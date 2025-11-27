خبرگزاری کار ایران
ویژه برنامه «هفت» برای جشنواره جهانی فیلم فجر

در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، ویژه برنامه «هفت» هر شب روی آنتن خواهد رفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، همزمان با آغاز چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، ویژه برنامه سینمایی «هفت» از امشب پنجشنبه ۶ آذر هر شب از حدود ساعت ۲۲:۱۵ به صورت زنده از شیراز محل برگزاری این رویداد روی آنتن شبکه نمایش می‌رود.

این ویژه برنامه سینمایی به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی با محوریت پوشش حال و هوای جشنواره، بررسی فیلم‌ها و حواشی پخش خواهد شد. 

اجرای این ویژه برنامه را وستا جعفرنیا برعهده دارد و امیر قادری به عنوان کارشناس و منتقد او را همراهی می‌کنند.

چهل‌‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری روح‌اله حسینی از ۶ تا ۱۱ آذر ۱۴۰۴ ‌ در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

