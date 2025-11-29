خبرگزاری کار ایران
آخرین مهلت شرکت در مسابقات «تدبر در آیه‌ها»ی بنیاد شهید
​نخستین دوره مسابقات «تدبر در آیه‌ها» که از سوی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران از ۱۰ آبان در حال برگزاری است، تا ۱۰ آذر ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، نخستین دوره مسابقات «تدبر در آیه‌ها» که از سوی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران از ۱۰ آبان در حال برگزاری است، تا ۱۰ آذر ادامه دارد.

«تدبر در آیه‌ها» عنوان مسابقه‌ای است که اداره‌کل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران، برگزاری آن را به صورت کشوری و از ۱۰ آبان‌ماه سال جاری ویژه همسران، فرزندان شهید و ایثارگر آغاز کرده است.

این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ قرآنی طراحی شده و شامل ۴۰ پرسش است که علاقه‌مندان می‌توانند از طریق نشانی https://navideshahed.com/fa/forms/۱۰۰۸ به سوالات دسترسی پیدا کرده و بدون زمانبندی به آنها پاسخ دهند.

در طول شرکت در آزمون متقاضیان باید به این نکات توجه داشته باشند که دفعات شرکت در آزمون برای هر کدملی یک بار طراحی شده و نمره منفی در این آزمون در نظر گرفته نشده است و شرکت در آن شرط سنی بالای ۱۸ سال دارد.

 

