به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، 11 مستند بلند خارجی در بخش مسابقه بین‌الملل نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند. این مستندها عبارتند از



«کسوف ماه سرخ» ساخته کارولین گمبال تولید بلژیک 2025



«خاکستر» به کارگردانی اویر پلازا گارت ریا تولید جمهوری چک 2025



«چرخه ماهش» ساخته سوهل برجی تولید هند 2024



«شیرها در کنار رودخانه دجله» ساخته زردشت احمد تولید عراق، هلند و نروژ 2025



«ما اینجا زندگی می کنیم» به کارگردانی ژانانا کورماشوا تولید قزاقستان 2024



«سرزمین‌های خوب» ساخته ولادیمیر پلوپچ تولید مونته نگرو 2024



«فضای درخشان وحشی» ساخته مائورو کلمبو تولید پاناما 2024



«دنیای جدید ذوب شونده» به کارگردانی یانا روبانفسکایا تولید روسیه 2024



«بز 501» ساخته اوریم جرواتولو تولید ترکیه 2025



«حق او برای بازی کردن» به کارگردانی محمدعلی شبخ تولید امارات متحده عربی و پاکستان 2024



«زندگی فلامینگوها بعد از شهاب سنگ‌ها» ساخته لورنزو هاگرمان تولید مکزیک 2024



نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از 19 تا 25 آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.

