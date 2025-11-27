خبرگزاری کار ایران
کارگردان «آوای سوستکوتین» مطرح کرد؛

ازبکستان تنها دو کارگردان زن دارد

ازبکستان تنها دو کارگردان زن دارد
نشست خبری فیلم سینمایی «آوای سوستکوتین» به کارگردانی خوسنورا روزماتوا از ازبکستان عصر روز پنجشنبه ششم آذرماه در مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، خوسنورا روزماتوا در ابتدای این نشست بیان کرد: «آوای سوستکوتین»، دومین فیلم من است. من در مرکز فیلم دولتی ازبکستان کار می‌کنم، اولین فیلمی که ساختم نامش «تمرین» بود.
 خوسنورا روزماتوا درباره اقلیم فیلم اظهار کرد: منطقه‌ای که فیلم در آن فیلمبرداری شد منطقه دور از پایتخت ازبکستان بود. اما طبیعت و کوه‌ها و دشت‌های زیبایی دارد و بسیاری از افرادی که در پایتخت ازبکستان زندگی می‌کنند اصالتا اهل این منطقه هستند.
او درباره فیلمسازی زنان در ازبکستان بیان کرد: در ازبکستان بازیگر زن و خواننده زن بسیار زیاد است، اما کارگردان زن کم است و کلا دو نفر کارگردان سینما و تئاتر داریم. در ازبکستان پروسه کارگردانی برای خانم‌ها خیلی سخت است، اما به تازگی کارگردانی در دانشگاه تدریس می‌شود و زنان نسل جدید تمایل پیدا کردند در این حوزه فعالیت داشته باشند.
این کارگردان بیان کرد: در ازبکستان اولین کارگردان زن، کارگردان مسنی است، اما به عنوان یک افسانه محبوب است.
خوسنورا روزماتوا مطرح کرد: من فکر می‌کنم سینما و فیلم ابزار خوبی برای انتقال فکر و احساس خوب به مردم و جامعه است.
این کارگردان با بیان اینکه دوست دارد در مورد تاریخ فیلم بسازد درباره بودجه فیلم بیان کرد: فیلم من با بودجه دولتی ساخته شده است. در حال حاضر دولت ازبکستان بودجه خوبی برای فیلم‌های مطرح، ارایه می‌دهد. درواقع ساخت فیلم با بودجه شخصی و خصوصی خیلی کم است.

