به گزارش ایلنا، مهندس محمد قربانی، معاون بازرگانی و خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(مرکز نور) امروز پنجشنبه در گفت وگویی اظهارکرد: یکی از سیاست های مرکز نور تولید نرم افزارهای شخصیت محور و کتابخانه ای است که نرم افزار معجم لفظی مجموعه آثار آیت الله العظمی بهبهانی(ره) یکی از آن می باشد.

وی به ویژگی های این نرم افزار اشاره کرد و افزود: «دسترسی به متن 18 عنوان از آثار ایشان در موضوع؛ اصول فقه، فقه، عقاید و معارف اسلامی»، «ارائه کتاب هایی همچون: القواعد الکلیة مما یبتنی علیه کثیر من معضلات مسائل الفقه والأصول‌ (2 جلد)، بدایع الأصول، مقالات حول مباحث الألفاظ، أساس النحو، تعلیقات علی العروة الوثقی، رساله جامع المسائل، مصباح الهدایة فی إثبات الولایة، مباحثی در معارف اسلامی، فروغ هدایت، پرسمان دینی» و «ارائه تصاویر و فیلم مرتبط با آیت‌الله العظمی میر سید علی موسوی بهبهانی در بخش نگارخانه» از جمله این ویژگیها می باشد.

مهندس قربانی به معرفی امکانات و قابلیت ها این نرم افزار پرداخت و ادامه داد:« بهره‌مندی از موتور جست‌وجوی پیشرفته نور، با قابلیت‌های: اولویت‌دهی پیشرفته به پاسخ‌ها، پالایش نتایج جست‌وجو بر اساس: کتاب، موضوع، پدیدآور، قرن و زبان؛ انعطاف در برابر پیشوند و پسوند کلمات؛ محدود کردن جست‌وجو به: آیات، روایات و اشعار موجود در متون» ،«امکان مشابهت‌یابی متن انتخابی با قابلیت تعیین درصد تشابه»، «قابلیت ارتباط واژگان متن برنامه با چند دوره لغت‌نامه»، «امکان ایجاد میز پژوهشی جهت سامان‌دهی به پژوهش‌های کاربر»، «متن قرآن کریم با قابلیت جست‌وجو در آیات، به همراه ترجمه فارسی»، «دسترسی به ابزار «پژوه‌نگار» جهت یادداشت‌برداری از کتب برنامه و ساماندهی آنها» و «امکان به‌روزرسانی برنامه از طریق اینترنت و ارسال نظر توسط کاربر» برخی امکانات این نرم افزار ارزشمند است.

علاقه مندان برای تهیه این نرم افزار به صورت ویژه می توانند به نشانی ذیل مراجعه کنند؛

https://www.noorshop.ir/fa/product/74223?PartnerCode=3

انتهای پیام/