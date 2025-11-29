«نقشه بزرگ» صهیونیستها روی آنتن شبکه افق
مستند «نقشه بزرگ»، تازهترین تولید گروه مستند شبکه افق، با واکاوی ریشهها و اهداف طرح «اسرائیل بزرگ» روز دوشنبه ۱۰ آذر ساعت ۲۲ روی آنتن افق میرود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۴ خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه افق، مستند «نقشه بزرگ» یکی از جدیدترین تولیدات گروه مستند شبکه افق، برای نخستین بار از این شبکه پخش میشود؛ اثری که با نگاهی تحلیلی و تاریخی، یکی از جاهطلبانهترین طرحهای رژیم صهیونیستی یعنی ایده «اسرائیل بزرگ» را زیر ذرهبین میبرد.
در این مستند، نقشهای که سالهاست نه تنها در ذهن طراحان رژیم جعلی صهیونیستی، بلکه بر میز عملیات و سیاستگذاری آنان حضور دارد، مورد بررسی قرار میگیرد؛ نقشهای که هدف آن ایجاد تغییرات وسیع در جغرافیای منطقه و گسترش نفوذ و قلمرو سرزمینهای اشغالی است. «نقشه بزرگ» با رجوع به ریشههای تاریخی این تفکر و واکاوی اقداماتی که صهیونیستها و حامیانشان طی دههها برای تحقق آن انجام دادهاند، تلاش میکند تصویری دقیقتر از پشتپرده تحولات منطقه ارائه دهد.
این مستند به تهیهکنندگی مجتبی ایزدشناس و نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل نژادیرافی تولید شده است. «نقشه بزرگ» روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۲۲ روی آنتن افق رفته و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۴ از شبکه افق خواهد بود.