مرکز سیمرغ در ابتدای این نشست پس از معرفی مدیران بخشهای مختلف این مرکز اظهار کرد: یک اتفاق خیلی خوب در مرکز سیمرغ رخ داد که پیش از این مرکزی برای تولیدات جوان به شکل ساختاری در تشکیلات سازمان صداوسیما وجود نداشت و مجموعه تولیدات جوان صداوسیما به شکل ساختاری در مرکز سیمرغ شکل گرفت که آقای بهمنآبادی زحمت مدیریت این بخش را دارند.
اکبرشاهی در بخش دیگر این نشست خاطرنشان کرد: در حوزه تولید، فرهنگ و مخصوصا جنس تولیدات نمایشی زمان مسئله بسیار مهمی است، ما باید به نقطهای میرسیدیم که این نشست خبری را برگزار کنیم. من پیشتر مدیر گروه فیلم و سریال سیمافیلم بودم، یک سری از تولیداتی که به نام سیمافیلم پخش میشود کارهای اولیهاش از آن زمان شروع شده است. اگر بخواهیم به نقطهای در حوزه تولیدات نمایشی برسیم باید برای آن وقت بگذاریم. ما در حوزه تئاتر تلویزیونی وقتی در یک نقطه منفی قرار میگیریم باید چند استراتژی تعیین کنیم و ببینیم در تئاتر چه اتفاقاتی رخ داده، باید از اساتید اهل فن دعوت کنیم و به همین منظور در چند مرحله تئاتر تلویزیونی را پیش بردیم. افراد شناختهشده در تئاتر تلویزیونی را دعوت کردیم، این افراد آمدند، ارتباط گرفتند و با ۱۳ نفر از بزرگان تئاتر همکاری شد، در بخش تئاتر تلویزیونی باید یک دوره مقدماتی را میگذراندیم که گذراندیم. ساختن کارهای اپیزودیک با افراد جوانتر هم یک موضوع دیگر بود که حدود ۲۸ مجموعه پیشنهاد شد و ۱۵ مجموعه انتخاب شد و الان روی ۱۰ مجموعه کار انجام میدهیم که امیدواریم به تولید برسد.
وی افزود: به سراغ آثار صحنهای منتخب رفتیم که این مسیر برای ما آوردهای نداشت و ما در این حوزه در شروع کار هستیم. در حوزه سیتکام هم تولید چند مجموعه را شروع کردیم که یکی از آثار «چرخ گردون» است، فصل اول تولید شد و بازخورد متوسطی گرفتیم، فصل دوم را تقویت کردیم، مجموعه ساخته شد و رشدی برای این مجموعه اتفاق نیفتاد و به همین دلیل فصل سوم ساخته نشد. ما باید دوباره ریل بچینیم و الان چند مجموعه شروع کردیم که «رویای ریحانه» در بین این آثار خوشبختانه خیلی بازخورد خوبی داشت و امیدواریم از اول دی ماه مجموعه «بهار شیراز» هم مورد استقبال قرار بگیرد که کاری شیرین است. مجموعه جدیدی که دیروز دوربینش روشن شد مجموعه «فک و فامیل» است، این مجموعه قصه همسایههایی است که در جنگ دوازده روزه اتفاقاتی برای آنها رخ میدهد و حسین دارابی کارگردانی آن را بر عهده دارد. مجموعه «کلانتری» هم در کرمان به کارگردانی محمد اسفندیاری و امین شجاعی در ۳۶ قسمت روزهای آخر تولیدش را سپری میکند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره پرمخاطبترین تولید مرکز «سیمرغ» گفت: پرمخاطبترین اثر ما «آقای قاضی» بوده ولی اینکه میگویید تولید خود مرکز سیمرغ باشد باید بگویم «آقای قاضی» تولید مشترک مجموعه سلوک و سیمرغ نبوده، بلکه تولید مرکز سیمرغ بوده و مجموعه سلوک مجری طرح این اثر است. الان با حوزه هنری مشارکت میکنیم که ما ۷۰ درصد و ۳۰ درصد حوزه هنری در «فک و فامیل» هزینه تولید را پرداخت میکنیم. مجموعه «حکایتهای کمال» در تابستان گذشته پرمخاطبترین سریال شد. «آقای قاضی» از ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان که کف هزینه تولید است هم کمتر هزینه داشت و «حکایتهای کمال» هم هزینهاش نصف هزینه تولید یک سریال بوده است. در سازمان صداوسیما توافق شده که مرکز ارائهدهنده اخبار و آمار مرکز تحقیقات باشد. آمار به دست ما میرسد ولی درست این است که یک محل آمار اعلام کند.
وی درباره لزوم راهاندازی مرکز سیمرغ گفت: ما مجبوریم سازمان را در بخشهای تخصصی بخشبندی کنیم. یک سری کارها باید با دقت بیشتر و هزینه بیشتر تولید شوند، یک سری آثار کمهزینه در تقسیمبندیها جمع شد و یک سری از کارها باید با فاصله از آنتن پخش میشد. ما در سند تحول سازمان سه تحول را پیگیری میکنیم، رویکرد، محتوا و سازوکار.
اکبرشاهی تأکید کرد: قرار بود نظام تولید و پخش با سیمرغ از آنتن فاصله بگیرد و فشار کم شود ولی به این معنا نیست که تولیدات شبکهها متوقف خواهد شد. سازمان با این شرایط، بررسیهای گذشته و تجربیات بینالمللی به این نتیجه رسید که سیمرغ را تاسیس کند.
