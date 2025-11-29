سینمای ایران و ترکیه باید پل مشترک فرهنگی شکل دهند

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، جنک‌ ایزگورن در ابتدای این نشست ضمن ابراز خرسندی از حضور در جشنواره جهانی فیلم فجر و شهر شیراز، درباره چگونگی شکل گیری ایده فیلم گفت: کاراکتر اول و اصلی فیلم «آن سوی خط آهن» یک شخصیت خانم است که درگیر بیماری سرطان شده و ناگهان خود را میان مرگ و زندگی می‌بیند. به همین دلیل تصمیم به خودکشی در مسیر راه‌آهن می‌گیرد. او در این حین، با لاک پشت‌هایی مواجه می‌شود که در خط آهن گرفتار شده و امکان خروج از این مکان را ندارند‌ و همین مسئله در او نوعی دگرگونی ایجاد می‌کند.

ایزگورن در خصوص پیام اصلی فیلم «آن سوی خط آهن» گفت: ابتدا از جشنواره جهانی فیلم فجر برای پذیرفتن این اثر تشکر می‌کنم. همچنین به شهدای ایرانی در جنگ تحمیلی میان ایران و رژیم صهیونی ادای دین می‌کنم. می‌دانم که در این نبرد تحمیلی بیش از ۱۰۰۰ شهروند ایرانی به شهادت رسیده‌اند. همچنین مایل هستم تا برای مردم غزه نیز آرزوی صلح و آرامش داشته باشم.

او ادامه داد: در میان تمام کشورهای جهان، ایران و ترکیه از دیرباز روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و روی نقشه نیز تنها به واسطه یک خط از یکدیگر جدا شده‌اند. در واقع این دو کشور دارای چهره شهری و دین مشترک و شبیه به یکدیگر هستند. مردم ایران و ترکیه زیر یک آسمان و اشتراکات فرهنگی مشترک به زیست خود ادامه می‌دهند. ضمن اینکه فرهنگ موسیقی در ایران و ترکیه بسیار شبیه به یکدیگر است.

ایزگورن بیان کرد: ما از نسل ترک‌های باستانی هستیم و ایرانی‌ها نیز از نسل عیلامی‌ها در ۵۰۰۰ سال پیش به وجود آمده‌اند و بعدها نیز تاریخی ۲۵۰۰ ساله و باستانی را شکل داده‌اند. باید به زمینه‌های فرهنگی مشترک میان این دو کشور توجه کرد. همچنین نیاز است تا از خود بپرسیم که از کجا آمده‌ایم و چه جور مردمانی هستیم. ایران و ترکیه دارای تاریخ، جغرافیا و موارد مذهبی مشترک هستند و نباید به سادگی این موضوع را فراموش کرد.

این فیلمساز خاطرنشان کرد: داستان‌ها و واقعیت‌های این دو کشور نباید از زبان و قلم بیگانگان مطرح شود، بلکه باید از قلب و وجدان فطری مشترک پدید بیاید.

او یادآور شد: امروز امپریالیسم بر سراسر جهان حاکم شده است و این موضوع در حال اثر گذاری بر فرهنگ دیرینه دو کشور است. در دنیا باید دارای تیپ فرهنگی و فکری مشخصی باشیم، اما جهان غرب زیست فرهنگ ما را تحت تاثیر خود قرار داده است.‌ دقیقا در همین نقطه است که سینمای ترکیه و ایران باید به وسیله یک پل، فرهنگ مشترک خود را به یکدیگر متصل کنند. دنیای اسیر در امپریالیسم، در حال نابودی فرهنگ ایران و ترکیه است، درنتیجه نیاز است تا با تکیه بر اشتراکات فرهنگی، نمودی قدرتمند پیدا کنیم و اجازه نابودی فرهنگ خود را ندهیم.

ایزگورن‌ تصریح کرد: دنیای امپریالیسم تاریخ، فرهنگ و جامعه سنتی ما را در آستانه نابودی قرار داده است و نمی‌خواهد اشتراکات فرهنگی میان دو کشور همچنان پابرجا باقی بماند. پیش از اینکه این اتفاق رخ دهد، باید به وسیله هنر سینما تلاش کنیم تا اشتراکات فرهنگی یکدیگر را ثبت کنیم. فستیوال جهانی فیلم فجر دارای زمینه‌هایی برای بروز فرهنگ مشترک میان دو کشور است و به همین دلیل بسیار علاقه‌مند بودم تا به هر صورت در این رویداد حضار شوم. برای من دریافت جایزه اهمیتی ندارد، بلکه حضور در این جشنواره باعث شده تا جایزه خود را دریافت کنم.

در ادامه این نشست، وحید رونقی، مجری این برنامه با اشاره به پیشینه فیلمساز در سینمای مستند، دلیل روی آوردن او به سینمای داستانی را جویا شد.

ایزگورن‌ گفت: پیش از ساخت فیلم‌های مستند، اولین فیلم داستانی خود را کارگردانی کرده بودم، در نتیجه در ابتدا به سینمای داستانی اشتغال داشتم اما بعدها جذب روایت‌های داستانی شدم و تلاش کردم مسیر خود را در این گونه سینمایی ادامه دهم.

ایزگورن‌ با اشاره به وضعیت سینمای روز ترکیه گفت: اعتقادات من در سینمای ترکیه مربوط به موضوع‌هایی همچون معنویت و ملیت است و چندان علاقه‌ای به جریان اصلی سینمای ترکیه ندارم. ترجیح می‌دهم مسیر شخصی خود را در سینمای کشورم ادامه دهم. ضمن اینکه بسیار مشتاق هستم تا فیلمی را به صورت مشترک با ایران مقابل دوربین ببرم.

او در باره فیلم «آن سوی خاط آهن» بیان کرد: در زندگی شخصی من طبیعت نقش بسیار مهمی دارد. با اینکه همواره در کلان‌شهرها زیست کرده‌ام و از همان ابتدا در فضای شهری به دنیا آمدم، اما دوستانی دارم که در روستاها زندگی می‌کنند و همواره در مواجهه با طبیعت، بسیار تحت تأثیر آن قرار می‌گیرم. متاسفانه استانبول به فضایی پر از ساختمان تبدیل شده و دیگر اثری از طبیعت در آن یافت نمی‌شود. حضور در طبیعت از همان دوران کودکی برای من الهام بخش بوده است. از همان زمان تاکنون همواره شاهد الهاماتی از حضور در طبیعت هستم. به همین دلیل باید ارزش و اهمیت طبیعت را قدر بدانیم و به آن احترام بگذاریم.

ایزگورن‌ یادآور شد: سینما می‌تواند زمینه‌ای را برای حفظ طبیعت فراهم کند، چراکه بستری بسیار اثر گذار در میان توده مردم است.

این فیلمساز با اشاره به وضعیت تولید فیلم در سینمای ترکیه، تصریح کرد: برای فیلم اول و دوم خود از طریق وزارت فرهنگ و گردشگری کشور ترکیه بودجه دریافت کردم و اگر این کمک وجود نداشت، هیچ‌گاه نمی‌توانستم وارد دنیای فیلمسازی شوم.

او در پایان گفت: از اینکه در شیراز، پایتخت شاعرهای دنیا هستم بسیار خوشحالم و برایم باعث افتخار است که فیلم من در شهر شیراز به روی پرده می‌رود. از تمام ایرانی‌ها و مسئولین برگزاری این رویداد بسیار سپاسگزارم.

