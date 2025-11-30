از سوی انتشاراتِ دوراندیش؛
مجموعه کتابهای تصویری گیلکی «شبچره» برای کودکان منتشر شد
مجموعه کتابهای تصویری «شبچره» تاکنون با انتشار دو جلد از ده جلد پیشبینیشده، مفاهیم تربیتی را به شیوهای خلاقانه و غیرمستقیم به گروههای سنی خردسال تا جوان ارائه میدهد؛در این کتابها، از واژگان ساده و مناسب سنین مختلف استفاده شده است تا کودک و نوجوان بتواند مفاهیم را به راحتی درک کند.
به گزارش ایلنا، نیما رهبر، شاعر مجموعه گفت: ارائه اشعار به زبان گیلکی میتواند علاقهمندان را به جستوجوی بیشتر درباره این زبان و به مطالعه عمیقتر نسبت آن سوق دهد؛ چه اینکه هدف اصلی این کتابها ترویج زبان و فرهنگ گیلکی از طریق اشعار ساده و آهنگین است.
او اضافه کرد: ویژگی منحصر به فرد این مجموعه استفاده از کیوآرکد در هر جلد است. این کدها با پخش ملودی و شعر، به مخاطب این امکان را میدهد که تلفظ صحیح واژگان گیلکی را نیز بشنود. علاوه بر این، کتابها به رسمالخط استاندارد گیلکی نگارش شدهاند و در انتهای هر جلد، توضیحات مربوط به رسمالخط و معنی برخی واژهها نیز آمده است.
تصویرگری کتابها توسط سیدهانیه فاضلی انجام شده و تصویرگر با استفاده از رنگهای شاد و هماهنگ با اشعار، تصاویری ساده و جذاب خلق کرده است که کاملاً با مفاهیم و فضای کتابها تطابق دارند.
هر مجلد از این مجموعه با قیمت ۳۰ هزار تومان از سوی انتشارات «دوراندیش» روانه بازار نشر شده است.