هنر دستان بانوان ایران و عراق در بغداد به نمایش گذاشته شد

به گزارش ایلنا، این رویداد فرهنگی، با هدف برجسته ساختن توانمندی‌های بانوان هنرمند نخبه ایرانی و عراقی در گالری نمایندگی فرهنگی ایران در بغداد برپا شد و مورد استقبال گسترده‌ای قرار گرفت.

این نمایشگاه هنری با حضور حجت‌الاسلام غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، گشایش یافت. رایزن فرهنگی کشورمان ضمن بازدید از بخش های مختلف نمایشگاه با تأکید بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی، نقش حیاتی این‌گونه فعالیت‌ها را در تقویت تبادل هنری و فکری میان بانوان نخبه دو کشور ستود.

وی، این حرکت را گامی مؤثر و محوری در جهت تقویت عمیق روابط دوجانبه قلمداد کرد و گفت: هنر و فرهنگ، بی‌شک، بهترین بستر برای تداوم و تعمیق پیوندهای ناگسستنی میان ملت‌های ایران و عراق است.

در این نمایشگاه، انواع صنایع دستی اصیل ایرانی و عراقی به نمایش درآمد که به خوبی توانست اشتراکات تاریخی و ذوق هنری مشترک این دو تمدن کهن را به تصویر کشد و مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گیرد.

این رویداد با حضور جمعی از هنرمندان، اساتید حوزه‌های مختلف و علاقه‌مندان عراقی، به همراه ایرانیان مقیم، فضایی پرشور از تبادل هنری و فرهنگی را رقم زد و همچنین، مورد پوشش کامل رسانه‌های محلی عراق قرار گرفت.

شایان ذکر است به منظور ادامه فعالیت های مشترک هنری، گروه‌هایی متشکل از ۱۰۰ نفر از بانوان نخبه صنایع دستی عراقی در زمینه‌های گوناگون تشکیل شده است. این گروه‌های تخصصی شامل هنرمندان توانمند در حوزه‌هایی چون فرش‌بافی، سرامیک و سفالگری، قلم‌زنی و فلزکاری، منبت‌کاری و معرق‌کاری، ساخت زیورآلات سنتی، شیشه و آبگینه‌کاری، نقاشی و هنرهای مرتبط، دوخت‌های سنتی و لباس‌های محلی، سوزن‌دوزی و چرم‌دوزی و صابون‌سازی و شمع‌سازی بدون مواد شیمیایی هستند.

هدف اصلی از سازماندهی این گروه‌ها، توانمندسازی، تبادل تجربه و ایجاد بستری پایدار برای همکاری‌های آینده و توسعه بازار صنایع دستی بانوان هنرمند عراقی است

