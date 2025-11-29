کارگردان «ریورستون»: فساد پلیس را در سریلانکا تبدیل به فیلم کردم

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، راتنایک در ابتدای این نشست بیان کرد: من متولد ۱۹۷۲ هستم، دو فیلم بلند را تهیه کرده‌ام و در صنعت فیلمسازی سریلانکا جزو افراد شناخته شده هستم فیلم اولم «نیمه دیگر» بود و فیلم دوم «ریورستون»، لوکیشن فیلم دوم در منطقه مرکزی سریلانکا بود. این لوکیشن شبیه زاگرس است منتها با پوشش گیاهی سرسبزتر.



او گفت: جشنواره فجر جزو جشنواره‌های مطرح است و بعید می‌دانم کسی که کار بین‌المللی می‌کند آن را نشناسد ولی مجید مجیدی، اصغر فرهادی و کیارستمی باعث آشنایی من با سینمای ایران شدند. آنها اساتید من هستند و تحت تاثیر آنها هستم. خوشحالم جایی آمده‌ام که این کارگردانان در آنجا به دنیا آمدند.



او گفت: فدراسیون جهانی انجمن تهیه کنندگان فیلم، جشنواره فیلم فجر را معتبر می‌داند و دوست داشتم حضور در این رویداد در روزمه کاری من باشد ضمن اینکه دوست داشتم به ایران بیایم.



این کارگردان اظهار کرد: فیلم من درباره مسایل سیاسی و عمومی و اجتماعی سریلانکا است که تابوشکن هم بود. فیلم درباره فساد پلیس در سریلانکا است.

