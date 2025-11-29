فیلم کوتاه «ای کاش به من میگفتی…» مقابل دوربین رفت
فیلمبرداری فیلم کوتاه «ای کاش به من میگفتی…» از روز گذشته در شمال کشور آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «ای کاش به من میگفتی…» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی مجید نیامراد با فضایی شاعرانه و احساسی، روایتی درونی از رنجهای پنهان انسان معاصر را به تصویر میکشد و داستان آن با محوریت حسرت، سکوت و واگفتههای ناگفته روایت میشود؛ جایی که در خلاصه داستان آمده است: «اجازه ندادن، تمنای من به تو برسد، تا آخرین قطعه را بشنوم که حالم خوب شود… در سکوت آنقدر جیغ زدم که حنجرهام پاره شد و از نفس افتادم.»
در این فیلم جمعی از چهرههای جوان عرصه تئاتر به ایفای نقش پرداختهاند که عبارتند از: فهیمه مومنی، شیدا رشیدی، کارو آرین، سحر میرزاییانفر، مهرزاد فکری، آراد فکری، ثنا پورقلی و ابوالفضل چنگیزیان.
مجید نیامراد که پیش از این به عنوان یکی از طراحان صحنه و لباس پیشکسوت در سینما و تلویزیون فعالیت داشته، سال گذشته فیلم سینمایی «ماهور» را روی پرده سینماها داشت و اکنون با ساخت این فیلم کوتاه، بار دیگر در مقام نویسنده و کارگردان به عرصه فیلم کوتاه بازگشته است.