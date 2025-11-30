تعطیلی سینماها، سالنهای نمایش و کنسرت، گالریها به دلیل آلودگی هوا
به دستور وزارت فرهنگ مراکز فرهنگی و هنری در تهران به دلیل آلودگی هوا تعطبل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به دنبال تاکید کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران و به منظور حفظ سلامت شهروندان تهرانی، همه سینماها، سالنهای نمایش و کنسرت، گالریها و موزه هنرهای معاصر در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ آذرماه تعطیل خواهند بود.
همچنین همه برنامههای پیشبینی شده در فضای باز نیز مجوز اجرا نخواهند داشت.
بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، شهرستانهای ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس از این تعطیلیها مستثنی هستند.