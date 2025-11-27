نشست خبری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان برگزار شد/اینجا محل کشف استعدادهاست

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، نشست رسانه‌ای سی‌امین دوره این رویداد عصر روز گذشته چهارشنبه ۵ آذر ماه، با حضور آزاده انصاری دبیر جشنواره، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی و سیدمحمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در تالار شهید آوینی شهر همدان برگزار شد. نشستی که در آن جزئیات آثار راه‌یافته، برنامه‌های بین‌المللی، چالش‌های اجرایی و چشم‌انداز جشنواره تبیین شد.

در آغاز این نشست، آزاده انصاری دبیر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با اشاره به حجم بالای آثار رسیده به دبیرخانه گفت: از میان ۶۶۸ اثر ارسال‌شده، در نهایت ۴۵ اثر برای اجرا انتخاب شده‌اند؛ ۳۰ نمایش در بخش صحنه‌ای، ۱۰ نمایش در بخش خیابانی و دیگر گونه‌های اجرایی، ۵ نمایش در بخش خردسال و چند اجرای جانبی در سراسر استان همدان که این تنوع و گستره، تصویری از توان و اشتیاق هنرمندان در سراسر کشور به‌ویژه در حوزه کودک و نوجوان است.

انصاری درباره آثار بخش ملی توضیح داد و عنوان کرد: آثار پذیرفته‌شده از ۱۱ استان هستند؛ تهران، همدان، اصفهان، بوشهر، قم، لرستان، گیلان، آذربایجان شرقی، هرمزگان، یزد و خوزستان که در این میان تهران با ۸ اثر و همدان با ۷ اثر بیشترین سهم را دارند.

او افزود در بخش خردسالان، ۴ اثر از ۵ اثر توسط کارگردان‌های خانم تولید شده که نشان‌دهنده نقش پررنگ زنان در این عرصه است.

دبیر جشنواره درباره بخش بین‌الملل نیز گفت: امسال دو نمایش از ارمنستان و برزیل در جشنواره حضور خواهند داشت و چند نشست علمی و کارگاه آموزشی با حضور استادان بین‌المللی به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود.

او از حضور پیتر شومان (مؤسس تئاتر نان و عروسک از آمریکا) و ماریانا پرپا فینک از صربستان به‌عنوان چهره‌های شاخص حاضر در سمینارهای پژوهشی جشنواره یاد کرد و افزود: روز دوم جشنواره یک کارگاه بین‌المللی توسط کارشناس دانمارکی برگزار خواهد شد.

او در بخش دیگری از سخنانش به دشواری‌های برگزاری این دوره اشاره کرد و گفت: از زمان آغاز مسئولیت من در ۲۱ مرداد تا امروز، با محدودیت زمانی جدی روبه‌رو بودیم. انتشار فراخوان، ارزیابی آثار و برنامه‌ریزی بین‌المللی در سه تا چهار ماه گذشته چالش‌های جدی ایجاد کرد، به‌ویژه با تغییراتی که در زمان و محل برگزاری رخ داد. با این حال تلاش کردیم جشنواره را در مسیر اصلی نگه داریم.

انصاری تأکید کرد: باوجود محدودیت‌های مالی و دشواری ارتباطات بین‌المللی، اصل مهم برای ما حفظ کیفیت است چراکه جشنواره باید محل کشف استعدادهای واقعی باشد نه صرفاً پر کردن جدول اجراها.

او ابراز امیدواری کرد که امسال بار دیگر همدان به‌عنوان قلب تپنده تئاتر کودک در کشور درخشش خود را نشان دهد.

در ادامه این مراسم، سید محمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، جشنواره را سرمایه فرهنگی استان دانست و گفت: حمایت‌های گسترده استانداری، نمایندگان، شهرداری، شورای شهر و دستگاه‌های اجرایی زمینه‌ساز برگزاری آبرومند این دوره شده است.

او نقش رسانه‌ها را اساسی خواند و افزود: اگر رسانه‌ها نباشند، جشنواره در سالن‌ها محصور می‌شود؛ این خبرنگاران هستند که پیام شادی و امید را به مردم منتقل می‌کنند.

جوادی با مرور تاریخچه جشنواره یادآور شد: نخستین دوره این رویداد در سال ۱۳۷۰ با عنوان جشنواره امید برگزار شد و با تلاش هنرمندان و پیشکسوتان، به یکی از ۱۵ تا ۱۶ جشنواره معتبر تخصصی بین‌المللی حوزه کودک و نوجوان تبدیل شده است.

او تأکید کرد: تئاتر کودک تنها چند دیالوگ روی صحنه نیست؛ هر اثر حامل پیام اخلاقی و انسانی است و اثرگذاری آن بر نسل کودک و نوجوان چند برابر می‌شود.

جوادی افزود: جشنواره علاوه بر نقش آموزشی، به ایجاد شادی و نشاط در خانواده‌ها کمک می‌کند.

در بخش پایانی این نشست، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، با تأکید بر جایگاه ویژه همدان در تئاتر کودک گفت: نسبت تولید و اجرای آثار کودک در همدان نسبت به جمعیت استان حتی از تهران نیز بیشتر است و این نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن هنر تئاتر در این شهر است.

او جشنواره همدان را «ویترین ملی تئاتر کودک» دانست و بیان کرد: بسیاری از استان‌ها ارسال اثر به این جشنواره را افتخار هنری می‌دانند.

مردانی با اشاره به ضرورت هماهنگی سه ضلع جشنواره؛ مسئولان، هنرمندان و مردم، توضیح داد: اگر این سه بخش همراه نباشند، جشنواره به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

او نبود اساسنامه جامع برای جشنواره‌ها را یکی از مشکلات عمده عنوان کرد و گفت: تیمی از کارشناسان در حال تدوین و بازنگری آن هستند. نبود نظام ارزیابی کیفی پس از هر دوره نیز از نگاه من خلأ مهمی است.

مردانی همچنین بر نقش جشنواره در رونق گردشگری تأکید کرد و گفت: جشنواره‌ای که نتواند اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قرار دهد، جشنواره مؤثری نیست. او از دستگاه‌های فرهنگی، شهری و رسانه‌ها خواست برای تحقق این ظرفیت مشارکت فعال داشته باشند.

مدیرکل هنرهای نمایشی در پایان خطاب به گروه‌های نمایشی کودک و نوجوان گفت: جشنواره همدان باید ویترین ملی تئاتر کودک باشد و این با حضور و جدیت شما محقق می‌شود.

این نشست خبری با جمع‌بندی سخنان مسئولان درباره اهمیت استمرار کیفیت، توسعه برنامه‌های بین‌المللی، تقویت زیرساخت‌های اجرایی و نقش محوری استان همدان در تئاتر کودک به کار خود پایان داد؛ نشستی که نشان داد سی‌امین جشنواره، با وجود چالش‌ها، با چشم‌اندازی روشن و عزم جدی برگزارکنندگان در آستانه برگزاری قرار گرفته است.

