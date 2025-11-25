به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، «فیل» روایتی انسانی از تجربه‌های کمتر روایت‌شده کودکان دارای اختلال طیف اتیسم و خانواده‌های آنان است؛ تجربه‌هایی که معمولاً در سایه باقی می‌مانند و کمتر به شکل دقیق و واقع‌گرایانه در سینما بازتاب یافته‌اند.

فیلمنامه این اثر بر پایه پژوهش‌های تخصصی درباره ویژگی‌های ارتباطی، رفتاری و احساسی کودکان اتیسم توسط رضا گوران نوشته شده است.این فیلم تلاش دارد در مواجهه با این موضوع حساس، تصویری درست، مسئولانه و به دور از کلیشه ارائه دهد؛ روایتی که بتواند به افزایش آگاهی عمومی، اصلاح برداشت‌های نادرست و تقویت همدلی در جامعه کمک کند.

داستان فیلم درباره خانواده‌ای چهار نفره است که با آشکار شدن اختلال اتیسم در فرزند کوچک خود، وارد مرحله‌ای تازه و دشوار از زندگی می‌شوند. «فیل» مسیر این خانواده را در میان بحران‌ها، ناتوانی‌ها، مکاشفه‌ها و در نهایت پذیرش و رشد دنبال می‌کند؛ روایتی که تلاش دارد جهان درونی یک کودک اتیسمی را بدون اغراق و ملودرام‌پردازی، با همه ظرافت‌ها و حساسیت‌هایش نشان دهد.

در بخشی از متن فیلم آمده است: «دستامو گذاشتم روی سرم، زانو زدم روبه‌روی تو. نگاه می‌کنم به چشم‌هات که توش هیچی جز من نیست. اما باز اونی که در رو می‌بنده و می‌ره، تویی… همونی که برای رام کردن قبیله فیل‌ها بدون سرنیزه اومدی؛ چون بلدی هر موقع خواستی اون ماشه رو بکشی…»

عوامل و بازیگران این اثر به‌ زودی معرفی خواهند شد.

