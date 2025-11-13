خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزیدگان نهمین جشنواره فیلم شهر معرفی شدند

برگزیدگان نهمین جشنواره فیلم شهر معرفی شدند
کد خبر : 1713802
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم اختتامیه نهمین جشنواره فیلم شهر برگزار شد.

به گزارش ایلنا، اختتامیه نهمین جشنواره فیلم شهر امروز ۲۲ آبان برگزار شد و برگزیدگان این رویداد شرح به شرح زیر  معرفی شدند:

 برگزیدگان بخش مستند کوتاه، نیمه‌بلند و بلند
بهترین فیلم: «هزار و یک شب بلدیه» – احمد صراف


جایزه ویژه هیات داوران: «آن شب» – تهیه‌کننده: مینا قاسمی‌زواره و علیرضا دهقان
جایزه بهترین پژوهش: «عراق چگونه اراک شد» - سعید شاه حسینی 

بخش سینمای کوتاه
بهترین فیلم کوتاه داستانی: «تنها کنار هم» – امید میرزایی
نشان ویژه جشنواره: «مدیر مدرسه» – میکائیل دیانی
جایزه ویژه هیات داوران: «آپاترید» – سید محمدحسین حسینی

بخش پویانمایی کوتاه
بهترین فیلم پویانمایی: فیلم پویانمایی «سمپاش» ساخته فرنوش عابدی و «پر» ساخته صادق جوادی 

بخش ترافیک
بهترین فیلم: «شکارچی» – مریم عجمی
جایزه ویژه هیات داوران: «کندو» – طاهره شعبانیان و مصطفی داوطلب

 بخش محله
نشان به فیلم «خشک» ساخته محمد حسنی. 
تندیس  به فیلم «ت تنها» ساخته محمدحسن خوانساری

برگزیدگان بخش سریال
بهترین فیلمنامه سریال نمایش خانگی: «در انتهای شب» – آیدا پناهنده و ارسلان امیری
بهترین فیلمنامه سریال تلویزیونی: «پایتخت» – محسن تنابنده و آرش عباسی
بهترین بازیگر زن (نمایش خانگی): هدی زین‌العابدین – «در انتهای شب» 
 بهترین بازیگران مرد (تلویزیونی): سعید آقاخانی – «نون خ» / محسن تنابنده – «پایتخت» 
جایزه ویژه بخش بین‌الملل: پژمان بازغی – «یزدان» (با اهدای جوایز توسط مستانه مهاجر و نفس بازغی) 
 بهترین بازیگران مرد (نمایش خانگی): علیرضا کمالی و شهاب حسینی – «پوست شیر» 
 بهترین بازیگر زن (تلویزیونی): ریما رامین‌فر – «پایتخت» 
 جایزه ویژه هیات داوران: سید مازیار هاشمی – تهیه‌کنندگی سریال «یاغی» 
بهترین کارگردان سریال تلویزیونی: جلیل سامان – «زیرخاکی» 
 بهترین کارگردان سریال نمایش خانگی: آیدا پناهنده – «در انتهای شب» 
 بهترین سریال نمایش خانگی: نوید محمودی – تهیه‌کنندگی «پوست شیر» 
 بهترین مجموعه تلویزیونی: رضا نصیری‌نیا – تهیه‌کنندگی سریال «زیرخاکی» 
سریال برتر از نگاه مردم (نظرسنجی اپلیکیشن شهرزاد): «پایتخت» – الهام غفوری و سیروس مقدم
بهترین سریال شبکه نمایش خانگی از نگاه مردم: «پوست شیر» – نوید محمودی

 برگزیدگان بخش بین‌الملل
 بهترین کارگردانی: علی تصدیقی برای فیلم «شاید جایی دیگر» 
بهترین بازیگر کودک: آرشام جهان‌پناه برای فیلم «شاید جایی دیگر» 
 بهترین بازیگر زن: آزاده صمدی برای فیلم «آتی‌ساز» 
بهترین بازیگر مرد: سلیم اوجی برای فیلم «در گذر زمان» از ترکیه

برگزیدگان بخش سینمای ایران
بهترین فیلمنامه: «جنگل پرتقال» – آرمان خوانساریان
 بهترین بازیگر زن: صدف اسپهبدی – «علفزار» 
 بهترین کارگردان: رسول صدرعاملی – «زیبا صدایم کن» 
جایزه ویژه هیات داوران: سیدمصطفی احمدی – تهیه‌کنندگی «بیبدن» 
 بهترین فیلم: «نگهبان شب» – رضا میرکریمی 
 بهترین فیلم از نگاه مردمی: «فسیل» – تهیه‌کنندگی ابراهیم عامریان

جوایز ویژه: 
جایزه نگاه ویژه به آسیب‌های اجتماعی به فیلم مستند «خونه مامان شکوه» ساخته مهدی شاه‌محمدی و مهدی بخشی‌مقدم رسید. 
جایزه ایمان، اخلاق شهروندی به مستند «یک وجب خاک» ساخته نیما مهدیان اهدا شد.   
نشان ویژه: «داستان آن شهر» – مرحوم حمید سهیلی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