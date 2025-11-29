به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی پویانمایی ایران، ثبت‌نام رویداد ملی سرمایه‌گذاری پویانمایی سریالی و سینمایی از امروز، هشتم آذرماه آغاز شد و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به پایگاه اینترنتی irnaf.ir مراجعه کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، این رویداد ملی در دو بخش تخصصی آثار سریالی و سینمایی و با هدف شناسایی و حمایت از پروژه‌های برتر پویانمایی، در چند مرحله و با حضور هیأت انتخاب، مربیان تخصصی و سرمایه‌گذاران صنعت انیمیشن از ۲۴ تا ۲۶ دی ۱۴۰۴ در مشهد برگزار خواهد شد.

ثبت آثار از هشتم آذر آغاز شده و متقاضیان تا ۲۵ آذر فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند. همچنین کارگاه‌های آموزشی ویژه شرکت‌کنندگان هفتم و هشتم دی برگزار می‌شود و افراد تا ۱۵ دی فرصت تکمیل آثار را خواهند داشت. اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی نیز ۱۶ دی اعلام می‌شود و فرآیند منتورینگ و آماده‌سازی ارائه از ۱۷ تا ۲۳ دی انجام خواهد شد.

پس از دریافت Pitch Bible، دو قسمت فیلمنامه برای آثار سریالی، خلاصه فیلمنامه آثار سینمایی و نیز جدول مالی و زمان‌بندی پروژه، آثار توسط هیأت انتخاب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در ادامه، شرکت‌کنندگان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، با همکاری مربیان تخصصی آثار خود را تکمیل کرده و برای مرحله ارائه نهایی آماده می‌شوند؛ مرحله‌ای که صرفاً در حضور کمیته ارزیابی و سرمایه‌گذاران برگزار خواهد شد.

