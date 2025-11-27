ازبکستان تنها دو کارگردان زن دارد

به گزارش ایلنا، خوسنورا روزماتوا در ابتدای این نشست بیان کرد: «آوای سوستکوتین»، دومین فیلم من است. من در مرکز فیلم دولتی ازبکستان کار می‌کنم، اولین فیلمی که ساختم نامش «تمرین» بود.

خوسنورا روزماتوا درباره اقلیم فیلم اظهار کرد: منطقه‌ای که فیلم در آن فیلمبرداری شد منطقه دور از پایتخت ازبکستان بود. اما طبیعت و کوه‌ها و دشت‌های زیبایی دارد و بسیاری از افرادی که در پایتخت ازبکستان زندگی می‌کنند اصالتا اهل این منطقه هستند.

او درباره فیلمسازی زنان در ازبکستان بیان کرد: در ازبکستان بازیگر زن و خواننده زن بسیار زیاد است، اما کارگردان زن کم است و کلا دو نفر کارگردان سینما و تئاتر داریم. در ازبکستان پروسه کارگردانی برای خانم‌ها خیلی سخت است، اما به تازگی کارگردانی در دانشگاه تدریس می‌شود و زنان نسل جدید تمایل پیدا کردند در این حوزه فعالیت داشته باشند.

این کارگردان بیان کرد: در ازبکستان اولین کارگردان زن، کارگردان مسنی است، اما به عنوان یک افسانه محبوب است.

خوسنورا روزماتوا مطرح کرد: من فکر می‌کنم سینما و فیلم ابزار خوبی برای انتقال فکر و احساس خوب به مردم و جامعه است.

این کارگردان با بیان اینکه دوست دارد در مورد تاریخ فیلم بسازد درباره بودجه فیلم بیان کرد: فیلم من با بودجه دولتی ساخته شده است. در حال حاضر دولت ازبکستان بودجه خوبی برای فیلم‌های مطرح، ارایه می‌دهد. درواقع ساخت فیلم با بودجه شخصی و خصوصی خیلی کم است.

انتهای پیام/