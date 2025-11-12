خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت همایون ارشادی

رئیس رسانه ملی درگذشت زنده‌یاد همایون ارشادی بازیگر پیش‌کسوت تلویزیون و سینمای ایران را به خانواده محترم، همراهان هنری‌ و عموم مردم فرهنگ‌دوست ایران تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

درگذشت بازیگر پیش‌کسوت تلویزیون و سینمای ایران، زنده‌یاد همایون ارشادی، فقدان هنرمندی را برجسته می‌کند که با نقش‌آفرینی در آثاری به‌یادماندنی‌ و متعدد، به بخشی از خاطرات تصویری ملت شریف ایران بدل شده است؛ از «تا ثریا» تا «راه شیری» و «جلال» و... .

اینجانب ضمن ادای احترام به مقام هنری آن فقید سعید، درگذشت او را به خانواده محترم و همراهان هنری‌اش و به عموم مردم فرهنگ‌دوست ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن گرامی آرامش ابدی و برای بازماندگانش شکیبایی مسئلت دارم.

انتهای پیام/
