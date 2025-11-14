درخشش بانوان در تالار وحدت / ارکستر سمفونیک تهران «دیار سیمرغ» را روی صحنه برد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سمفونیک تهران در شب‌های ۲۱ و ۲۲ آبان‌ماه، برای نخستین‌بار با رهبری یک بانوی موسیقیدان روی صحنه تالار وحدت رفت و «پانیذ فریوسفی» در کنار «پدرام فریوسفی» به‌عنوان سولیست ویولن، اجرایی متفاوت و پر استقبال را رقم زد.

این کنسرت با آثاری از آهنگسازان زن ایرانی در کنار قطعاتی از بزرگان موسیقی کلاسیک جهان برگزار شد و طی دو شب، تالار وحدت میزبان مخاطبان پرشوری بود که اجرا را با سکوت و تمرکز کم‌نظیر دنبال کردند.

آغاز با سیبلیوس و ادامه با آثار آهنگسازان ایرانی

کنسرت با اجرای «امپرامپتو اپوس ۵» از ژان سیبلیوس توسط گروه سازهای زهی آغاز شد. پس از آن، ارکستر به سراغ آثار دو آهنگساز برجسته ایرانی، گلفام خیام و آفتاب درویشی رفت.

ابتدا قطعات «سیمرغ» و «زمزمه» اثر گلفام خیام نواخته شد و سپس پدرام فریوسفی به‌عنوان سولیست ویولن روی صحنه آمد تا همراه با ارکستر، قطعه «دیار» از آفتاب درویشی را اجرا کند. هر دو آهنگساز پس از اجرای آثارشان با دعوت رهبر ارکستر روی صحنه حاضر شدند و مورد تشویق تماشاگران قرار گرفتند.

اجرایی درخشان از شوبرت

در ادامه، با پیوستن تمامی نوازندگان، بخش دوم کنسرت به اجرای «سمفونی ناتمام، شماره ۸ در سی مینور» اثر فرانتس شوبرت اختصاص یافت. اجرای دو موومان «آلگرو مدراتو» و «آندانته کن موتو» با همراهی کم‌نظیر تماشاگران همراه بود و طنین ارکستر در سکوت و تمرکز مخاطبان جلوه‌ای دوچندان یافت.

پایانی کوبنده با «رقص شمشیر»

نت پایانی کنسرت به «رقص شمشیر» از باله «گایانه» اثر آرام خاچاطوریان اختصاص داشت؛ قطعه‌ای پرانرژی که با ریتمی متفاوت نسبت به باقی بخش‌ها، شور و هیجان بیشتری به سالن بخشید و اجرا را در نقطه‌ی اوج به پایان رساند.

قدردانی‌ها و سخنان پایانی

پانیذ فریوسفی در پایان اجرا از نوازندگان ارکستر، مدیریت بنیاد رودکی و شورای هنری بنیاد به دلیل اعتماد برای سپردن رهبری ارکستر تشکر کرد و گفت:

«تشکر ویژه دارم از آقای نصیر حیدریان که پدرانه و دلسوزانه کنار من و ارکستر ایستادند و باعث شدند این برنامه به بهترین شکل اجرا شود.»

او این اجرا را به تمام مادران و زنان ایران و به‌طور ویژه به مادر خود تقدیم کرد.

سپس نصیر حیدریان با حضور روی صحنه با تأکید بر اهمیت اعتماد به نسل جوان گفت:

«خیلی خوشحالم که مدیران بنیاد رودکی این فرصت را ایجاد کردند. باید دنیا را کم‌کم به دست جوان‌ها سپرد. احساسات مادرانه و لطافت هنری بانوان موسیقیدان قابل انکار نیست و دیشب و امشب، مخاطبان این لطافت را در ارکستر شنیدند.»

در پایان شب دوم، لوح تقدیر و هدیه بنیاد رودکی توسط نصیر حیدریان به پانیذ فریوسفی، فریماه قوام صدری به آفتاب درویشی و رافائل میناسکانیان به گلفام خیام اهدا شد.

هنرمندانی چون محمدرضا درویشی، رافائل میناسکانیان، فریماه قوام صدری، نصیر حیدریان، مانی جعفرزاده، محمدرضا تفضلی، کیاوش صاحب نسق، شهلا میلانی، آفتاب درویشی، گلفام خیام، بهناز ذاکری، ابراهیم لطفی، کلارا بوکوچاوا، بابک چمن آرا، بهنام ابوالقاسم، ژابیز و گلریز زربخش، نسرین ناصحی، مینا افتاده، بهزاد عبدی، هاسپیک کاراپتیان، پوریا اخواص، امین غفاری، نگار خارکن به همراه زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی، در این دو شب به تماشای اجرای ارکستر سمفونیک تهران نشستند.

محمدرضا کریمی (کنسرت مایستر)، فرزاد صیدی، احسان شامی، عرفان شریف‌زاده، فرمهر حسن‌بیگلو، هومان جلالت، سینا صالحی، فرید ذاکری، هورام ترابی، حسن ملکی، سجاد صالح‌آبادی، آناهیتا عظیمی، سارا قاسمی، کوروش علی‌محمدی، درسا میناسازی، پارسا معینی (ویولن یک)، مونیکا لران، مهوش عسگری، پیمان شامی، عرفان وکیلی، سارا بیرامزادگان، موژان میرزایی، علیرضا گلستانه، ملیکا زاده‌محمدی، سینا افتخارنیا، فرناز زندیه، عرفان جاویدنیا، امیرمهزیار قاسمی (ویولن دو)، امین زمان‌خان، پژمان اختیاری، آتنا زنگنه، زهرا عبدالله‌زاده، مسعود پوربخت، آریان زمانی، روشا گواهی، فرگل ساکت، الهام آقابابایی، بهار براهیمی (ویولا)، مجید اسماعیلی، ماکان خویی‌نژاد، کیانمهر کشاورز، بهرنگ معتمدی، زهرا کتابی، هلیا پورکریمی، روژان فلاح‌بردبار، هستی علیزاده، پارسا هادی، هامون قادری (ویولنسل)، مهدی کلانتری، پروانه انارکی، محمدرضا جبار، آوا پویاکاشانی، کوروش ملکی، نازنین احمدی، ستاره ناموری‌راد (کنترباس) از نوازندگان کنسرت «دیار سیمرغ» بودند.

همچنین ماه‌سیما فلاحی، فرزانه اسدی (فلوت)، فراز فراست‌پور (پیکولو)، آرین قیطاسی (ابوا، ساکسیفون)، نازنین احمدزاده (ابوا، کرآنگله)، مینلی دانل

پولاد: یان، پگاه ولی‌خانی (کلارینت)، رهام ایران‌خواه (کلارینت باس)، علیرضا متوسلی‌داراب، فرشاد محمدی (فاگوت)، فاطمه یوسفی‌نژاد، روژینا صادقی، هومان باقی، امیرحسین گرگین (هورن)، علی ضرابی، کامیار ماندگاریان (ترومپت)، سپهر عباسی، آرین خدایار (ترومبون)، رامین براتی (ترومبون باس)، بابک میردادیان (توبا)، دیبا والی (هارپ)، سیدآرمان سیدفتاحی (پیانو)، عرفان فرشی‌زاده (تیمپانی)، ماهان ببری، مهیار منتظم‌صدیقی و دیانا قدیری (پرکاشن) دیگر نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران در این کنسرت بودند.

