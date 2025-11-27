در نشست «او نمیخوابد» مطرح شد؛
سینما بالاتر از اقلیمها است
نشست خبری فیلم سینمایی «او نمیخوابد» به کارگردانی رضا جمالی شامگاه پنجشنبه ششم آذرماه در مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، در ابتدای این نشست علی اسکویی تهیهکننده این اثر بیان کرد: خوشحالیم که امسال در جشنواره جهانی فیلم فجر حضور داریم. خوشحالم که در کنار این فیلم بی ادعا بودم. رضا جمالی همیشه بدون ادعا اما عمیق فیلم میسازد.
حسین عابدینی بازیگر «او نمی خوابد» هم بیان کرد: من سینمای آقای جمالی را خیلی دوست دارم در کارنامه من آثار هنری دیده میشود از این رو دوست داشتم و از خدا میخواستم یک روز در فیلم آقای جمالی حضور داشته باشم. باید بگویم پیش از این ایشان فیلمی به نام «پیرمردها نمیمیرند» ساختند و نقشی به من پیشنهاد دادند که نشد اما خدا را شاکرم که این اتفاق در این فیلم رخ داد. فیلم را روی پرده دیدم و خستگی از تنم درآمد حس کردم بعد از «باران»، «رسم عاشقکشی» و «باد در علفزار میپیچید» این فیلم میتواند چهارمین اثر ارزشمند کارنامه کاری من باشد.
سپس جمالی درباره زبان ترکی این فیلم بیان کرد: وقتی ما داریم در مورد یک منطقه و جغرافیا صحبت میکنیم نمیتوانیم زبان آن را نادیده بگیریم. وقتی زبان میتواند به یک فیلم اصالت بدهد باید ناگزیر از آن استفاده کرد وقتی در منطقه خاصی زندگی میکنیم نمیتوانیم از زبان فارسی استفاده کنیم چون اصالت فیلم از بین میرود. من از بچگی در آن منطقه زندگی کردهام و سعی کردم همان ویژگیها را در فیلم جاری کنم ما فرهنگهایی مختلف داریم و همین فرهنگها باعث غنای سینمای ایران شده است به همین دلیل فیلمهای متفاوتی در ایران میبینیم به نظرم باید از چنین فیلمهایی حمایت کنیم وقتی در شهری، فیلمی با چنین موضوع جهانشمولی ساخته میشود، زیباست. امروز دیدم که مخاطبان خارجی فیلم را دوست داشتند پس من راه را درست رفتم.
اسکویی هم مطرح کرد: من تجربه متنوع از همکاری سینمایی در دنیا داشتم. اساسا خیلیها میپرسند چرا با رضا کار میکنی؟ چون من خیلی سال است که فیلمهای رضا را در جشنوارهها با خارجیها میبینم و آنها این فیلمها را می پسندند اساسا بیشتر زبان سینما در دنیا اهمیت دارد تا زبان قومی و محلی. من با فیلمسازی طرف هستم که میداند چگونه فیلم بسازد. اساسا زبان برای من چندان مسأله نیست چون فیلم خوب کار خود را میکند و مهم داشتن زبان سینمایی است.
حسین عابدینی بازیگر این اثر هم مطرح کرد: بعد از سی سال حضورم در عرصه بازیگری، این نقش ادای دینی به زبان مادری من است، من در این سالها بیشتر فیلمهایی با زبان فارسی بازی کردم اما در این فیلم از ابتدا تا انتها ترکی صحبت کردم. وقتی آقای جمالی فیلمنامه را برای من فرستاد برای من چالشی پیش آمد به خودم گفتم باید به گونهای بازی کنی که بازیات از بازی بازیگران بومی بالاتر نزند. سعی کردم نوع بازی و صحبت کردن من نزدیک به آنها باشد. نمیخواستم با تکنیک بازی کنم تا بازی من دیده شود چون به نظرم این غلط بود. با راهنمایی آقای جمالی توانستم به نقش پستچی نزدیک شوم.
جمالی هم درباره ترکیب بازیگران گفت: نزدیک به هشتاد درصد بازیگران ما نابازیگر بودند. یکی از بازیگران در فیلم قبلی من بازی کرده بود و به همین دلیل در «او نمیخوابد» هم از او استفاده کردیم.
او درباره قابهای فیلم هم عنوان کرد: قابهای ایستای ما کاملا تعمدی بود چون کاراکتر ایستا بود و زمان در او مرده بود من میخواستم ایستایی پلانها را برسانم.
این کارگردان درباره مفهوم مرز در این فیلم بیان کرد: وقتی ما ارزشهای انسانی را ببینیم متوجه میشویم مرز بیمعناست. در این فیلم میبینیم که همه جا پر از جنگ و خون و خونریزی است، اما در آن مرز «تولد» پیش میآید، میشود اینچنین هم به مرزها نگاه کرد، میشود خشونت را از بین برد. وقتی فیلم را به مرزبانان نشان دادم به من گفتند چقدر شما خوب میبینید، ما هم انسانیم و نگاه انسانی در این فیلم وجود دارد. فیلم سعی میکند بدون لکنت صحبت کند.
اسکویی درباره تولید فیلم گفت: سینمای رضا جمالی استوار بر خودش است سالهای سال است که ایشان را میشناسم. اگر کمکی به عنوان تهیهکننده بخش خصوصی انجام میدهیم برای همین است چون او سعی میکند سینمای خودش را زنده نگه دارد. یادم نمیآید در فیلمی درباره بخش دردناک جنگ، اینقدر سوزناک صحبت شده باشد در روستاهای مملکت اتفاقاتی از این دست زیاد افتاده است، بله جنگ همین است.
او ادامه داد: فیلم به قدری متفاوت است که من از خودم میپرسیدم در این فیلم آیا مردم درگیر جنگ هستند یا زندگی خود؟ جهانِ فانتزی خلق شده در فیلم در نقطهای میایستد که زیباست. در دورهای برای فیلمسازان ارزش قائل بودیم و میگذاشتیم فیلمسازان تجربه کنند همین جا اعلام میکنم دو فیلم دیگر رضا جمالی را تهیهکنندگی میکنم تا پازل او کامل شود. از همین جا به متولیان سینمایی میگویم این مدل فیلمها را ببینند. ارتزاق سینمای ایران مدیون همان فیلمهایی هستند که نفروخته است. چراغ همین جشنواره را همان فیلمهای نفروش روشن نگه داشتند. فیلمهای پر فروش کاری را از پیش نمیبرند. پوستر همین جشنواره منقش به تصویر کسی است که سینمای ما را به جهان معرفی کرده است.
جمالی هم بیان کرد: من این زندگی را در آنجا تجربه کردم و دوست دارم باز هم در آنجا فیلم بسازم در عین حال دوست دارم در منطقه شمال هم فیلم بسازم.
اسکویی هم توضیح داد: من در کره جنوبی، ترکیه، فرانسه و… فیلم ساختهام و همانطور که گفتم زبان من زبان سینماست. من بهعنوان یک تهیهکننده میبینم تا یک کارگردان در یک اقلیم چگونه عمل میکند اگر بدانم کارگردانی در سیستان و بلوچستان یا کردستان فیلم خوب میسازد از او هم حمایت میکنم. من سینما را بالاتر از اقلیمها میدانم.