آغاز ثبتنام رویداد ملی سرمایهگذاری پویانمایی سریالی و سینمایی از امروز
ثبتنام رویداد ملی سرمایهگذاری پویانمایی در دو بخش سریالی و سینمایی از امروز هشتم آذر آغاز شد و این رویداد بزرگ دیماه ۱۴۰۴ در مشهد برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی پویانمایی ایران، ثبتنام رویداد ملی سرمایهگذاری پویانمایی سریالی و سینمایی از امروز، هشتم آذرماه آغاز شد و متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام به پایگاه اینترنتی irnaf.ir مراجعه کنند.
بر اساس اعلام دبیرخانه، این رویداد ملی در دو بخش تخصصی آثار سریالی و سینمایی و با هدف شناسایی و حمایت از پروژههای برتر پویانمایی، در چند مرحله و با حضور هیأت انتخاب، مربیان تخصصی و سرمایهگذاران صنعت انیمیشن از ۲۴ تا ۲۶ دی ۱۴۰۴ در مشهد برگزار خواهد شد.
ثبت آثار از هشتم آذر آغاز شده و متقاضیان تا ۲۵ آذر فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند. همچنین کارگاههای آموزشی ویژه شرکتکنندگان هفتم و هشتم دی برگزار میشود و افراد تا ۱۵ دی فرصت تکمیل آثار را خواهند داشت. اسامی راهیافتگان به مرحله نهایی نیز ۱۶ دی اعلام میشود و فرآیند منتورینگ و آمادهسازی ارائه از ۱۷ تا ۲۳ دی انجام خواهد شد.
پس از دریافت Pitch Bible، دو قسمت فیلمنامه برای آثار سریالی، خلاصه فیلمنامه آثار سینمایی و نیز جدول مالی و زمانبندی پروژه، آثار توسط هیأت انتخاب مورد ارزیابی قرار میگیرد. در ادامه، شرکتکنندگان پس از گذراندن دورههای آموزشی، با همکاری مربیان تخصصی آثار خود را تکمیل کرده و برای مرحله ارائه نهایی آماده میشوند؛ مرحلهای که صرفاً در حضور کمیته ارزیابی و سرمایهگذاران برگزار خواهد شد.