اسامی ۱۰ فیلم بخش چشم‌انداز به این شرح است:

فیلم‌های «آن‌سوی خط‌های آهن» به کارگردانی جنک ایزگورن از ترکیه، «راند ۱۳» به کارگردانی محمدعلی نهدی از تونس، «نیلوفرهای آبی» به کارگردانی چانهو لی از کره جنوبی، «آوای سوستکوتین» به کارگردانی خوسنورا روزماتوا از ازبکستان، «می‌آیم» به کارگردانی بولات سابیتوف از روسیه، «ریورستون» به کارگردانی لالیت راتنایک از سری‌لانکا، «باد، با من حرف بزن» به کارگردانی استفان دیوردویتس از کشورهای صربستان، اسلوونی و کرواسی، «دو روی پاییز» به کارگردانی روناک طاهر از ایران، «هرجا، هروقت» به کارگردانی میلاد تنگشیر از ایتالیا و «ماهی در قلاب» به کارگردانی محی‌الدین مظفر از ایران و تاجیکستان.

در این دوره از جشنواره، یک فیلم از ترکیه، یک فیلم از تونس، یک فیلم از کره جنوبی، یک فیلم از ازبکستان، یک فیلم از روسیه، یک فیلم از سریلانکا، یک فیلم مشترک از سه کشور صربستان، اسلوونی و کرواسی، دو فیلم از ایران (یکی به‌صورت مستقل و یکی مشترک با تاجیکستان) و یک فیلم از ایتالیا در بخش چشم‌انداز حضور دارند.

همچنین هشت فیلم در بخش زیتون شکسته چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درمی‌آید.

فیلم‌های «رحم باسیمه» به کارگردانی بابک علی‌آسا از کانادا، «درۀ تبعید» به کارگردانی آنا فِهر از کشورهای کانادا و لبنان، «فرشته‌ها نمی‌میرند» به کارگردانی محمدرضا ابوالحسنی از ایران، «از نقطه صفر» به کارگردانی رشید مشهراوی از فلسطین، فرانسه، قطر، امارات متحده عربی، سوئیس و دانمارک، «فلسطین ۳۶» به کارگردانی آن‌ماری جاسر از فلسطین، بریتانیا، فرانسه، دانمارک، نروژ، قطر، عربستان سعودی و اردن، «آنچه از تو مانده است» به کارگردانی شیرین دعیبس از آلمان، قبرس، فلسطین، اردن، یونان، قطر و عربستان سعودی، «حال عشق» به کارگردانی کارول منصور و منی خالدی از فلسطین، لبنان، فلسطین، اردن، بریتانیا و کویت و «بلوار بیروت» به کارگردانی فرح الهاشم از لبنان و فلسطین در بخش زیتون شکسته به نمایش گذاشته می‌شوند.

آثار بخش زیتون شکسته با مشارکت مجموعه متنوعی از کشورها از جمله کانادا، لبنان، ایران، فلسطین، فرانسه، قطر، امارات متحده عربی، سوئیس، دانمارک، بریتانیا، نروژ، عربستان سعودی، اردن، آلمان، قبرس، یونان و کویت تولید شده‌اند و در جشنواره به نمایش می‌آیند.

چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری سیدروح‌الله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذرماه در شیراز در حال برگزاری است.

