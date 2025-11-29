شیدا و یک رکورد در تعداد کاربران فعال؛ موج استقبال «بامداد خمار» ادامه دارد
همزمان با ادامه پخش سریال پربازدید «بامداد خمار»، پلتفرم شیدا فصل تازهای از رشد و توجه کمنظیر مخاطبان را تجربه میکند؛ رشدی که بنا بر اعلام رسمی این پلتفرم، کاربران فعال، ماهانه و همزمان شیدا را به بالاترین سطح خود از زمان راهاندازی رسانده که رکوردی را در مصرف محتوای داخلی ثبت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شیدا، استقبال گسترده مخاطبان، نتیجه مجموعهای از اقدامات حرفهای و راهبردی است؛ از تبلیغات هدفمند و چندلایه تا ارائه هوشمندانه و باکیفیت محتوا که تجربه تماشای اثر را برای مخاطبان در استانداردی متفاوت قرار داده است. همین رویکرد باعث شده «بامداد خمار» نهتنها بهعنوان یک سریال، بلکه بهعنوان یک جریان فرهنگی و انتخاب اول خانوادهها مطرح شود.
شیدا با اشاره به پیامها، تعامل گسترده کاربران و بازتابهای پرشمار در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «حمایت کمنظیر مخاطبان، موتور اصلی این موفقیت است.» برای قدردانی از این همراهی پرشور، این پلتفرم سری ویژهای از اکرانهای مردمی «بامداد خمار» را با حضور بازیگران و عوامل سریال برگزار میکند.
بر این اساس اولین اکران مردمی به هشتمین قسمت از «بامداد خمار» با حضور نوید پورفرج، بازیگر کاراکتر رحیم نجار اختصاص دارد.
پلتفرم شیدا همچنین خبر داد که با ادامه روند صعودی تماشا و جذب کاربر، برای رونمایی و پخش تازهترین محصولات خود برنامهریزی میکند؛ مجموعه اقداماتی که تجربه کاربران را به سطحی فراتر از یک سرویس تماشای آنلاین ارتقا خواهد داد.