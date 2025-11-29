ایران و چین در تدارک همکاری پنجساله در حوزههای میراثفرهنگی و گردشگری؛
صالحیامیری: تعاملات فرهنگی تهران و پکن باید به یک مشارکت پایدار تبدیل شود
در حاشیه مجمع عمومی اتحادیه میراثفرهنگی آسیا (ACHA) در چونگچینگ، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشورمان با «لی چون» قائممقام وزارت فرهنگ و گردشگری چین و رئیس شورای ACHA دیدار و گفتوگو کرد؛ دیداری که فضای جدید و مثبتی را برای تقویت همکاریهای فرهنگی و گردشگری میان دو کشور ایجاد کرد و مسیر تعاملات عملیاتی در سالهای پیش رو را روشن ساخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، در جریان برگزاری مجمع عمومی اتحادیه میراثفرهنگی آسیا (ACHA) در شهر چونگچینگ چین، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشورمان با «لی چون» قائممقام وزارت فرهنگ و گردشگری چین و رئیس شورای ACHA دیدار و گفتوگو کرد.
صالحیامیری در این دیدار ضمن قدردانی از همکاریهای گسترده و مؤثر چین در زمینه میراثفرهنگی و گردشگری، به معرفی ظرفیتهای متنوع ایران در حوزههای میراث ملموس و ناملموس پرداخت.
وی با اشاره به ثبت آثار متعدد ایران در فهرست جهانی و تنوع ۲۰ نوع گردشگری در کشور، تاکید کرد: ایران دارای مجموعهای غنی از جاذبههای فرهنگی و گردشگری است که میتواند زمینه همکاریهای هدفمند و بلندمدت با چین را بیش از پیش فراهم سازد.
وزیر میراثفرهنگی کشورمان با اشاره به علاقه روزافزون گردشگران ایرانی برای بازدید از جاذبههای چین، بر ضرورت بهرهگیری از تجربههای موفق این کشور در توسعه موزهها، تجهیزات نمایشگاهی و استفاده از فناوریهای نوین مانند هوشمصنوعی در حوزههای فرهنگی تاکید کرد.
در این دیدار، موضوعاتی همچون برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی، فرصتهای سرمایهگذاری در تهران، همکاریهای موزهای، تبادل نمایشگاههای مشترک، پژوهشهای باستانشناسی و برنامههای مشترک مرمت و حفاظت آثار تاریخی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با استقبال طرف چینی همراه شد.
«لی چون» قائممقام وزارت فرهنگ و گردشگری چین نیز در این نشست با ابراز علاقهمندی کشورش به توسعه همکاریهای فرهنگی با ایران، گفت: علاقه مردم چین به تاریخ و تمدن ایران قابل توجه است و نمایشگاههای آثار ایرانی همواره با استقبال گسترده در چین روبهرو شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده چین در حوزه موزهها، خاطرنشان کرد: چین دارای بیش از ۷۰۰۰ موزه فعال است که بخش مهمی از آنها تحت مدیریت شهرداریها قرار دارد و بیش از ۵۰۰ موزه نیز با حمایت دولت تاسیس شدهاند.
در این نشست، دو کشور بر تدوین برنامه همکاری پنجساله توافق کردند تا گروههای تخصصی ایران و چین بتوانند پروژههای مشترک را در حوزههای متنوع طراحی و اجرا کنند. همچنین برگزاری دورههای آموزشی مشترک در زمینه حفاظت و مرمت آثار ثبتجهانی از جمله برنامههای مهم مورد توافق دو طرف اعلام شد.
همچنین پیش از این دیدار، سیدرضا صالحیامیری در جریان سفر خود به چونگچینگ از موزه تاریخ و باستانشناسی این شهر بازدید کرد.
این موزه بهعنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی منطقه، با بهرهگیری از فناوریهای نوین نمایشگاهی، پیشینه تاریخی و یافتههای باستانشناسی چونگچینگ را بهصورت تعاملی و جذاب معرفی میکند.
وزیر میراثفرهنگی کشورمان در این بازدید ضمن حضور در بخشهای مختلف موزه، با شیوههای نوین روایت تاریخ، برنامههای پژوهشی و رویکردهای علمی مجموعه آشنا شد.