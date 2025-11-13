به گزارش ایلنا به نقل از کمیته اطلاع‌رسانی بیست و دومین اجلاس پیرغلامان و مداحان حسینی، آیین اختتامیه این رویداد شامگاه بیست‌ودوم آبان‌ماه با حضور شخصیت‌هایی چون حاج علی فضلی، سردار مقواساز، پیمان جبلی، جمیله علم‌الهدی، حاج صادق آهنگران و… برگزار شد.



مراسم با عزاداری و مداحی پیرغلامان از شهرهای مختلف ایران آغاز شد. سپس علی زمانیان، شاعر، شعر «اصلاً حسین جنس غمش فرق می‌کند» را قرائت کرد و درباره آن توضیح داد.



جمیله علم‌الهدی، همسر شهید آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فقید ایران، در سخنانی گفت: در شرایط سخت جنگی به سر می‌بریم. سال‌هاست ماجرای امام حسین(ع) را از زبان شما مداحان و پیرغلامان می‌شنویم. امروز دشمن دو تصویر مهم زن و جنگ را برایمان ساخته و مدام تبلیغ می‌کند که برای زنان فرصت‌های زیاد ایجاد کرده، اما در واقع به جنگ با اسلام و آداب و رسوم ایرانی آمده است. امروز رابطه زن و جنگ، رابطه گذشته نیست؛ زنان نیز می‌توانند ماشین‌های جنگی را به حرکت درآورند.»



وی ادامه داد: من گله‌مند هستم از کسانی که پای منبرشان بزرگ شدیم. امروز دختران ما قصه شجاعت می‌خواهند بشنوند. مدل جدیدتری از زنان به صحنه آمده و شایسته است قصه بانوان دینی و زنان بزرگ عالم دوباره روایت شود. به مناسبت شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) همه می‌دانیم که فاطمه یعنی جداکننده؛ اما جداکننده چه چیز؟ جداکننده خبیث از طیب. همه شیعیان و متدینان باید نفس خود و فرزند خود را قربانی حضرت زهرا(س) کنند.



تکریم از بانوان پیرغلام و خادم حسینی



این تجلیل با حضور سارا ترابی‌کیا، همسر سردار سپهبد غلامعلی رشید، و جمعی دیگر از بانوان انجام شد. اسامی تجلیل‌شدگان به شرح زیر است:



مریم مجتهدزاده از تهران، طاهره حیدری‌مجد از قم، خدیجه میرشکاری از خراسان رضوی، طیبه رسایی از خراسان رضوی. همچنین تکریم از مادر و همسر شهید توسط سارا ترابی‌کیا، همسر سپهبد شهید غلامعلی رشید، صورت گرفت.





آیین تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در بخش بین‌الملل



حجت‌الاسلام حسینی‌میشابوری، مسئول بخش بین‌الملل اجلاس، در سخنانی گفت:

بخش بین‌الملل بیست‌ودومین اجلاس خادمان حسینی مفتخر به میزبانی از سیزده پیرغلام و خادم‌الحسین در حوزه ادبیات و شعر، مدح و ترویج معارف سیدالشهدا از کشورهای هم‌دوست پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق و لبنان است. خیرمقدم عرض می‌کنیم و زیارت قبول می‌گوییم؛ هرچند زائران و محبان بسیار بیشتری از میان برادران اهل‌سنت و آزادی‌خواهان جهان حضور دارند.»



برگزیدگان:

سیده معصومه شیرازی از پاکستان، خادم‌الحسین باسم دبوق از لبنان، محمد صولی از لبنان، یوسف توره از ترکیه، منصور حسین جعفری از پاکستان، محمد شاهد عالم از هند، شعیب عالم از هند، عزیز نبی‌اف از گرجستان، سید غلام‌سجاد از هند، الویرا نبی‌اف از گرجستان، فائزه ذاکری از افغانستان، محمدمهدی خیرپور از افغانستان.



سپس خاندان «ملائکه» به مداحی برای امام رضا(ع) و اهل‌بیت(ع) پرداختند.



در ادامه، تجلیل و تکریم از آین الله راشد یزدی توسط پیمان جبلی و حجت‌الاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، انجام شد.



