برگزیدگان نهمین جشنواره فیلم شهر معرفی شدند
مراسم اختتامیه نهمین جشنواره فیلم شهر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، اختتامیه نهمین جشنواره فیلم شهر امروز ۲۲ آبان برگزار شد و برگزیدگان این رویداد شرح به شرح زیر معرفی شدند:
برگزیدگان بخش مستند کوتاه، نیمهبلند و بلند
بهترین فیلم: «هزار و یک شب بلدیه» – احمد صراف
جایزه ویژه هیات داوران: «آن شب» – تهیهکننده: مینا قاسمیزواره و علیرضا دهقان
جایزه بهترین پژوهش: «عراق چگونه اراک شد» - سعید شاه حسینی
بخش سینمای کوتاه
بهترین فیلم کوتاه داستانی: «تنها کنار هم» – امید میرزایی
نشان ویژه جشنواره: «مدیر مدرسه» – میکائیل دیانی
جایزه ویژه هیات داوران: «آپاترید» – سید محمدحسین حسینی
بخش پویانمایی کوتاه
بهترین فیلم پویانمایی: فیلم پویانمایی «سمپاش» ساخته فرنوش عابدی و «پر» ساخته صادق جوادی
بخش ترافیک
بهترین فیلم: «شکارچی» – مریم عجمی
جایزه ویژه هیات داوران: «کندو» – طاهره شعبانیان و مصطفی داوطلب
بخش محله
نشان به فیلم «خشک» ساخته محمد حسنی.
تندیس به فیلم «ت تنها» ساخته محمدحسن خوانساری
برگزیدگان بخش سریال
بهترین فیلمنامه سریال نمایش خانگی: «در انتهای شب» – آیدا پناهنده و ارسلان امیری
بهترین فیلمنامه سریال تلویزیونی: «پایتخت» – محسن تنابنده و آرش عباسی
بهترین بازیگر زن (نمایش خانگی): هدی زینالعابدین – «در انتهای شب»
بهترین بازیگران مرد (تلویزیونی): سعید آقاخانی – «نون خ» / محسن تنابنده – «پایتخت»
جایزه ویژه بخش بینالملل: پژمان بازغی – «یزدان» (با اهدای جوایز توسط مستانه مهاجر و نفس بازغی)
بهترین بازیگران مرد (نمایش خانگی): علیرضا کمالی و شهاب حسینی – «پوست شیر»
بهترین بازیگر زن (تلویزیونی): ریما رامینفر – «پایتخت»
جایزه ویژه هیات داوران: سید مازیار هاشمی – تهیهکنندگی سریال «یاغی»
بهترین کارگردان سریال تلویزیونی: جلیل سامان – «زیرخاکی»
بهترین کارگردان سریال نمایش خانگی: آیدا پناهنده – «در انتهای شب»
بهترین سریال نمایش خانگی: نوید محمودی – تهیهکنندگی «پوست شیر»
بهترین مجموعه تلویزیونی: رضا نصیرینیا – تهیهکنندگی سریال «زیرخاکی»
سریال برتر از نگاه مردم (نظرسنجی اپلیکیشن شهرزاد): «پایتخت» – الهام غفوری و سیروس مقدم
بهترین سریال شبکه نمایش خانگی از نگاه مردم: «پوست شیر» – نوید محمودی
برگزیدگان بخش بینالملل
بهترین کارگردانی: علی تصدیقی برای فیلم «شاید جایی دیگر»
بهترین بازیگر کودک: آرشام جهانپناه برای فیلم «شاید جایی دیگر»
بهترین بازیگر زن: آزاده صمدی برای فیلم «آتیساز»
بهترین بازیگر مرد: سلیم اوجی برای فیلم «در گذر زمان» از ترکیه
برگزیدگان بخش سینمای ایران
بهترین فیلمنامه: «جنگل پرتقال» – آرمان خوانساریان
بهترین بازیگر زن: صدف اسپهبدی – «علفزار»
بهترین کارگردان: رسول صدرعاملی – «زیبا صدایم کن»
جایزه ویژه هیات داوران: سیدمصطفی احمدی – تهیهکنندگی «بیبدن»
بهترین فیلم: «نگهبان شب» – رضا میرکریمی
بهترین فیلم از نگاه مردمی: «فسیل» – تهیهکنندگی ابراهیم عامریان
جوایز ویژه:
جایزه نگاه ویژه به آسیبهای اجتماعی به فیلم مستند «خونه مامان شکوه» ساخته مهدی شاهمحمدی و مهدی بخشیمقدم رسید.
جایزه ایمان، اخلاق شهروندی به مستند «یک وجب خاک» ساخته نیما مهدیان اهدا شد.
نشان ویژه: «داستان آن شهر» – مرحوم حمید سهیلی