نشست خبری فیلم «رحم باسیمه» به کارگردانی بابک علی‌آسا و با اجرای وحید رونقی عصر پنج‌شنبه ۶ آذرماه در سالن گفت‌وگوی مجموعه سینمایی هنرشهر آفتاب شیراز برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، در ابتدای این نشست بابک علی‌آسا بیان کرد: بعد از فرانسه و انگلیسی، فارسی زبان سوم من است. باید بگویم فیلم من درباره مهاجرت است درواقع من می‌خواستم مهاجرت را با بچه داشتن نشان دهم، فیلم بیشتر تم مهاجرت دارد. من به کشورهای مختلف رفتم، در بلاروس، آمریکا، کانادا و فرانسه زندگی کرده‌ام و یک وقت‌هایی چنین سوژه‌هایی را می‌سازم.
او افزود: پدر و مادر من دکتر و پرستار بودند و موضوعاتی که به این فضا ربط دارد در فیلم‌هایم می‌گنجانم یک وقت‌هایی چند ایده با هم ترکیب و تبدیل به فیلم می‌شوند.
علی‌آسا با بیان اینکه فیلم‌هایش تم زنانه دارند اظهار کرد: در فیلم اول من هم زنان نقش مهمی داشتند اصولاً در تمام کارهایم به زنان می‌پردازیم این فیلم ادامه مستندی است که ۱۵ سال پیش ساخته بودم آن زمانی یک خانمی پیدا کرده بودم که ریه‌اش مشکل داشت و پیوند زده بود این موضوع را به موضوع مهاجرت پیوند زدم و فیلم ساختم چون به نظرم مهاجرت هم مثل پیوند عضو است. وقتی شما مهاجرت می‌کنید می‌بینید خیلی‌ وقت‌ها نمی‌شود زندگی کرد و حتی خیلی‌ها بعد از چند سال به کشور خود برمی گردند. این دومین فیلم بلند من است.
این کارگردان توضیح داد: من متولد اصفهان هستم، در کودکی پدرم برای تخصص خود به فرانسه رفت و ما ۶ سال در آنجا زندگی کردیم به همین دلیل فرانسه زبان اول من است. در آنجا مهندسی خواندم. درباره اینکه چگونه فیلمساز شدم باید بگویم من داشتم در سینماتک فرانسه فیلم می‌دیدم که ناگهان فکر کردم می‌توانم در حوزه دکور فیلم کار کنم. در فرانسه درس دکور خواندم در ادامه فیلمنامه‌نویسی را یاد گرفتم. سپس مادرم به کانادا رفت و من آنجا سینما و مونتاژ یاد گرفتم.
او درباره فضای سرد فیلم گفت: به نظرم این فضای سرد چیزی به فیلم‌ اضافه می‌کند در کانادا بیشتر فیلم‌ها در فصل تابستان ساخته می‌شود اما فضای سرد برایم مهم بود، اینچنین ما در ۱۹ روز در روزهای سرد فیلم ساختیم که در سرمای زیاد کانادا بسیار کار سختی بود، اما این سرما و باد انرژی خاصی به فیلم می‌دهد.
این کارگردان درباره ساخت فیلم‌های زنانه گفت: برگمان گفته بود اگر می‌خواهید فیلم شما از کلیشه دربیاید باید جنسیت کاراکترها را عوض کنید و فکر کردم این ایده خوبی است و یک نوع چالش برای خودم بود.
او درباره موضوع رحم اجاره‌ای در فیلمش گفت: ایده اصلی فیلم از این موضوع آمد که یک روز متوجه شدم کانادا وقتی مهاجر قبول می‌کند شروطی می‌گذارد‌. اینچین نیست که افراد را به راحتی بپذیرند. ایده این فیلم این بود که به جای اینکه انسان‌ها به مهاجر کمک کنند از آنها چیزی می‌خواهند. تمام فیلم درباره دو خانم و شخصیت زنان است.
او درباره روحیات زنانه بیان کرد: نویسنده‌ای می‌گفت هیچوقت فکر نمی‌کنم خانم‌ها آنقدر خودشان را پایین بگیرند که با آقایان مساوی باشند.
علی‌آسا درباره انتخاب بازیگران گفت: انتخاب بازیگر در کبک کانادا بسیار سخت است. در جست‌و‌جوهایی که کردم هفت نفر پیدا کردم که سه نفرشان حرفه‌ای بودند و بلد بودند به زبان عربی صحبت کنند. فیلم بعدی من سوژه‌ای از داستان صادق هدایت است و می‌خواهم آن را در کبک بسازم. خوشحالم که جشنواره جهانی فیلم فجر من را دعوت کرد چون در اینجا تلاش می‌کنم هنرپیشه‌ای پیدا کنم که در کانادا در فیلمم بازی کند.

