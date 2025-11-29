به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «ای کاش به من می‌گفتی…» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی مجید نیامراد با فضایی شاعرانه و احساسی، روایتی درونی از رنج‌های پنهان انسان معاصر را به تصویر می‌کشد و داستان آن با محوریت حسرت، سکوت و واگفته‌های ناگفته روایت می‌شود؛ جایی که در خلاصه داستان آمده است: «اجازه ندادن، تمنای من به تو برسد، تا آخرین قطعه را بشنوم که حالم خوب شود… در سکوت آن‌قدر جیغ زدم که حنجره‌ام پاره شد و از نفس افتادم.»

در این فیلم جمعی از چهره‌های جوان عرصه تئاتر به ایفای نقش پرداخته‌اند که عبارتند از: فهیمه مومنی، شیدا رشیدی، کارو آرین، سحر میرزایی‌انفر، مهرزاد فکری، آراد فکری، ثنا پورقلی و ابوالفضل چنگیزیان.

مجید نیامراد که پیش از این به عنوان یکی از طراحان صحنه و لباس پیشکسوت در سینما و تلویزیون فعالیت داشته، سال گذشته فیلم سینمایی «ماهور» را روی پرده سینماها داشت و اکنون با ساخت این فیلم کوتاه، بار دیگر در مقام نویسنده و کارگردان به عرصه فیلم کوتاه بازگشته است.

