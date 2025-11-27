به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، اسامی 21 مستند بخش مسابقه کوتاه و نیمه بلند نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلام شد.



«خانه کجاست» ساخته لامتیار سیمورانگکر تولید اندونزی 2025



«افسانه والویس» ساخته تیم هیوپشتله تولید نامیبیا 2024



«آتش بس» به کارگردانی جاکوب کرزه تولید اسلوونی 2025



«هنر اقلیمی، از اعتراض تا آرمانشهر» به کارگردانی ماتیاس فریک تولید اتریش و آلمان 2024



«وقتی به در خانه ات رسیدم» ساخته آنتونیو پائولتی تولید اتیوپی 2024



«اصواتی از پرتگاه» به کارگردانی اروینگ کرانو و ویکتور رخون تولید مکزیک 2025



«محل ظهور عکس سیاه و سفید» ساخته دیمیتری فتیسوف تولید روسیه 2025



«ذوب بزرگ» به کارگردانی کارل لمیو و میکائلا گریل تولید کانادا 2024



«دنیای خاکستری من» ساخته پترو الکسوفسکی تولید لهستان 2025



«عشق میان ویرانه‌ها» ساخته یاتسک کوموروفسکی تولید لهستان 2024



«استاد بازی» ساخته ماگدا ویشینسکا تولید دانمارک 2024



«بین هواپیماها» ساخته محمد امین القاضی تولید تونس 2024



«یک واقعیت کوچک» به کارگردانی پولینا پریبیتکوا و ماکسیم پچرسکی تولید روسیه 2025



«پناهجویان» ساخته آدام نات تولید استرالیا 2025



«نقاب سفید» ساخته ژیگا سیبر تولید ایرلند 2025



«گنج زنان» ساخته هیثم مغریبی و محمد بن رمضان تولید تونس 2025



«ردپاها، دنبال کردن پژواک‌های قطار» ساخته لوئیس مانوئل تولید کلمبیا 2025



«خاک رس فشرده» ساخته مارتسیو برلیا تولید ایتالیا 2025



«دفتر خاطرات گرینگو» ساخته رودریگو فاریاس تولید شیلی 2025



«برایم وطنی ترسیم کن» ساخته نور الخضر تولید هلند 2024



«هفده اکتبر 1961» ساخته پاسکو سباستین تولید فرانسه 2025



نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از 19 تا 25 آذرماه 1404 با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.

