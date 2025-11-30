خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعطیلی سینماها، سالن‌های نمایش و کنسرت، گالری‌ها به دلیل آلودگی هوا

تعطیلی سینماها، سالن‌های نمایش و کنسرت، گالری‌ها به دلیل آلودگی هوا
کد خبر : 1720675
لینک کوتاه کپی شد.

به دستور وزارت فرهنگ مراکز فرهنگی و هنری در تهران به دلیل آلودگی هوا تعطبل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به دنبال تاکید کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران و به منظور حفظ سلامت شهروندان تهرانی، همه سینماها، سالن‌های نمایش و کنسرت، گالری‌ها و موزه هنرهای معاصر در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ آذرماه تعطیل خواهند بود. 

همچنین همه برنامه‌های پیش‌بینی شده در فضای باز نیز مجوز اجرا نخواهند داشت. 

بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، شهرستان‌های ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس از این تعطیلی‌ها مستثنی هستند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود