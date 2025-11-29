به گزارش ایلنا، گروه تئاتر «هنر مقدس» به کارگردانی مریم شعبانی، با نمایش «برای هانا» روی صحنه می‌رود. این اثر ویژه بانوان است.

این اثر در ادامه مسیر گروه، برای گسترش هنر عفیف و قدسی و ارائه تصویری هنرمندانه از هویت زن مسلمان خلق شده است.

نمایش «برای هانا» محصول حوزه هنری انقلاب اسلامی، دی ماه امسال در تالار اندیشه روی صحنه می‌رود.

گروه «هنر مقدس» که با چشم‌انداز توسعه تئاتر اسلامی بانوان فعالیت می‌کند، تاکنون آثاری چون « لکچر پرفرمنس»، «فاطمه»، «راحوما»، «علیا مخدره» و همچنین نمایش موزیکال و فانتزی «دنیا و یک روز عجیب» را تولید و اجرا کرده است.

