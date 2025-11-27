رئیس سازمان صداوسیما اعلام کرد؛
پرونده HDسازی شبکههای استانی بسته شد/ جزئیاتی از تدارک رسانه ملی برای انتخابات شوراها
رئیس رسانه ملی از بسته شدن پرونده HDسازی شبکههای استانی خبر داد و ضمن اعلام اینکه طی یک سال اخیر بیش از 20 شبکه استانی HDشده و کیفیت پخش تصویرشان ارتقا یافته است، گفت: برای آگاهیدهی به مردم و افزایش مشارکت آنها در انتخابات شوراهای اسلامی شهروروستا در 11 اردیبهشت 1405 نیز برنامهریزیهایی در حال انجام است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، پیمان جبلی صبح امروز با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر در آستانه چهارمین سالگرد تأسیس این برنامه، به بیان توضیحاتی درباره برخی دستاوردهای تحولی پرداخت و عنوان کرد: بابت سه سال سخت در این برنامه به عوامل «سلام خبرنگار» و همچنین همکاران عزیزمان در سازمان خداقوت میگویم.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی 12روزه و نقشآفرینی رسانه ملی در آن ایام که با سربلندی روایت اول، تقویت وحدت و انسجام ملی و روایت پیروزی را به دست گرفت، اظهار کرد: آخرین بار در ساختمان شیشه ای به برنامه «سلام خبرنگار»آمده بودم و امیدوارم هرچه زودتر این ساختمان هم بازسازی شود. این برنامه در دوران جنگ و پس از آن حتی یک روز هم تعطیل نشد و تلاش کرد حلقه ارتباطی اطمینانبخشی بین مردم و رسانه باشد.
ارتقای کیفیت پخش تصویر در تمام ایران
جبلی در ادامه گفت: یکی از مهمترین اتفاقات سه چهار سال اخیر را میتوان ارتقای کیفیت پخش شبکههای استانی دانست. هموطنان ما در گوشهوکنار کشور از تماشای شبکههای استانی خود با کیفیت تصویر مطلوب محروم بودند. تا پیش از سال 1400 پنج یا شش شبکه استانی HD بود که با همت همکارانمان در حوزه فنی و استانها طی یک سال اخیر پخش بیش از 20 شبکه استانی ما HD شد و در عمل توانستیم در پایان تابستان 1404 پرونده HDسازی مراکز را ببندیم.
وی افزود: البته مردم اکنون تصاویر را با کیفیت پخش مطلوب تماشا می کنند، اما تا تکمیل چرخه کامل HD و تمام مراحل تولید هنوز راه طولانی در پیش داریم.
برکات «ایران جان» برای استانها
رئیس رسانه ملی درباره رویداد ملی «ایران جان» نیز گفت: پویش «ایران جان» را از ابتدای سال جاری آغاز کردیم. خوزستان اولین مقصد بود و بعد از جنگ ایلام و بهترتیب فارس، اصفهان و خراسان جنوبی میزبان طرح بودند. زیباییها و آدابورسوم و خردهفرهنگهای مناطق، جغرافیا، اقلیمهای متنوع و پراکنده و در کنار آن ظرفیتهای سرمایهگذاری اقتصادی و گردشگری و البته توجه به چالشها و مطالبات استانها را از این رهگذر زیر ذرهبین شبکههای مختلف رسانه ملی میبریم.
جبلی ادامه داد: از شبکههای سراسری تا استانی و برون مرزی در طول یک هفته برنامههای شناختهشدهشان را بر محور استان میزبان روی آنتن میبرند. از 15 آذر نیز گلستان ششمین مقصد این رویداد ملی خواهد بود و امکان ندارد مخاطبی رسانه ملی را در این یک هفته دنبال کند و نام استان را در چند برنامه نشنود. برکات این حرکت را در آینده بیشتر خواهیم دید.
آزمون مهم رسانه ملی در انتخابات شوراهای اسلامی شهروروستا
وی درباره آمادگی برای مشارکت در برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهروروستا نیز گفت: پیش از این انتخابات ریاستجمهوری و شوراها با همدیگر برگزار میشد که به دلیل شرایطی که برای کشور پیش آمد و انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام برگزار شد، شاهد جابهجایی جدول زمانی انتخابات شوراها هستیم که 11 اردیبهشت سال آینده برگزار میشود.
رئیس رسانه ملی افزود: انتخابات شوراها را آزمون بزرگتری در رسانه ملی برای خودمان تلقی میکنیم. از کنار انتخابات دو سه سال اخیر مسئولانه عبور کردهایم؛ انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1402 را با تأسیس 204 شبکه انتخاباتی پشتسر گذاشتیم و برای انتخابات ریاستجمهوری در مدتزمان بسیار کوتاهی آماده شدیم.
جبلی تأکید کرد: تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت قانون انتخابات شوراها که اجازه میدهد در تبلیغات به دستگاههای مسئول کمک کرده و به مردم آگاهی دهیم، کار متفاوتی انجام دهیم. آرزوی ما این است بتوانیم و تلاش میکنیم برای شهرهایی با جمعیت مشخص برنامههای ویژه تدارک ببینیم و در تهران نیز مناظرههای چالشی برای احزاب داشته باشیم.