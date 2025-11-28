خبرگزاری کار ایران
راه اندازی پویش «من نگهبان آب هستم» توسط خانه سینما

مشاور فرهنگی خانه سینما از راه اندازی پویش «من نگهبان آب هستم»خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، فرهاد توحیدی با دعوت هموطنان برای پیوستن به پویش«من نگهبان آب هستم»، گفت: در شرایطی که کشورعزیز ما با ابر بحران‌های محیط زیستی و مدیریتی از جمله آلودگی وحشتناک هوا، آتش سوزی‌های پیاپی جنگل‌ها و مهمتر از همه بحران آب روبروست، خانه سینما به حکم مسئولیت اجتماعی پویشی را تحت عنوان «من نگهبان آب هستم» آغاز کرده است.
وی ادامه داد: هدف اصلی این پویش ارتقاء آگاهی عمومی درباره ریشه‌های ساختاری بحران آب در ایران است تا با شناخت ریشه‌ها از دولت، مجلس، شورای اسلامی و نهادهای مرتبط اصلاح سیاست‌های کلان مدیریت منابع آب را مطالبه کنیم.
مشاور فرهنگی خانه سینما خاطرنشان کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان ریشه‌های بحران آب در ایران نه از کمبود منابع بلکه ناشی از سیاست گذاری‌ها و تصمیم‌های کلان نادرست در حکمرانی آب طی دهه‌های گذشته است. با این وجود در فضای عمومی و رسانه‌ای مردم به مصرف بیش از حد متهم می‌شوند تا با بزرگ جلوه دادن مصرف خانگی لایه‌های سیاسی و واقعیت علمی دخیل در این بحران همچنان پوشیده بماند.
فرهاد توحیدی با بیان اینکه شاید هیچ سندی در کشور گویاتر از سند ملی امنیت غذایی نباشد، بیان داشت: به موجب این سند که دو سال و نیم قبل به امضای رئیس جمهور رسیده، باید در بخش کشاورزی به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده آب در کشور با تغییر الگوی کشت همه ساله مصرف آب کاهش پیدا کند و تا افق سال 1411 از 81 میلیارد متر مکعب به 51 میلیارد مترمکعب برسد. اما سوال این است که چرا دو سال و نیم پس از ابلاغ این سند هیچ گزارش عملکردی از سوی دستگاه ناظر بر اجرای این سند منتشر نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در بحث سدسازی، انتقال آب از سواحل خلیج فارس و دریای عمان به مرکز کشور، فرسایش شدید خاک، تحقق حقابه از کشورهای همسایه با چرخانی آب و موضوعات دیگر که هرکدام در بحران یا رفع بحران آبی نقش اساسی دارند به همین ترتیب سوالات مهمی بی پاسخ مانده است.
توحیدی تاکید کرد: پویش «من نگهبان آب هستم» با محوریت درخواست پاسخ به این سوالات و روشن شدن ریشه‌های ساختاری بحران آب هم اینک آغاز شده تا مطالبه اصلاح سیاستگذاری بر پایه این پاسخ‌ها طرح شود. به همین مناسبت از تمام سازمان‌ها، نهادهای مدنی دغدغه‌مند و هموطنان عزیزی که نگهبانان آب هستند تقاضا می‌کنیم که به این پویش بپیوندند.

