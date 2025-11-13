برگزیدگان نهمین جشنواره فیلم شهر معرفی شدند

به گزارش ایلنا، اختتامیه نهمین جشنواره فیلم شهر امروز ۲۲ آبان برگزار شد و برگزیدگان این رویداد شرح به شرح زیر معرفی شدند:



برگزیدگان بخش مستند کوتاه، نیمه‌بلند و بلند

بهترین فیلم: «هزار و یک شب بلدیه» – احمد صراف



جایزه ویژه هیات داوران: «آن شب» – تهیه‌کننده: مینا قاسمی‌زواره و علیرضا دهقان

جایزه بهترین پژوهش: «عراق چگونه اراک شد» - سعید شاه حسینی



بخش سینمای کوتاه

بهترین فیلم کوتاه داستانی: «تنها کنار هم» – امید میرزایی

نشان ویژه جشنواره: «مدیر مدرسه» – میکائیل دیانی

جایزه ویژه هیات داوران: «آپاترید» – سید محمدحسین حسینی



بخش پویانمایی کوتاه

بهترین فیلم پویانمایی: فیلم پویانمایی «سمپاش» ساخته فرنوش عابدی و «پر» ساخته صادق جوادی



بخش ترافیک

بهترین فیلم: «شکارچی» – مریم عجمی

جایزه ویژه هیات داوران: «کندو» – طاهره شعبانیان و مصطفی داوطلب



بخش محله

نشان به فیلم «خشک» ساخته محمد حسنی.

تندیس به فیلم «ت تنها» ساخته محمدحسن خوانساری



برگزیدگان بخش سریال

بهترین فیلمنامه سریال نمایش خانگی: «در انتهای شب» – آیدا پناهنده و ارسلان امیری

بهترین فیلمنامه سریال تلویزیونی: «پایتخت» – محسن تنابنده و آرش عباسی

بهترین بازیگر زن (نمایش خانگی): هدی زین‌العابدین – «در انتهای شب»

بهترین بازیگران مرد (تلویزیونی): سعید آقاخانی – «نون خ» / محسن تنابنده – «پایتخت»

جایزه ویژه بخش بین‌الملل: پژمان بازغی – «یزدان» (با اهدای جوایز توسط مستانه مهاجر و نفس بازغی)

بهترین بازیگران مرد (نمایش خانگی): علیرضا کمالی و شهاب حسینی – «پوست شیر»

بهترین بازیگر زن (تلویزیونی): ریما رامین‌فر – «پایتخت»

جایزه ویژه هیات داوران: سید مازیار هاشمی – تهیه‌کنندگی سریال «یاغی»

بهترین کارگردان سریال تلویزیونی: جلیل سامان – «زیرخاکی»

بهترین کارگردان سریال نمایش خانگی: آیدا پناهنده – «در انتهای شب»

بهترین سریال نمایش خانگی: نوید محمودی – تهیه‌کنندگی «پوست شیر»

بهترین مجموعه تلویزیونی: رضا نصیری‌نیا – تهیه‌کنندگی سریال «زیرخاکی»

سریال برتر از نگاه مردم (نظرسنجی اپلیکیشن شهرزاد): «پایتخت» – الهام غفوری و سیروس مقدم

بهترین سریال شبکه نمایش خانگی از نگاه مردم: «پوست شیر» – نوید محمودی



برگزیدگان بخش بین‌الملل

بهترین کارگردانی: علی تصدیقی برای فیلم «شاید جایی دیگر»

بهترین بازیگر کودک: آرشام جهان‌پناه برای فیلم «شاید جایی دیگر»

بهترین بازیگر زن: آزاده صمدی برای فیلم «آتی‌ساز»

بهترین بازیگر مرد: سلیم اوجی برای فیلم «در گذر زمان» از ترکیه



برگزیدگان بخش سینمای ایران

بهترین فیلمنامه: «جنگل پرتقال» – آرمان خوانساریان

بهترین بازیگر زن: صدف اسپهبدی – «علفزار»

بهترین کارگردان: رسول صدرعاملی – «زیبا صدایم کن»

جایزه ویژه هیات داوران: سیدمصطفی احمدی – تهیه‌کنندگی «بیبدن»

بهترین فیلم: «نگهبان شب» – رضا میرکریمی

بهترین فیلم از نگاه مردمی: «فسیل» – تهیه‌کنندگی ابراهیم عامریان



جوایز ویژه:

جایزه نگاه ویژه به آسیب‌های اجتماعی به فیلم مستند «خونه مامان شکوه» ساخته مهدی شاه‌محمدی و مهدی بخشی‌مقدم رسید.

جایزه ایمان، اخلاق شهروندی به مستند «یک وجب خاک» ساخته نیما مهدیان اهدا شد.

نشان ویژه: «داستان آن شهر» – مرحوم حمید سهیلی

