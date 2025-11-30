به گزارش ایلنا، در چهارمین نشست آیین آواز زنجان، هنرمندان قدیمی همچون قاسم رفعتی آوازخوان و محمدتقی ارغوانی‌فرد نوازنده سنتور حضور خواهند یافت.

همچنین قرار است جاوید عباسی‌فلاح و علی شیرازی (که هر دو آوازخوان و آوازپژوه هستند) با موضوع "ضد آموزش تقلید در آواز ایرانی"سخن بگویند و به مباحثه بپردازند.

در بخش اجراهای چهارمین نشست تخصصی آیین آواز زنجان هنرمندانی همچون میثم علیگو (آواز) و سجاد سعیدی (سنتور) به همراه رحیم حسین‌خانی (آواز) و امیر ستاری (نی)، در کنار جاوید عباسی فلاح (آواز)، محمد تقی ارغوانی فرد (سنتور) و بابک اژدری (تمبک) به ترتیب روی صحنه خواهند آمد.

آیین آواز یک دهه است که در تهران و چند شهرستان برگزار می‌شود و محتوای آن به ارائه مباحث فنی‌تخصصی در زمینه هنر آواز به همراه تجلیل از پیشکسوتان این هنر و معرفی آوازخوانان جوان و میانسال ناشناخته یا کمترشناخته‌شده اختصاص دارد.

حضور علاقه‌مندان در نشست آیین آواز زنجان برای دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی، آزاد و رایگان خواهد بود.