مدیر مرکز سیمرغ سیما تصریح کرد: من به عملکرد متوسط برخی آثار اذعان دارم و نمیخواهم بگویم همه چیز گل و بلبل است اما نظام نظرسنجی مرکز آمار بهروز، استاندارد و علمی است. به غیر از آثاری چون «یوسف پیامبر» که حال و هوای متفاوتی دارد باقی آثار پرمخاطب آثار جدید مثل «دشتستان» هستند.
در بخش دیگر این نشست اسماعیل بهمنآبادی مدیر مرکز تولیدات جوان سیمرغ اظهار کرد: تلویزیون یک امکان بالقوه است که با کارهای خوب بالفعل میشود. خانه تولیدات جوان درباره جنگ دوازده روزه ماموریت دارد و در این حوزه کار کرده و در همان زمان جنگ کارهایش شروع شد ولی متاسفانه کارهای کوتاه در تلویزیون خوب پخش نمیشود. یک مجموعه دیگر هم درباره شهدای جنگ دوازده روزه تولید میشود که بخش اول درباره شهدایی است که خانوادگی شهید شدند و سعیمان بر این است که در سالگرد دفاع مقدس دوازده روزه این مجموعه به پخش برسد.
در بخش دیگر این نشست خبری، اکبرشاهی با اشاره به اینکه مرکز سیمرغ سعی دارد افراد فاصلهگرفته از تلویزیون را به این رسانه برگرداند، درباره محافظهکار شدن برنامه «جام جم» گفت: برنامه «جام جم» محافظهکار نشده، این برنامه اتاق فکر خوبی دارد و برخی مواقع ما برنامهای چالشی در نظر میگیریم اما برنامه روی آنتن میرود و فرد بسیار همراه است و صحبتهای چالشی ندارد. خیلیها هستند که بیرون از تلویزیون خیلی نقد میکنند و در برنامه آن حرفها را نمیزنند. ما در برنامه «جام جم» هیچ محدودیت و ملاحظهای نداریم اما خیلی از افراد بیرون از این مجموعه نقد میکنند و ما از آنها میخواهیم به تلویزیون بیایند و همان نقد را مطرح کنند ولی این افراد نمیآیند. یک زمانی افراد میگفتند با تلویزیون قهر هستیم اما الان نمیگویند، نقطهای میایستند و بیرون از تلویزیون حرف میزنند و نقد میکنند.
فضلالله شریعتپناهی مدیر تولیدات غیرنمایشی سیمرغ نیز اظهار کرد: در برنامه «جام جم» خیلیها برای ما تعیین تکلیف میکنند که روبرویشان فلان افراد نباشند یا اگر فلان فرد مقابلشان باشد به برنامه نمیآیند و همین تعیین تکلیفها هم یکی از چالشهای برنامه است.
اکبرشاهی در بخش دیگر این نشست گفت: متاسفانه دایره تهیهکننده و کارگردان به خصوص در حوزه نمایشی همواره خیلی کمرنگ بوده، ما الان سربلند هستیم و دستمان باز است و کارگردانهای جوانی داریم که میتوانند به سیمافیلم بروند و کار فاخر بسازند.
مدیر مرکز سیمرغ سیما در ادامه اظهار کرد: مجموعههایی در حوزه نمایشی در پیشتولید داریم، مجموعه «ایران همدل» که درباره کمک مردم ما به مردم غزه است در پیشتولید است، مجموعه «ژیوا» هم درباره بمبگذاری در یک راهپیمایی است و در مرحله پیشتولید است، نگاه و روایت دراماتیک حوزههای مغفول انقلاب اسلامی یکی دیگر از موضوعات اصلی ما است. مجموعه «با عرض معذرت» مجموعه خیلی خوبی در طنز آیتمی بود که بازخورد خوبی از آن گرفتیم و مجموعه جدیدش تولید خواهد شد، برای ساخت «آقای قاضی ۳» هم صحبت شده که امیدواریم تا یک ماه دیگر وارد تولید شود و شاهد اتفاقات خوب باشیم. مجموعه «کوچه ایرانی» به کارگردانی آقای طاهرفر در پیشتولید است، کار «جنگ، هویت، زندگی» هم با موضوع جنگ دوازده روزه در دو فصل سیزده قسمتی ساخته خواهد شد. دو تله فیلم «حاتم» و «شکارچی» در پیشتولید هستند، مجموعه «کلانتری» و مجموعه «مادران» و «فک و فامیل» در پستولید هستند و «خیابان روزولت»، سریال «در و تخته» به کارگردانی محسن امانی، سریال «بهار شیراز» و یک مستند داستانی به نام «نقطه کور» در مرحله پستولید هستند. مجموعه «کاپیتان» هم که با شبکه ورزش تولید خواهد شد که هادی چوپان جزو داوران اصلی این مسابقه است. ۶ کار مستند از تولیدات مرکز سیمرغ ما به جشنواره حقیقت راه پیدا کردهاند. مجموعه «نقشآفرین» برای استعدادیابی بازیگری هم در پیشتولید است.
در بخش دیگر این نشست سیاوش عقدایی سرپرست شبکه اینترنتی جام جم نیز اظهار کرد: ما در حال تاسیس و ساختن یک پلتفرم جهانی بودیم و نسخه جدید کمتر از یک ماه آینده رونمایی خواهد شد. الگوی مصرف تغییر کرده و دیگر کسی ستلایت یا رسیور نمیخرد و ما باید در زیستبوم بهروزی باشیم تا دیده شویم.
وی در پایان اظهار کرد: خیلی از اولین کارها را مرکز سیمرغ بر عهده داشته و حتما در سال آینده این کار بیشتر خواهد بود که یکی تولیدات هوش مصنوعی است. شبکه «جام جم» از آغاز سال خورشیدی جدید این امکان را دارد که موبایلهای گوشی را برودکست کند و شبکه سبکسازی شده تا برنامهسازان میانحرفهای مختلف داشته باشد.