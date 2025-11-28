خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام ۱۱ مستند بلند بخش مسابقه بین‎‌الملل «سینماحقیقت ۱۹»

اعلام ۱۱ مستند بلند بخش مسابقه بین‎‌الملل «سینماحقیقت ۱۹»
کد خبر : 1719992
لینک کوتاه کپی شد.

11 مستند بلند خارجی در بخش مسابقه بین‌الملل نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، 11 مستند بلند خارجی در بخش مسابقه بین‌الملل نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند. این مستندها عبارتند از 

«کسوف ماه سرخ» ساخته کارولین گمبال تولید بلژیک 2025

«خاکستر» به کارگردانی اویر پلازا گارت ریا تولید جمهوری چک 2025

«چرخه ماهش» ساخته سوهل برجی تولید هند 2024

«شیرها در کنار رودخانه دجله» ساخته زردشت احمد تولید عراق، هلند و نروژ 2025

«ما اینجا زندگی می کنیم» به کارگردانی ژانانا کورماشوا تولید قزاقستان 2024

«سرزمین‌های خوب» ساخته ولادیمیر پلوپچ تولید مونته نگرو 2024

«فضای درخشان وحشی» ساخته مائورو کلمبو تولید پاناما 2024

«دنیای جدید ذوب شونده» به کارگردانی یانا روبانفسکایا تولید روسیه 2024

«بز 501» ساخته اوریم جرواتولو تولید ترکیه 2025

«حق او برای بازی کردن» به کارگردانی محمدعلی شبخ تولید امارات متحده عربی و پاکستان 2024

«زندگی فلامینگوها بعد از شهاب سنگ‌ها» ساخته لورنزو هاگرمان تولید مکزیک 2024

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از 19 تا 25 آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات