خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

مشکل تأمین کاغذ نشریات به‌زودی حل می‌شود

مشکل تأمین کاغذ نشریات به‌زودی حل می‌شود
کد خبر : 1720303
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: روند تخصیص ارز ویژه برای واردات کاغذ با اجرای مصوبه جدید در خصوص کمبود و گرانی کاغذ به زودی برطرف خواهد شد.

به گزارش ایلنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: روند تخصیص ارز ویژه برای واردات کاغذ با اجرای مصوبه جدید در خصوص کمبود و گرانی کاغذ به زودی برطرف خواهد شد.

سید عباس صالحی  با تشریح اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی بازار کاغذ، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته تلاش شد تا همان ارزی که برای صنایع در نظر گرفته می‌شود، برای واردات کاغذ نیز اختصاص یابد، اکنون مقدمات این طرح به‌طور جدی طی شده و مصوبه مربوطه نیز نهایی شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مراحل اجرایی این تصمیم را انجام داده و بانک مرکزی نیز همکاری‌های لازم را آغاز کرده است و با این روند، کاغذ در ردیف دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی قرار می‌گیرد و فاصله آن با ارز آزاد به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه نگرانی نشریات در حوزه تأمین کاغذ جدی و قابل توجه است، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رسانه‌های مکتوب، نوسان و افزایش قیمت کاغذ بود که در برخی مقاطع باعث کاهش انتشار یا حتی توقف فعالیت برخی نشریات شده که دولت برای رفع این مشکل در چند ماه گذشته جلسات مستمری با دستگاه‌های مسئول برگزار کرده است.

صالحی گفت: با به نتیجه رسیدن این مصوبه، روند واردات کاغذ تسهیل شده و قیمت آن برای ناشران و مدیران نشریات قابل مدیریت‌تر خواهد شد و پیش‌بینی ما این است که در آینده نزدیک، آثار این تصمیم در بازار نمایان شود و دغدغه رسانه‌های مکتوب به شکل قابل‌توجهی کاهش یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: وزارت فرهنگ همچنان پیگیر مطالبات نشریات کاغذی بوده و برنامه‌های حمایتی دیگری نیز در دست بررسی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی