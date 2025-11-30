آیین آواز با قاسم رفعتی در زنجان برگزار میشود
ساعت ۱۷ جمعه چهاردهم آذر، چهارمین نشست آیین آواز زنجان در فرهنگسرای امام خمینی این شهر برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، در چهارمین نشست آیین آواز زنجان، هنرمندان قدیمی همچون قاسم رفعتی آوازخوان و محمدتقی ارغوانیفرد نوازنده سنتور حضور خواهند یافت.
همچنین قرار است جاوید عباسیفلاح و علی شیرازی (که هر دو آوازخوان و آوازپژوه هستند) با موضوع "ضد آموزش تقلید در آواز ایرانی"سخن بگویند و به مباحثه بپردازند.
در بخش اجراهای چهارمین نشست تخصصی آیین آواز زنجان هنرمندانی همچون میثم علیگو (آواز) و سجاد سعیدی (سنتور) به همراه رحیم حسینخانی (آواز) و امیر ستاری (نی)، در کنار جاوید عباسی فلاح (آواز)، محمد تقی ارغوانی فرد (سنتور) و بابک اژدری (تمبک) به ترتیب روی صحنه خواهند آمد.
آیین آواز یک دهه است که در تهران و چند شهرستان برگزار میشود و محتوای آن به ارائه مباحث فنیتخصصی در زمینه هنر آواز به همراه تجلیل از پیشکسوتان این هنر و معرفی آوازخوانان جوان و میانسال ناشناخته یا کمترشناختهشده اختصاص دارد.
حضور علاقهمندان در نشست آیین آواز زنجان برای دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی، آزاد و رایگان خواهد بود.