حجت‌الاسلام قمی در سخنانی پشت تریبون گفت: این فرهنگ فاطمی که شما علمدار ترویج آن هستید، ابتدا توسط بانوان و پیرغلامان مکتب اهل‌بیت(ع) از کشورهای مختلف تبیین شده است. در فرهنگ ما، پیر معنای غنی و والایی دارد؛ پیرغلام برای ما چراغ راه، تاج سر و کمک‌حال جوانان است. رسالت هیئت‌ها و ذاکران، حفظ فرهنگ فاطمی و زینبی است. بحمدالله امروز برای ما روشن است که ایرانِ حسینی تا ابد پیروز است، چون رمز پیروزی ما همین مسیر است.



وی افزود: رهبری می‌فرمایند نهضت حسینی فقط یک بخش از زندگی نیست؛ هر بخش آن علمدارانی دارد. بقای فرهنگ حسینی با کسانی است که اقامه عزای سیدالشهدا را برپا می‌کنند و علمداران آن، ذاکران و ستایشگران‌اند؛ همان‌ها که فرهنگ اهل‌بیت(ع) را در زندگی مردم جاری می‌کنند.



احمد واعظی نیز سپس به قرائت مرام‌نامه ستایشگران و ذاکران اهل‌بیت(ع)» پرداخت.



سپ فیضی، قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی در سخنانی گفت: قرار بود در خدمت آیت‌الله مروی باشیم، اما به دلیل درگذشت همشیره ایشان، حضور نیافتند. به‌عنوان خادم زائرین حضرت رضا(ع) خیرمقدم عرض می‌کنم. بحمدالله آمار تشرف و زیارت نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته است. افتخار خدمت به زائرین نه‌تنها کشورمان بلکه همه شیعیان جهان را داریم. امروز اداره تشکیلات ویژه زائرین خارجی نیز در حال توسعه است.



پس از آن، حاج صادق آهنگران به مداحی پرداخت.



پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، در سخنانی گفت: مردم شریف ایران آگاه باشند که دشمن به صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تعرض کرد، اما ذره‌ای لرزش، ترس یا اضطراب در میان همکاران ما مشاهده نشد. من حامل سلام این همکارانم هستم؛ شمایی که ارادت قلبی‌تان به مکتب کربلاست.»



او ادامه داد: این اجلاس در کنار حرم رضوی و شجره طیبه‌ای برگزار شده که هر سال پرشکوه‌تر از سال قبل است؛ مجلسی که یادآور ارادت به کربلاست. حافظه تاریخی ملت ما با ذکر، شعر، ادب، هنر و شیوه‌ای که شما پیرغلامان سینه‌به‌سینه منتقل کرده‌اید شکل گرفته است. شما حافظان تاریخی ارادت مردم به سیدالشهدا(ع) و راویان ادب عزاداری هستید.



جبلی افزود: در دوران تحول رسانه ملی به دو عنصر هویت و عدالت توجه کردیم و آن را در صدر توجهات قرار دادیم. فرهنگ ستایشگری برای ما معلم رسانه و آموزنده است؛ زیرا اگر هنر، شعر و ادب بدون اخلاص باشد، اثر ندارد. ذاکر اهل‌بیت اگر درد اصحاب سیدالشهدا را درک نکند نمی‌تواند تأثیر بگذارد. ما نیز باید از این فرهنگ در رسانه یاد بگیریم.



وی تأکید کرد: تندیس اجلاس برای پیرغلامان صرفاً یک نماد تجلیل نیست؛ بلکه درون خود حامل درس و پیام است. پیام اخلاص، باور، اعتقاد، تأثیرگذاری و غم‌خواری.



منتخبین برتر اجلاس



مهدی آصفی – تهران

محمدعلی صادقی – تهران

غلامرضا خالقی – تهران

سجاد شکوری – زنجان

اسماعیل حدادی – اصفهان

سیدمحمود تقریری – کاشان

علی‌اصغر رجبی – فارس

محمدعلی فرازمند – سیستان

سیدمحمد حسینی ابوترابه – البرز

محمدتقی جابری‌فروغ – آذربایجان شرقی

احمد سمیع – خوزستان

یدالله هاشمیان – قزوین

کرمعلی رضوانی‌اصل – آذربایجان غربی

ابوالقاسم مسافر – مرکزی

ولی ارمند – همدان

علی ملائکه – مشهد

سیدجعفر کشمیری – مشهد

رضا قانع – مشهد

