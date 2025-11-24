خدمات فناورانه مرکز نور در سالروز شهادت حضرت زهرا(س)

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین حامد مقیسه، مسئول ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور امروز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهارکرد: مرکز نور در ایام سوگواره فاطمی به ویژه سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام(س) خدمات ارزشمند فناورانه ای را به منظور توسعه و ارتقای علمی و دانشی مخاطبان خود در بسترهای مختلف ارائه کرده است.

وی افزود: سوگواره فاطمیه برای ما فرصتی معنوی است تا خدمات علمی، فرهنگی و فناورانه مرکز نور را در خدمت به ساحت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها عرضه کنیم. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با گردآوری آثار و منابع تخصصی درباره آن حضرت، تلاش کرده گامی مؤثر در گسترش معارف فاطمی بردارد.

محقق و پژوهشگر حوزه علوم اسلامی و انسانی دیجیتال ادامه داد: این مرکز افتخار دارد مجموعه‌ای گسترده از محصولات خود را در قالب پایگاه‌ها و نرم‌افزارهای علمی متنوع در اختیار عموم علاقه‌مندان قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که هر پژوهشگر یا کاربر عمومی بتواند بر اساس موضوع مورد نظر خود به منبعی دقیق و علمی دسترسی پیدا کند.

حجت الاسلام مقیسه با اشاره به مهم‌ترین این خدمات گفت: در پایگاه جامع‌الاحادیث، موسوعه احادیث فاطمی با بیش از دو‌هزار و هفتصد روایت از حضرت زهرا(س) منتشر شده است که علاقه‌مندان می‌توانند از نشانی https://noo.rs/Niks5 به آن دسترسی یابند.

وی بیان کرد: در پایگاه علمی نورمگز نیز مجموعه مقالات علمی مرتبط با فاطمیه در اختیار پژوهشگران است که از طریق آدرس https://noo.rs/ZbhyJ قابل مشاهده است.

مسئول ارتباطات مرکز نور با اشاره به سایر محصولات گفت: ویژه‌نامه «سوگنامه یاس کبود» در پایگاه ارزشمند حوزه‌نت شامل بیش از ۱۴۰ مقاله علمی و مذهبی درباره سیره و فضائل علمی و عملی بی بی دوعالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س) است که در پانزده سرفصل مختلف تدوین و در نشانی https://noo.rs/WCFej در دسترس کاربران قرار دارد.

وی افزود: دو ویژه‌نامه دیگر با موضوع «تربیت فرزند در سیره حضرت فاطمه علیهاالسلام» و «سیره سیاسی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها» نیز در همان پایگاه با آدرس‌های https://noo.rs/mxCId و https://noo.rs/8OtUu منتشر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین مقیسه در ادامه با اشاره به منابع کتابخانه‌ای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی گفت: کتابخانه دیجیتال نور(نورلایب) با ارائه بیش از چهار هزار و هفتصد عنوان کتاب مربوط به سیره و شخصیت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در موضوعات مختلف، یکی از جامع‌ترین منابع در این حوزه است. کاربران می‌توانند از طریق نشانی https://noo.rs/R9oNO به مطالعه رایگان کتاب‌ها بپردازند.

محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم اضافه کرد:در بخش نرم‌افزارها نیز دو اثر مهم شامل نرم‌افزار «سیره معصومان علیهم‌السلام» (درختواره زندگی معصومان) از طریق آدرس https://www.noorsoft.org/fa/software/View/6319 و نرم‌افزار «پرسش‌های مردم و پاسخ‌های معصومین علیهم‌السلام» در نشانی https://www.noorsoft.org/fa/software/View/12644 ارائه شده است.

وی در پایان تأکید کرد: تمام این آثار با هدف گسترش آگاهی دینی و تسهیل دسترسی عمومی به منابع شیعی طراحی شده است. مرکز نور امیدوار است که با بهره‌گیری از ابزارهای فناوری، زمینه شناخت عمیق‌تر معارف فاطمی در جامعه امروز بیش از پیش فراهم شود.



منابع و لینک‌های ارائه‌شده توسط مرکز نور:



موسوعه احادیث فاطمی: https://noo.rs/Niks5

مجموعه مقالات فاطمیه در نورمگز: https://noo.rs/ZbhyJ

ویژه‌نامه سوگنامه یاس کبود: https://noo.rs/WCFej

ویژه‌نامه تربیت فرزند در سیره حضرت فاطمه (س): https://noo.rs/mxCId

ویژه‌نامه سیره سیاسی حضرت زهرا (س): https://noo.rs/8OtUu

کتابخانه حضرت زهرا (س) در نورلایب: https://noo.rs/R9oNO

نرم‌افزار سیره معصومان (ع): https://www.noorsoft.org/fa/software/View/6319

نرم‌افزار پرسش‌ها و پاسخ‌های معصومان (ع): https://www.noorsoft.org/fa/software/View/12644

انتهای پیام/