۷ نفر از عوامل یک برنامه در فضای مجازی بازداشت شدند

به گزارش ایلنا، براساس اعلام رسانه قوه قضاییه که محتوای این برنامه را خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی معرفی کرده، ۷ نفر از عوامل تولید آن از جمله مجری با دستور قضایی بازداشت شده‌اند.

این برنامه که با حضور تماشاگران و تماشاچی برگزار می‌شوند برنامه تعاملی بین مجری و تماشاگران محسوب شده و تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در آن برای دیده شدن صورت می‌گیرد.

پس از تشکیل پرونده قضایی برای عوامل مورد اشاره ضمن توقف برنامه مورد اشاره، بازپرس پرونده برخی عوامل را با صدور قرار وثیقه مناسب تا زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه آزاد کرده، اما برخی عوامل دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

