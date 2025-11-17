۲۰ عنوان کتاب پژوهشگاه میراثفرهنگی رونمایی شد/ از فلزکاری کهن در زاگرس میانه تا جابجایی و دوبارهسازی کلیسای زٌر زٌر
همزمان با سیوسومین هفته کتاب و کتابخوانی، بیست عنوان کتاب از تازههای نشر مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، مراسم رونمایی بیست عنوان کتاب از تازههای نشر مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۴ در سالن خلیج فارس پژوهشگاه برگزار شد.
در ابتدای این آیین محمدرضا مهراندیش سرپرست مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، انتشار ماهانه ده عنوان کتاب را از سیاستهای این مرکز عنوان کرد و با بیان اینکه انتشار این بیست عنوان کتاب آغاز مسیر است، از انتشار ۶۰ کتاب تا فروردین ماه خبر داد.
ابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری از نویسنگان، مولفان و منصفان برای تولید این اسناد با ارزش تشکر کرد و به تشریح پیشینه تاریخی زبان، خط و کتابت در ایران باستان پرداخت.
وی بر ضرورت انتشار کتاب در پژوهشگاه بهعنوان اسناد تاریخی و در اختیار عموم قرار دادن این اسناد، تاکید کرد و ادامه داد: ما موظفیم فرهنگ ایران را از طریق انتشار کتاب تداوم ببخشیم، زیرا ما در فرهنگ و تمدن جهانی نقشآفرین بودهایم و امروز هم باید جایگاه خود را بازیابیم.
زارعی با اشاره به فرایند انتشار کتاب در پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، جایگاه این نهاد حاکمیتی را در کشور بی همتا و ویژه عنوان کرد و افزود: پژوهشگاه در ارتباط با انتشار کتابهای مرتبط با میراثفرهنگی از کاری را انجام میدهد که هیچ دانشگاه و مرکز دیگری قادر به انجام آن نیست.
در ادامه کارشناسان و اعضای هیات علمی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری به بیان دغدغههای خود پرداختنند که فراهم کردن شرایط حضور پژوهشگران بینالمللی در ایران از مهمترین مطالبات مطرح شده بود.
سیدرضا صالحی امیری نیز از پیگیری با دستگاههای زیربط برای پیگیری این مطالبه و فراهمکردن شرایط حضور پژوهشگران خبر داد.
ساختار و اجزای اسناد عصر صفوی/ به روایت استاد تاریخی (مژگان اسماعیلی)، فلزکاری کهن در زاگرس مرکزی براساس مطالعه سربارههای محوطههای ذوب فلز کهن کوهدشت لرستان (ثریا الیکای دهنو با همکاری امینالله کمالی، مرتضی گراوند و فرشته رحیمی)، پرسشنامه برای گردآوری زبانها و گویشهای ایران (یدالله پرمون)، پویایی هویت و میراث ناملموس زرتشتیان / مطالعه مردمشناختی در استانهای تهران و یزد (مریم پهلوان شریف)، جابجایی و دوباره سازی بنای تاریخی کلیسای زٌر زٌر«مریم مقدس» (ابراهیم حیدری)، محوطههای میراث جهانی یونسکو /ابعاد حقوقی (منیر خلقی)، محبوب القلوب (مولفی ناشناخته -سده ۸.ه.ق-داریوش ذوالفقاری)، تحلیل فقهی حقوقی جرائم مرتبط با میراثفرهنگی (مهدی رهبر و منصور سلیمانی)، روایت زیارت/ مطالعه مردم شناختی آیین زیارت اربعین (زهرا زارع)، تپه گردآشوان پیرانشهر آذربایجان غربی (مهناز شریفی)، دستورزبان مقدماتی یونانی باستان (رابرت چارلز باس مترجم فرهاد صولت)، از روایت تا تصویر/ نسبت روایتهای شهرزاد قصه و نگارههای صنیعالملک (نفیسه السادات عبدالبقایی)، حفاظت از آثار موزهای در شرایط جنگ (فاطمه علیمیرزایی)، میراث دیوان سالاری در ایران (فریده مجیدی خامنه)، زبان مادری کاربرد نگارش و هویت (سولماز ملتدوست، محمدرضا احمدخانی، حمیدرضا شعیری، علی کریمی فیروزجایی)، از چشمه شاه تا لپت/ مردمنگاری کوچ بهاره بختیاری (منصور مرادی)، سلسله سخنرانیهای ایکوموس ایران جلد نخست/ حکمت و میراثفرهنگی (موسسه فرهنگی ایکوموس)، فرهنگ مردم شهر نیک آباد «ینگ آباد» (ژیلا مشیری، گیتی دشتکی و محمد طاووسی)، خدمات مشتری در صنعت مهماننوازی و گردشگری (سایمون و لوییس هادسون مترجم میرپوریا نقی نمین)، روایت فرهنگ عامه همدان در دهه چهل و پنجاه (سیدرضا هاشمی) آثاری بودند که در این مراسم رونمایی شدند.