در نشست رسانهای فیلم مطرح شد؛
«مرد آرام»، فیلمی درباره رویای زنان افغانستانی
بهنوش صادقی کارگردان فیلم «مرد آرام» با اشاره به اینکه فیلمش درباره تاثیر آدمها در زندگی یکدیگر است یادآور شد این موضوع حرفی جهانی است.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، نشست خبری فیلم سینمایی «مرد آرام» به کارگردانی بهنوش صادقی و تهیهکنندگی مهدی هاشمی عصر یکشنبه ۹ آذرماه در مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب و در جریان چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار شد.
صادقی، کارگردان «مرد آرام» در ابتدای این نشست بیان کرد: این دومین فیلم من است. این فیلم را بعد از ۹ سال که مهنوش فیلمنامهاش را نوشت ساختم، جهان فکری ما شبیه به هم است و دوست داشتم این فیلم را بسازم. دوست داشتم بحث کودک همسری، تحصیل دختران و… را در افغانستان و خاورمیانه فیلم کنم، ما افغانستان را به عنوان نمونهای در این فیلم انتخاب کردیم اما حتما در مناطقی از ایران هم این اتفاق رخ میدهد.
مهنوش صادقی نویسنده این اثر هم گفت: «مرد آرام» قصهای است که حدود ۵ سال پیش شروع به نوشتنش کردم یعنی قبل از اینکه طالبان برای بار دوم به افغانستان حمله کند این فیلمنامه را نوشتم. تحصیل کودکان و دختران در جهان امروز امری پیش پا افتاده است، اما در جغرافیایی از ایران و در همسایگی ما همین امر یک رویا برای دختران و زنان است. بخش مهم دیگر این فیلم این بود که گذشته انسانها حتی اگر سیاهترین باشد و در پایینترین نقطه زندگیاش باشد اگر بخواهد و تلاش کند میتواند جهان تازهای را شروع کند. ما در این فیلم مردی با گذشتهای بسیار سیاه داشتیم که البته در ادامه مسیر زندگیاش عوض میشود و به سمت جهانی تازه میرود.
بهنوش صادقی همچنین درباره جهان فیلمش توضیح داد: فیلم من حرف جهانی دارد. مسأله ما فقط تحصیل دختران نبود بلکه درباره تاثیر آدمها در زندگی یکدیگر هم بود این موضوع حرفی جهانی است. ضمن اینکه بحث تحصیل و کودکهمسری فقط مربوط به ایران و افغانستان نیست بلکه در کشورهای دیگر هم وجود دارد.
در بخش دیگری از این نشست، پویا نوروزی بازیگر این فیلم هم گفت: وقتی فیلمنامه را خواندم متوجه شدم قصه اصلی درباره دختری است که باید تصمیم بگیرد کدام مسیر را انتخاب کند و این برایم جذاب بود. در پروسه اجرای این فیلم همتی و نیرویی وجود داشت که «مرد آرام» با شرایط تولید خاصش به سرانجام رسید.
بیتا عزیز دیگر بازیگر این اثر نیز بیان کرد: من هم خوشحالم که بخشی از این فیلم بودم معتقدم فیلم حرف مهمی میزند و امیدوارم به همان اندازه که موضوعش برای ما مهم است برای دیگران هم قابل درک باشد حتی اگر در ناخودآگاه آدمها تاثیر بگذارد برای ما ارزشمند است، این فیلم چه در بخش اجرا چه مفهوم فیلم زنانهای است.
نوروزی همچنین اشاره کرد: فیلمنامه با توجه به شرایط چندین بار تغییر کرد اما زبان مرجعی در افغانستان انتخاب شد چون در افغانستان چندین گویش و لهجه وجود دارد. اما ما زبان دری کابلی را انتخاب کردیم باید بگویم ما معلمی داشتیم که دو ماه با ما تمرین کرد. واقعا آواهای این زبان بسیار سخت بود که با هدایت خانم صادقی و معلممان توانستیم به این نتیجه برسیم.
بهنوش صادقی در بخش دیگری از صحبت هایش توضیح داد: ما از شروع بر این اساس پیش رفتیم که قابهای زیبا بگیریم و فیلم کمی نمادین است. فرم فیلم ما رئالیستی و مستندگونه نبود در ادامه همین مسیر خواستیم قابهای زیبا بگیریم.
مهنوش صادقی نیز در پایان گفت: بعضیها آرزو میکنند بمیرند و دوست دارند زودتر دنیا را ترک کنند اما کسانی این دنیا را زودتر را ترک میکنند که دیگر کاری در جهان ندارند. فیلم ما هم در بخشی روی این موضوع دست گذاشته است.