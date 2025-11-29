خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فصل دوم «وحشی» از دوشنبه ۲۴ آذر در نمایش خانگی

فصل دوم «وحشی» از دوشنبه ۲۴ آذر در نمایش خانگی
کد خبر : 1720645
لینک کوتاه کپی شد.

فصل دوم سریال «وحشی» به نویسندگی و کارگردانی هومن سیدی و تهیه کنندگی محمدرضا صابری از دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴:به صورت اختصاصی از «فیلم‌نت» منتشر می‌شود.

به گزارش ایلنا، فصل اول سریال «وحشی» از ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ در قالب ۸ قسمت از پلتفرم فیلم‌نت پخش شد و با استقبال گسترده منتقدان و طیف‌های‌ گوناگون مخاطبان همراه شد‌. 

جواد عزتی، نگار جواهریان، رامین راستاد، محمد صابری، نگار مقدم، احسان امانی، اشکان حسن‌پور، نجوا زمانی، امین شعرباف، مهدی صباغی و هومن سیدی از جمله بازیگران «وحشی» هستند.

عوامل این اثر عبارتند از
مدیر فیلمبرداری: مرتضی نجفی، طراح صحنه و مدیر هنری: محسن نصرالهی، مدیر صدابرداری: مهران ملکوتی، طراح لباس: مارال جیرانی، طراح گریم: عظیم فراین، موسیقی:
 Nik Reich / Jaro Messerschmidt
مدیر تولید: عماد طاهری، طراحی و ترکیب صدا: زهره علی اکبری، تدوین: هومن سیدی، پیوند اقتصادی، مدیر گروه کارگردانی: حسین خضویی، فیلمبردار: داود ملک، برنامه ریز: رسول حسینی، منشی صحنه: پونه خامین، طراح و سرپرست جلوه های بصری: بیتا اخلاقی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، سرپرست جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیک، طراح بدلکاری: امیربدری، عکس: محمد بدرلو، مدیر تدارکات: سجاد نوری.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود