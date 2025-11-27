به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، چانهو لی در ابتدای این نشست گفت: خوشحالم که فیلمم را دیدید افتخار بزرگی است که فیلم من را اینجا به نمایش گذاشتند. این فیلم فقط متعلق به من نیست و اگر افتخاری نصیب این فیلم شود همه عوامل سهم دارند. من معتقدم فیلم در اتاق تدوین ساخته نمی‌شود، بلکه در سالن سینما توسط تماشاگران تکمیل می‌شود.

او افزود: این فیلم درباره رنج است، رنج دیگران و گسترش زنجیروار رنج بین انسان‌ها. من سعی می‌کنم در فیلمم یک درک واقعی از رنج را نشان دهم و به نظرم بهترین کار در این حوزه درک صادقانه و قبول رنج دیگران است. اگر بتوانیم به رنج دیگران احترام بگذاریم بهترین کار است. درک نکردن رنج دیگران باعث گسترش رنج انسانی می‌شود.

چانهو لی اظهار کرد: شخصیت‌های فیلم من دو دختر هستند که در کره از روستا به شهر می‌روند؛ یکی می‌خواهد از کلیشه فرار کند و بازیگر شود، اما شخصیت‌های دیگر بلندپرواز نیستند با این حال تمام شخصیت‌ها در فیلم شکست می‌خورند البته من معتقدم در فیلم من امید هست، امید به بازیابی و پیشرفت.

او مطرح کرد: دوستان شخصیت اصلی فیلم سعی می‌کردند با کارهای کوچک مثل تعمیر چراغ و… به شخصیت اصلی کمک کنند من معتقدم با همین کارهای کوچک است که می‌توانیم بر رنج‌ها غلبه کنیم من در تمام پلان‌ها به آن فکر می‌کردم و سعی می‌کردم به رنج انسان پاسخ دهم.

این کارگردان درباره جشنواره جهانی فیلم فجر بیان کرد: من دوست دارم در جشنواره‌های مختلف شرکت کنم چون آدم دوستان جدید پیدا می‌کند امروز با فیلمسازانی از یونان و ترکیه آشنا شدم هدف اصلی من هم همین است. امیدوارم دوباره به شیراز بیایم این جشنواره خیلی جشنواره بزرگی است.

چانهو لی اظهار کرد: فیلم‌های فرهادی و کیارستمی را دیده‌ام و آنها را دوست داشتم.

